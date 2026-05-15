Rozdíly v ceně se tenčí, v technice rostou: Kdy je lepší ojetý Model Y, a co dokáže nový základ?
Ojetý elektromobil už nutně nemusí znamenat, že dojedete sotva na druhý konec města, nebo že váš nutně čeká výměna vysokonapěťové baterie.
Současný růst cen fosilních paliv způsobil rostoucí poptávku po elektromobilech, a to nejen těch nových, ale nepochybně i těch ojetých. A když roste poptávka a nabídka zůstává stejná, případně počet dostupných vozů klesá, zákonitě roste cena.
V případě ojetých elektromobilů jde o nárůst v rámci vyšších desítek tisíc korun za poslední dva měsíce, jak mi naznačuje jeden ze čtenářů. Momentálně přemýšlí nad výměnou své Tesly Model 3 za větší Model Y. Který ale vybrat?
Mezi ojetými vozy je možné pořídit silně opotřebené kusy s nájezdem kolem 300.000 kilometrů klidně za polovinu srovnatelného nového modelu. Pokud si však stanovíme mantinely výběru, které zajistí klid duše, rozdíl ceny se velmi rychle sníží.
Novou Teslu Model Y pořídíte nejlevněji za 1.030.490 Kč ve variantě s pohonem zadních kol a dojezdem 534 km dle normy WLTP. Pokud nechcete bílý exteriér, znamená to příplatek 32.000 korun.
Námi testovaný kus byl navíc vybaven volitelným systémem Enhanced Autopilot za příplatek 100.000 korun. Ten umožňuje asistovanou jízdu po dálnici, automatické parkování a funkce Dumb a Actually Smart Summon. Testovaný kousek tedy vychází na 1.162.490 korun včetně DPH, od 21. 5. však tato technologie bude účtována formou měsíčního poplatku. Ceníková cena nového auta tak nejspíš o tuto částku klesne.
V nabídce certifikovaných ojetých vozů není v době tvorby článku k dispozici žádný model s pohonem pouze zadních kol a kratším dojezdem. Při porovnávání nových a ojetých elektromobilů je však také potřeba brát v potaz degradaci baterie a zejména u automobilky Tesla kontinuální vylepšení mezi jednotlivými roky výroby.
Dva roky starý model Long Range s pohonem všech kol a nájezdem kolem 50.000 km momentálně mezi certifikovanými ojetými vozy automobilky koupíte zhruba za jeden milion korun. Jde o výkonnější model s lepší výbavou, starší technika je ale znát.
Dojezd 533 km dle WLTP je prakticky identický, i když realita je trochu jiná. Ukázal to loňský test modernizovaného modelu Long Range i nadcházející test zmíněného základního modelu. Odchylka spotřeby od té normované je však běžná nejen u elektromobilů.
Spousta rozdílů
Faceliftovaný model navíc přinesl několik důležitých změn, z nichž některé byste na papíře nepoznali. Nový Model Y dostal modernější design, i když základní varianta je nově opravdu na první pohled základní. Takové rozdíly u starších modelů nebyly znát.
První zásadní rozdíl kromě vzhledu je mezi novým a starým kusem zřejmý hned po zavření dveří. Zatímco před modernizací zní zabouchnutí velmi plechově a lacině, modernizovaná (leč základní) verze je výrazně tišší.
Vůbec by vás nenapadlo pochybovat nad kvalitou jejího zpracování, a to i přesto, že spasování z karosářského hlediska stále neodpovídá evropským standardům. „Říká se, že podle dobře spasované karoserie se mezi ojetinami pozná bouraný kousek. Nebouranému panely nikdy nesedí úplně perfektně,“ dodává čtenář s úsměvem.
V interiéru ojetých variant najdeme kožené čalounění, nový základní model jej kombinuje s látkou. V té se ale sedí příjemně a také dobře vypadá, takže záleží na preferencích spotřebitele. Důležitý je nový volant, který má tenčí věnec, úplně jiný tvar ramen a hlavně několik tlačítek, která ovládají často používané funkce – vnější kameru, hlasové ovládání, dálková světla a stěrače.
V rámci minimalistického pojetí interiéru totiž zcela zmizela pravá páčka pod volantem, volič převodovky se přesunul na centrální displej. Původně měla zmizet také levá páčka pro směrová světla, jejich ovládání se však nakonec na volant nepřesunulo. Ovládání stěračů a dálkových světel bohužel ano.
Základní varianta po modernizaci nemá dřevěný dekor palubní desky, ten se však v prohlíženém Modelu 3 delaminoval a pocit z interiéru značně kazí. Není to navíc mezi majiteli ojedinělý případ, i když je vůz z května roku 2021 stále relativně nový a nájezd 140.000 km by neměl být nic hrozného.
Kvalitněji v novém modelu působí také ovládání okének a samotné otevírání dveří, ani se starším hardwarem však není infotainment nijak pomalý a grafika je stále skvělá. Díky průběžným aktualizacím navíc umí to stejné, co modernizovaný model. V tom je nepochybně krása vývoje, který příliš nemění vzhled ani uspořádání.
Který tedy zvolit?
To není vůbec jednoduchá otázka, na kterou je ještě těžší odpovědět. Důležitých změn je totiž mnoho také z pohledu jízdy. Čtenář, který mi poskytl svůj Model 3 k vyzkoušení, se po svezení s novým Modelem Y rozhodl, že chce určitě ten před modernizací. Proč?
Po modernizaci jsou Modely 3 a Y výrazně měkčí a komfortněji laděné než předchozí varianty (pokud nepřiplatíte za specifikaci Performance, která je již za úplně jiné peníze). „Rád jezdím svižně a nový model mi to neumožňuje. Je prostě příliš houpavý,“ dodává čtenář, který ve své garáži kromě tesly má také několik sportovních vozů.
Při zastávce na superchargeru potkávám člověka, který vyráží s půjčeným Modelem Y na dovolenou, jelikož si ho plánuje pořídit domů jako druhé auto do rodiny. Na otázku, zda pořídí nový nebo ojetý, odpovídá slovy: „Tahle auta nemají moc problémů, určitě bych si pořídil ojeté a ušetřil peníze. Za běžný servis dám méně, než ztratím na propadu zůstatkové hodnoty nového vozu.“
Možná by však stejně jako další dotázaný, který kouká po Modelu Y jako logické náhradě své postarší tesly Model 3, změnil názor po svezení s novou variantou. Ta je totiž kromě komfortního nastavení podvozku také výrazně lépe odhlučněná, nižší aerodynamický hluk je patrný hned od rozjezdu, ale zejména v rychlostech nad 100 km/h je rozdíl opravdu obrovský. Přispívají tomu dvojitá boční skla a celkově lepší odhlučnění interiéru po modernizaci.
„Šel bych do nového, ta cena není o tolik odlišná a na původním Modelu 3 mi právě tuhý podvozek vadí,“ odpovídá na otázku, jaký by vybral. A není sám, právě tuhý podvozek je jednou z věcí, které patří mezi časté stížnosti majitelů Modelů 3 a Y před modernizací. „To ticho je příjemný bonus,“ komentuje lepší odhlučnění. Výběr mezi ojetým a novým kusem tak ovlivní kromě ceny a zůstatkové hodnoty také to, co kupující hledá a preferuje.
Pokud jste ochotni důvěřovat mechanické spolehlivosti vozů a pořídit jej po záruce, najdete za bezkonkurenční ceny schopné elektroauto, které je díky neustále aktualizovanému softwaru vlastně stále jako nové.
Běžní řidiči, kteří preferují komfortní jízdu, nevadí jim o něco horší zrychlení z klidu a zároveň chtějí využít záruky, si na své přijdou spíše u nového modelu. Pružná dynamika je totiž stále skvělá a o nové auto člověk může pečovat tak, jak uzná za vhodné, což je jedna z nevýhod koupě ojetého elektromobilu – jak se k autu choval předchozí majitel, lze jen odhadovat.
„Poznat, jak se k tomu původní majitel choval, je asi nejjednodušší podle dojezdu, který ukazuje auto při stavu nabití 100 %,“ říká jeden z dotazovaných. V ideálním případě by člověk chtěl koupit auto po někom, kdo ho nenabíjí do 100 %, nechce po něm plný výkon v ukrutných mrazech a čistí místa, na kterých se drží nepořádek (u starších modelů mohou při nedůsledné údržbě přední nosníky a přední část prahů na těchto místech podléhat korozi).
„Taky se dá podívat, jakým poměrem nabíjí pomalu doma a na superchargeru, to má také vliv,“ dodává. Tesla navíc od verze softwaru 4.11.2. umožňuje provést test stavu baterie, ten má však několik zásad (auto musí být připojené na nabíječku, musí být nabité na určitou úroveň atd.), kvůli kterým je tento úkon zdlouhavý a není vždy jednoduché jej provést při nákupu z druhé ruky, zejména mimo oficiální dealerskou síť.
„U mě je to jasné, baví mě tužší nastavení modelu před modernizací a to řazení na displeji bych nezvládl,“ dodává ještě při focení fotografií k článku. Od několika zákazníků, kteří se rozhodli pro nový model, však dostávám opačné reakce.
„Jednoznačně oceňuji komfort, prostor a tichost auta, ale i AMD Ryzen,“ říká dotázaný, který nahradil svůj lépe vybavený Model 3 právě modernizovanou základní verzí Modelu Y. „To zrychlení mi ale trochu chybí,“ dodává s úsměvem. Další dotázaný preferuje základní model díky absenci prosklené střechy a čalounění sedadel látkou, které starší modely nenabízely. Jiní zvolili nový model na základě možnosti výhodného financování.
Chápeme, že zaměření článku pouze na jeden konkrétní model se někomu nemusí zdát zcela férové. Tesla Model Y však na evropském trhu dominuje prodejům mezi elektromobily (v prvním čtvrtletí roku 2026 se prodalo 51.673 kusů) a představuje tak často jasnou volbu pro spotřebitele.
Pokud v dané cenové kategorii hledáte alternativu, může být dobrou volbou také tuzemská Škoda Elroq či větší Enyaq, zejména na trhu s ojetinami pak kolem hranice 800.000 korun najdeme také povedenou lehce ojetou Kiu EV6.
Záměrně nezmiňujeme nadcházející malé elektromobily koncernu Volkswagen, které se na trh chystají s cenou od 600.000 korun, jelikož jsou zpravidla výrazně menší než právě Tesla Model Y. Nevšední alternativu mezi novými vozy představují čínští zástupci, jako například Xpeng G6 nebo BYD Sealion 7.
Zdroje: Autorský článek, Tesla, ceníky automobilek a inzerce