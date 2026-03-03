Rovnou celý týden! Toyota v Česku prodloužila oblíbenou akci, ušetříte statisíce
Dva dny jsou pro Toyotu málo, oblíbenou akci prodlužuje na celý týden. Připraveny jsou testovací jízdy po celé České republice i zvýhodněné ceny vybraných modelů.
Přemýšlíte v dohledné době nad koupí spolehlivého nového auta s dobrou spotřebou a máte rádi výhodné nabídky? Toyota vůbec poprvé láká na akci Toyota Týden, která zákazníkům nabídne testovací jízdy všech aktuálních modelů, občerstvení, doprovodný program a především zvýhodněné ceny. V některých případech vůbec nejde o malé částky.
Nejlevněji pořídíte hybridní model Aygo X, který se po slevě a započtení výkupního bonusu za váš starý vůz těsně vejde pod hranici 400.000 Kč. Za své peníze dostanete městský crossover s full-hybridním motorem tříválcovým 1.5 spárovaný s automatickou převodovkou eCVT. Se spotřebou 3,7 litru na 100 kilometrů navíc ujede až 800 kilometrů na natankování a jeho koupí podpoříte českou ekonomiku - Toyota Aygo X se totiž vyrábí v Kolíně.
Další v tuzemsku vyráběný model Yaris se stejnou motorizací pořídíte těsně pod půl milionu korun, což se zdá jako relativně vysoká částka, ovšem dostanete za ni povedený městský vůz. Za 20.000 Kč si jej můžete obohatit o vyhřívaná sedadla a parkovací senzory, poté už k městskému využití máte vlastně vše, co by v autě do města mělo být.
Plug-in i elektro
Slevy rozhodně nejsou pouze na výběhové či nepopulární modely, naopak. Nejvíce ušetříte na nové generaci legendárního modelu Prius, který se ve své době zasloužil o masové přijetí hybridních vozů. Ve své poslední generaci navíc dobře vypadá a výrazně se zlepšila také jízdní dynamika. Plug-in hybridní variantu v rámci akce Toyota Týden pořídíte o více než čtvrt milionu levněji.
Do této částky sice Toyota znovu počítá výkupní bonus za váš starý vůz, ale i bez něj jde o nezanedbatelnou slevu ve výši 166.000 Kč. Navíc dostanete sadu zimních kol v hodnotě 50 tisíc jako bonus. A pokud neplánujete Toyotu Prius vlastnit dlouho, na operativní leasing vychází na 12.300 Kč měsíčně.
Slevu dostanete také na plně elektrický model bZ4X. V edici Limited Edition začíná na 1,1 milionu korun. Za své peníze dostanete verzi s větší 73,1kW baterií a výkonem 224 koní. Poháněna jsou pouze přední kola, díky tomu má ale slušný dojezd přes 550 km (dle WLTP). Navíc si ji můžete dovybavit vybraným příslušenstvím zdarma.
Co užitkové vozy?
Ani na vybrané užitkové vozy Toyota nezapomněla. Model Proace Verso je v rámci Limited Edition zvýhodněn o téměř 200 tisíc korun. Devítimístná verze L2 s automatickou převodovkou se tak dostala jen lehce nad milion korun vč. DPH.
Menší Proace City Verso začíná po slevě na 699.000 Kč s DPH v druhé nejvyšší verzi Family Long. Jde o verzi s dieselovou motorizací 1.5 ve spojení s šestistupňovou manuální převodovkou. Příjemná osmistupňová automatická převodovka je o 50.000 dražší.
Je to pro všechny?
Ano, to nejdůležitější jsme si nechali na konec. Toyota Týden může využít každý v termínu od 9. do 14. března 2026. Ať už si plánujete zakoupit nový vůz se zvýhodněním, nebo chcete jen zkusit určitý model, tato akce je k tomu ideální příležitostí.
Toyota Týden proběhne v autorizovaných showroomech po celé České republice a na webu automobilky je možné se registrovat, abyste nemuseli na testovací jízdu čekat. To ostatně nemusíte ani na to, než vám vybraný vůz vyrobí. Většina modelů je totiž dostupná skladem a připravena ihned k odběru.
Zdroj: Toyota