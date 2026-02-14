Rozhovor s Lukášem Huttou z Asociace Záchranný kruh: Trénink dělá divy
Perfektní reakce v případě dopravní nehody člověk očekává hlavně u profesionálů. Jenže v drtivé většině případů je na místě incidentu jako první obyčejný účastník silničního provozu.
Nejde o prosté znalosti, ale také o schopnost je použít ve vysoce nekomfortní situaci, tedy v časovém presu a tváří v tvář skutečné nehodě s mrtvými nebo zraněnými. Tak pokračování programu Ty to zvládneš – První u nehody komentuje jeden z jeho spoluautorů Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh. Pouze na nehody se však vzdělávací aplikace neomezuje.
Vraťme se na začátek, na start roku 2025, kdy jste projekt spouštěli. Co bylo hlavním důvodem vzniku aplikace?
Chtěli jsme lidem přiblížit, co se bohužel děje na našich silnicích a jak se mají správně chovat v krizových situacích. Cílem bylo připravit účastníky provozu na dopravní nehody – aby se uměli správně chovat jako jejich svědci i jako jejich přímí aktéři. Často se totiž stává, že při snaze pomoci vznikají další rizikové situace. Proto jsme dali dohromady nejčastější situace a vytvořili interaktivní multimediální návod, který ukazuje, jak je správně řešit.
U aplikace První u nehody jste v porovnání s minulými projekty kampaně Ty to zvládneš nahradili videa na YouTube multimediální on-line aplikací. Samotné video už nestačilo?
Ideální je, když lidem připravíme simulaci, kterou si mohou fyzicky projít. To ale při počtu lidí, které chceme oslovit, není reálně možné. Kurzy jsou kapacitně omezené, ne každý se k nim dostane. Video je dobrý nástroj, ale jde pouze o pasivní příjem informací, navíc po několika minutách pozornost klesá. Proto jsme hledali formu, která vyžaduje interakci a zapojení uživatele.
Podle čeho krizové situace vybíráte?
Vycházíme ze statistik a z aktuální situace na našich silnicích. Variant nehod je samozřejmě obrovské množství, vybrali jsme ty nejčastější – například střet automobilu s chodcem, srážka auta s motocyklem, nehody způsobené nepozorností, stresem nebo alkoholem.
Kdo je hlavním tvůrcem vizualizací?
Na projektu pracují desítky lidí v různých týmech. Jsou mezi nimi odborníci na danou problematiku, záchranáři, psychologové, ale také kreativní tým – scenáristé, dabéři, programátoři, 2D a 3D grafici. Příprava jedné situace trvá zhruba tři až šest měsíců. Začíná se výběrem tématu a tvorbou scénáře – literárního i technického. Následují konzultace s odborníky, práce grafiků a animátorů a nakonec programování a testování.
Součástí aplikace je také takzvaný stres test.
Ten jsme zařadili proto, abychom lidem ukázali, že by si v reálné situaci často nevěděli rady především pod tíhou rychle ubíhajícího času. Je to téma, před kterým mnozí zavírají oči – dokud se jich netýká. Uživatelé si stres test vyzkoušejí v úvodu aplikace. A možná zjistí, že jejich teoretické znalosti a dovednosti sice jsou dostatečné, ale pod časovým tlakem se situace a kvalita poskytované první pomoci výrazně mění. Následně je to vede k tomu, aby si prošli vzdělávací část a situace se naučili řešit nejen správně, ale také v co možná nejkratším čase.
Jaký je ohlas veřejnosti?
Reakce na úvodní kampaň předčila naše očekávání. Věděli jsme, že projekt bude úspěšný, ale překvapil nás rozsah zájmu. Mám na mysli také média, která k této problematice přistoupila s velkým zájmem a zodpovědností. V prvních fázích si aplikaci a stres test vyzkoušely desítky tisíc lidí a tisíce se k nim pravidelně vracejí.
Našly si aplikaci také profesní instituce: autoškoly, odborné školy a podobně?
Ano, začali ji hojně využívat třeba lektoři autoškol a další vzdělávací organizace. Používají ji i střední školy připravující studenty na řidičské nebo záchranářské profese. Pozitivně nás také překvapilo, že se aplikace ujala i na hasičských a policejních školách. Proto plánujeme vývoj situací, které budou řešit dopravní nehody nejen z pohledu samotného účastníka, ale i z pohledu hasičů či policistů.
S rokem 2026 přibyly další tři vizualizace. Můžete je představit?
Jedna se věnuje řidičům dodávek a nákladních vozidel, kteří jsou často pod stresem a rozptýleni mobilními telefony. Další se zaměřuje na nehody motorkářů. A je tu též krizová událost na železničním přejezdu.
Jaké jsou další plány?
U edukativní platformy První u nehody plánujeme dlouhodobý a systematický rozvoj. Chceme přidávat nové situace: například problematiku elektrokoloběžek nebo přípravu řidiče před jízdou. Zároveň pracujeme na technologickém rozšíření včetně plnohodnotného využití VR brýlí. Cílem je propojení s dalšími vzdělávacími projekty, aby vznikl komplexní ekosystém zaměřený na bezpečnost v dopravě.
Zdroj: Svět motorů