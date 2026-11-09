Rozeberte si Mazdu MX-5 do detailu: Vznikl unikátní interaktivní 3D model přístupný zdarma
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Žádné auto nemá tak rozmanitou komunitu jako legendární Mazda MX-5 Miata. Jeden z nadšenců nyní vytvořil detailní 3D model, který pomůže při opravách, úpravách i snaze porozumět technice.
Jak praví jedno známé klišé: „Miata je vždy správná odpověď (z angl. Miata Is Always The Answer)“. Ve čtyřech generacích se celosvětově prodalo již více než 1,25 milionu vozů a v ohromné komunitě se vždy najde někdo, kdo ostatní překvapí. Vzhledem k počtu nadšenců, kteří se úpravám, renovacím a studiu Mazdy MX-5 věnují, to vůbec není jednoduché.
Příkladem budiž letošní SEMA Motor Show, na které se ukázala první generace NA, z jejíž kapoty trčel motor se 13 rotory. V realitě byl funkční jen jeden rotor, ale tato stavba perfektně ilustruje absurdní úroveň, které je potřeba dosáhnout, aby člověk mezi ostatními vozy MX-5 vynikl.
Nyní se pozornost zaměřila na Ryana Montgomeryho, zakladatele společnosti Roadster Republic. Ta se soustředí na vůz Mazdaspeed Miata z roku 2004, který Montgomery sám vlastní, a na životní styl kolem modelu Miata. Na svém webu totiž zveřejnil projekt s názvem „Roadster Atlas“, který představuje veřejně přístupný interaktivní 3D model Mazdy Miata generace NB.
Model zahrnuje celkem 699 dílů generace NB, vyráběné v letech 1999 až 2005. Interaktivní model je možné používat jako vzdělávací program nebo při skládání vlastního vozu. Po kliknutí na jednotlivý díl totiž webová stránka ukáže jeho název, detailní popis, související součásti (např. počet, specifikace a utahovací moment šroubů potřebných k upevnění) nebo časté závady, které s tímto dílem souvisí.
„Nejnovější verze vám dokonce umožní nahlédnout do útrob motoru, včetně pístů, klikové hřídele a ojnic,“ dodává autor v aktuálním příspěvku na síti Reddit. „Strávil jsem spoustu času zkoumáním jednotlivých dílů a jejich rozměrů. Některé údaje jsou ověřené, jiné zatím jen přibližné (...) Cílem není nahradit servisní manuál, ale doufám, že se tento projekt stane pro komunitu užitečným zdrojem informací,“ přibližuje svůj záměr Montgomery.
Zejména v prvních minutách může celý model působit nepřehledně, jednotlivé funkce lze ale různě kombinovat, skrývat, karoserii „rozložit“ a stávající verze dokonce nabízí možnost rychle přecházet mezi pohledem zespodu (na zvedáku) či shora.
Ačkoliv je model dostupný i v mobilních prohlížečích, sám autor v příspěvku na Redditu doporučuje prohlížení na počítači. Je také možné sledovat rotaci motoru, pozorovat tok chladicí či jiné kapaliny nebo zkoumat, jak různá nastavení podvozku mění geometrii vozu.
Autor navíc slibuje, že svůj atlas bude neustále zlepšovat a že budou následovat i další generace modelu MX-5: „Je toho ještě hodně, co chci doplnit a vylepšit, a opravdu bych ocenil zpětnou vazbu od ostatních majitelů.“ Už nyní jde ale o další povedený a přínosný projekt komunity majitelů malého japonského roadsteru. Navíc je k dispozici zcela zdarma – bez nutnosti registrace či stahování jakéhokoli softwaru.
Zdroje: The Drive, Reddit, Roadster Republic