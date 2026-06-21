Rozhovor s Janou Janošíkovou z Global Assistance: Pomoc den co den
Chorvatsko má kromě známé cesty ještě jednu výhodu: funguje zde česká asistence. Jmenuje se Global Assistance Croatia, pobočku má přímo ve Splitu, ale pomáhá všude.
Stejně jako každé jiné asistenční centrum funguje Global Assistance Croatia dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce. „Drtivá většina zásahů je obsloužena logicky v letní sezoně. Ta pro nás začíná během Velikonoc a trvá do konce října. V zimním období vnímáme úbytek případů, ještě se však nestalo, abychom i během zimy někoho neobsloužili. Ročně evidujeme necelých tisíc zásahů,“ říká v rozhovoru pro Svět motorů Jana Janošíková z Global Assistance Croatia.
Jak dlouho už česká asistence v Chorvatsku působí?
Díky úzké spolupráci se smluvními partnery v Chorvatsku rozvíjí Global Assistance aktivity od samotného založení, tedy přes dvacet let. K samotnému založení chorvatské speciálky došlo v roce 2023. Od té doby obsluhuje nejen české klienty na území Chorvatska. Ale hlavní pohnutkou byl velký počet českých řidičů cestujících do Chorvatska a jejich očekávání, že zde získají stejné služby, na jaké jsou zvyklí v Česku. Úroveň služeb v Česku totiž patří ke špičce – ať už jde o hustotu partnerské sítě, vybavení nebo odbornost partnerů a techniků. Proto jsme služby přenesli do této oblíbené dovolenkové destinace.
Jaké problémy nejčastěji řešíte?
Nejčastěji s nepojízdným autem z důvodu technické poruchy. Samozřejmě se setkáváme také s případy dopravních nehod, defektů pneumatik, ale také záměnou paliva a zabouchnutými klíčky.
Jak pomůžete při nehodě?
Zajistíme nejen odtah vozidla a vyhledání vhodného servisu, ale podle potřeby také ubytování. Je jasné, že lidé přijíždějí do Chorvatska na dovolenou a chtějí si zachovat mobilitu a komfort. Proto je důležitou součástí služeb zajištění náhradního vozidla, aby mohli ve své cestě pokračovat.
Kolik náhradních aut v Chorvatsku máte?
Přesný počet nejsme schopni sdělit, ale smluvní partnery máme napříč celým Chorvatskem a množství aut pokrývá poptávku.
Může se stát, že se klient náhradním vozem vrátí až do Česka?
Ano, v případě nutnosti odtahu auta do Česka zpravidla česká odtahová služba klientům přiveze náhradní vozidlo, kterým se dopraví zpět domů a odstaví ho v místě bydliště. Nejedná se o chorvatské autopůjčovny, ale vozidla zapůjčená českým dodavatelem realizujícím odtah.
Co vše by měl člověk zajistit, když se připlete do nehody?
Když se účastníci nehody nedokážou dohodnout na viníkovi, je dobré přivolat policii. V praxi bývá častým problémem jazyková bariéra, která může celou komunikaci zkomplikovat. K tomu jsme my. Všichni naši koordinátoři hovoří česky i chorvatsky, a řidičům tak dokážeme zajistit tlumočení při komunikaci s policií, servisem, odtahovou službou. Lidé tak mají jistotu, že všem informacím správně porozumí a celá situace bude vyřešena co nejrychleji a bez stresu.
Na jaké zvláštnosti je dobré si dát v Chorvatsku pozor?
Základem je mít s sebou všechny důležité doklady, které nemusíte vozit v Česku, ale v Chorvatsku ano: zelenou kartu, technický průkaz, řidičský průkaz a ideálně cestovní pojištění s dostatečným rozsahem asistenčních služeb.
Co je dostatečný rozsah?
Aby pokryl náklady spojené s odtahem vozidla a následnou opravou, ty mohou být v zahraničí vysoké. V případě poruchy nebo nehody doporučujeme okamžitě kontaktovat svou asistenční společnost a řídit se jejími pokyny, včetně ověření přesného názvu odtahové služby. Na některých trasách totiž působí nelegální či předražené odtahové společnosti, které mohou využít stresové situace řidičů. Motoristé by proto neměli souhlasit s odtahem neznámou společností bez předchozího ověření u své asistenční služby. Takové firmy často požadují nepřiměřeně vysoké částky i za krátký odtah vozidla na nejbližší bezpečné místo nebo čerpací stanici.
A na silnicích?
V hlavní turistické sezoně je potřeba počítat s hustým provozem a kolonami na nejvytíženějších trasách v okolí Splitu a Záhřebu. Řidiči by proto měli myslet na dostatečnou zásobu vody a dalších tekutin přímo ve vozidle.
A co se týče cen?
Určitě doporučím tankovat mimo dálnice. Ceny paliva na dálničních čerpacích stanicích bývají výrazně vyšší než mimo hlavní tahy. Zároveň je dobré počítat s tím, že síť čerpacích stanic není v Chorvatsku tak hustá jako v Česku. Vyplatí se nenechávat tankování na poslední chvíli.
Zdroj: Svět motorů