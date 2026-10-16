Rozhovor s Martinem Pajerem (Cebia): Podvody v nové době
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Riziko podvodů při prodeji ojetin neklesá. Naopak se i díky nástupu AI vyskytují nová nebezpečí. Nejen o tom jsme hovořili s Martinem Pajerem, ředitelem firmy Cebia, jež prověřuje historii aut z celého světa, ale i technický stav vozidel.
Cebia a její šéf a spoluzakladatel Martin Pajer patří k nestorům a lídrům služeb v oblasti prověřování historie ojetých automobilů. Firma vyniká nejen šíří záběru, ale i vývojem vlastních nástrojů pro tuto práci. S nepřebernou škálou nekalostí, které se objevují v obchodě s použitými vozidly, má tedy velký ctitel windsurfingu bohaté zkušenosti.
Před pár týdny jste odhalili možná i rekordmana v počtu stočených kilometrů. Myslíte si, že tento mercedes „omlazený“ o 650.000 km nakonec najde nového majitele?
Věřím, že ano. Nový majitel samozřejmě nebude o stočení vědět. Auto ujelo skoro 900.000 kilometrů, prodává se s nájezdem 239.000. Prodejce ho vykoupil nebo přeprodává proto, aby na něm snadno vydělal. Takže se ho bude chtít zbavit za každou cenu.
Ovšem inzerát díky vám stáhnul. Jak to tedy udělá, když v Cebii máte záznamy skutečného nájezdu?
Buď v inzerci neuvede celý VIN kód, pomocí něhož si lze historii vozidla u nás prověřit, nebo tam dá falešný. Na konci tak budou třeba samé jedničky. Nebo si najde srovnatelné auto s lepší minulostí a použije jeho VIN, což je trošku složitější, ale možné.
A není to snadno odhalitelné?
Pro někoho, kdo se v autech vyzná, ano. Takový člověk například ví, že VIN s pěti jedničkami na konci je nesmysl, neexistuje. Nebo že si je vždy potřeba zkontrolovat historii vozidla, a to bez VIN kódu nejde - takže nedáš VIN, nechci auto. Ale pro běžné zákazníky je to složitější. Většinou tomu nerozumějí a nechají se přesvědčit jak prodejcem, tak vlastními emocemi. Proto apelujeme: vždy si zkontrolujte, zda se VIN kód, který vám sdělí prodejce, shoduje s VIN vyraženým na autě – velmi často například na čelním skle. A také s VIN kódem uvedeným v technickém průkazu.
Republikou proběhla zpráva, že vám zmíněný prodejce vyhrožuje. Setkáváte se s tím často?
Ano, tento prodejce nás zasypal velmi vulgárními výrazy a vyhrožoval právníky. A ano, setkáváme se s tím častěji. To víte, když někomu překazíte podvod, tak ho to naštve. A často jde i o stovky tisíc korun. Naše data jsou ale správná, proto je využívají například i soudní znalci a občas se na nás s žádostí o informace obrátí rovněž policie.
Stáčejí se tachometry spíše o větší nájezdy jednorázově, nebo opakovaně o menší?
Průměrné stočení se pohybuje někde nad hranicí 100.000 kilometrů. Stále častěji se ale setkáváme i s menšími stočeními, ale nezřídka opakovanými. Může jít o auto v operativním leasingu, aby se nepřekročil maximální domluvený nájezd. Dále jde o vozidla taxislužby, případně někteří podvodníci už stáčejí auta průběžně, aby nepadlo podezření. Udržují je pod psychologickými hranicemi nájezdu – zejména pod 200.000 kilometrů.
Nedávno jste upozorňoval, jak je důležité číst informace z výpisu historie od firmy Cebia komplexně.
Ano, informací v našem systému stále přibývá, dnes už se dozvíte i počet majitelů v ČR, v případě podnikatelských subjektů i konkrétního vlastníka. Vedle historie najetých kilometrů si můžete zkontrolovat havárie a poškození, případně i vidět fotky po nehodě, prohlédnout si servisní historii, zjistit skutečnou zemi původu a rok výroby, vidět protokoly STK, zjistit skutečnou výbavu, případně zda auto jezdilo jako taxi, zda není hlášené jako odcizené či zda je zatížené leasingem. Ta komplexnost čtení spočívá třeba v tom, že vidíte průběžný nájezd, který na první pohled nevykazuje známky stočení. Pak ale zjistíte, že auto jezdilo pět let jako taxi – jenže jako roční nájezd vychází pravidelně šest až osm tisíc kilometrů. Což je velmi podezřelé. Často se ale stává, že když někdo stáčí tachometry pravidelně, tak mu to někde ujede.
A jak jsou na tom se stáčením elektroauta?
Stáčí se všechno, elektromobily nevyjímaje. Pořád je to jenom počítač, navíc u elektroaut má stočení tachometru dvojí význam. Za prvé to vypadá, že baterie bude po menším nájezdu v lepší kondici, a za druhé to pomáhá zakrýt nehody. Setkali jsme se třeba s pětiletým Volkswagenem ID.4, který měl za sebou dvě havárie za téměř půl milionu korun. Tak se mu stočil tachometr z 37.000 km na 7500. Rázem tu byla zánovní ojetina, u které – podle mnohých kupujících – přece není potřeba prověřit historii, protože toho moc stihnout nemohla.
Pořád se havárie tak často zatajují?
Ano, v inzerci prakticky nenajdete auto, u kterého by bylo uvedeno, že bylo v minulosti poškozené či havarované. Všechna jsou v perfektním, výborném, či aspoň dobrém stavu. Přitom statisticky polovina z nich zažila menší či větší havárii.
Myslíte si, že podvody někdy ubudou?
Nemyslím, naopak jsme přesvědčeni o tom, že začnou přibývat nové. Už jsme se tím i setkali. Před pár týdny jsme objevili tři vozy Porsche, které byly dovezené ze zahraničí a měly padělané COC listy, tedy prakticky své rodné listy. Takto byly omlazené o dva a půl roku a vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo k nárůstu cen nových vozidel, tak se díky podvodu tato auta prodávala o půl milionu korun dráž, než byla jejich skutečná hodnota. A právě tento typ podvodů se bude objevovat stále častěji, a to kvůli rozmachu AI. Padělat či upravit dokument tak zvládne skoro každý za pár minut.
Ale toto se stalo u velmi luxusních modelů, běžně si lidé takové nekupují.
To je jen příklad a náhoda, že jsme to u těchto vozidel odhalili, takových aut budou možná i tisíce. Jsem přesvědčen, že zdaleka nejde jen o luxusní a prémiové automobily.
Historii vozidla lze u vás prověřit u jakéhokoli auta do pěti minut on-line. Letos jste v Česku, na Slovensku a v Německu začali i s fyzickými prohlídkami vozidel. Kolik aut touto kontrolou neprojde?
Zhruba každé čtvrté jednoznačně nedoporučíme ke koupi, protože je ve špatném technickém stavu, nesplňuje bezpečnostní požadavky či vyžaduje neúměrnou investici do oprav. Dalších asi 35 procent nezavrhneme, ale upozorníme na následné náklady na opravy a údržbu a případně pomůžeme klientovi domluvit s prodejcem slevu, která tyto náklady pokryje. A zhruba čtyřicet procent kontrolou projde bez větších problémů. Fyzické kontroly děláme do 48 hodin od on-line objednání.
Virtuální omlazení
Graf možná nejúčinněji vypovídá o efektu zásahů do palubního počítače kilometrů. Až do zlomu mercedes stárnul jako každé jiné auto, pak ale virtuálně přišel nejen o najeté kilometry, ale de facto i o 6 let života...
Zdroj: Auto Tip