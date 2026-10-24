Royal Enfield spouští prodej výroční Classic 650. Do Evropy zamíří jen 125 kusů
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Jubilejní motocykl s lakem měnícím odstín není úplnou novinkou. Značka jej ukázala již loni, teprve nyní však zveřejnila velikost série, evropskou cenu a podmínky prodeje.
Royal Enfield slaví 125 let od zahájení výroby motocyklů limitovanou edicí Classic 650. Poprvé ji představil na výstavě EICMA v listopadu 2025, tehdy však neoznámil cenu, počet exemplářů ani termín zahájení prodeje. Nyní spustil registrace zájemců a doplnil chybějící obchodní informace.
Celosvětově vznikne 625 kusů rozdělených mezi pět hlavních regionů. Každý získá 125 motocyklů, přičemž stejný počet by měl být vyhrazen celé Evropě. Výroční edice se již objevila také na českém webu značky, tuzemský příděl ale zatím zveřejněn nebyl.
Nejvýraznější odlišností je lak Hypershift. Jeho mosazný základ odkazuje na první motocykly Royal Enfield z roku 1901, zatímco výsledný odstín se podle světla a úhlu pohledu mění mezi červenou, zelenou a zlatou.
Nádrž a blatníky doplňují ručně malované linky. Na bočním panelu se nachází pozlacený znak připomínající 125. výročí a na nádrži tradiční emblém Royal Enfieldu s dělem. Sestavu završuje hnědé jednomístné sedlo s výrazným prošíváním a matně černé provedení motoru.
Sedlo pro spolujezdce dostane zákazník společně s motocyklem, z výroby však nebude namontované. Jeho instalaci může na přání zajistit prodejce.
Technika zůstala proti běžné Classic 650 beze změn. V rámu pracuje vzduchem a olejem chlazený řadový dvouválec o objemu 648 cm³. Dosahuje výkonu 34,6 kW (47 koní) při 7250 otáčkách za minutu a točivého momentu 52,3 Nm při 5650 otáčkách. Motor spolupracuje se šestistupňovou převodovkou.
Přední kolo vede klasická teleskopická vidlice s průměrem 43 mm a zdvihem 120 mm. Vzadu pracují dvě samostatné pružicí jednotky se zdvihem 90 mm. Brzdovou soustavu tvoří kotouč o průměru 320 mm vpředu a 300 mm vzadu, standardem je dvoukanálový protiblokovací systém.
Motocykl váží v provozním stavu 243 kg, přičemž sedlo je 800 mm nad zemí a nádrž pojme 14,8 litru paliva. Klasický vzhled doplňují LED světlomety, analogový rychloměr s menším digitálním displejem a zásuvka USB-C pro nabíjení například telefonu nebo navigace.
V Německu stojí jubilejní provedení 8090 eur, tedy zhruba 197.000 Kč. Českou cenu Royal Enfield zatím nezveřejnil, ale upozorňuje, že od objednání do předání motocyklu může uplynout 120 až 180 dnů.
Zdroj: Motor 1, Royal Enfield I Video: Royal Enfield