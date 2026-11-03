Rozhovor s Martinem Vyskočilem z ČPP: Oprava místo výměny. Trend, který pohánějí rostoucí náklady
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Martin Vyskočil je manažerem likvidací pojistných událostí vozidel v České podnikatelské pojišťovně (ČPP), kde působí více než čtrnáct let. Vystudoval Policejní akademii v Praze a je spoluautorem odborné publikace Vybrané kriminalistické a multidisciplinární aspekty pojistného podvodu. Věnuje se automatizaci vyřizování škod a zlepšování klientské zkušenosti. Ve volném čase rád hraje basketbal, jezdí na motorce a tráví čas s rodinou.
V září uvedla ČPP na trh nový produkt – pojištění nákladů na náhradní dopravu. O co přesně jde a jak bude fungovat výplata v případě plnění?
Tuto novinku máme čerstvě a její likvidace se nebude nijak výrazně lišit od ostatních doplňkových pojištění vozidel. Toto připojištění lze sjednat k povinnému nebo havarijnímu pojištění. Důvodem vzniku je naše snaha hledat nové možnosti, jak vycházet vstříc potřebám klientů. Zřejmě jako první na trhu jsme proto přišli s připojištěním, které pomůže klientům cestovat, nejen náhradním vozidlem, v případech, kdy jejich auto vyžaduje opravu z důvodů nehody, vandalismu, živelní škody nebo poruchy. Klient obdrží za každý den trvání opravy, nebo nemožnosti užívat vozidlo, sjednaný obnos, za který si může obstarat dočasnou náhradní dopravu. Peníze může klient využít podle vlastních potřeb bez dokládání účtenek za taxi, náhradní vozidlo nebo hromadnou dopravu. Základním požadovaným dokladem je faktura ze servisu, doklad o totální škodě či doklad o odcizení vozidla vystavený Policií ČR. Na základě faktury vypočítáme celkové plnění odvíjející se od délky opravy. U dokladů o zničení či odcizení vozidla počítáme s plněním až na 14 dní.
Podzimní klasikou je z hlediska likvidace zvěř, v zimě řešíme hlavně počasí a startování. Pozorujete v posledních letech nějaké změny? Přibývá například rizikových faktorů či jsou naopak řidiči opatrnější?
Podle našich dat se dá říct, že počty srážek se zvěří v posledních letech rostou. To platí i o extrémních výkyvech počasí. Dlouhodobě tak sledujeme rostoucí frekvenci těchto pojistných událostí. Roste také průměrná výše škody. V roce 2025 dosáhlo průměrné pojistné plnění za škodu způsobenou střetem se zvěří 63 tisíc Kč, což odráží jak vyšší náklady na opravy moderních vozidel, tak často rozsáhlejší poškození vzniklé při těchto nehodách. Nejničivějšími střety se zvířaty jsou srážky s prasaty, zejména pokud dojde ke střetu na dálnici a ve vysoké rychlosti. Z hlediska újmy na zdraví či na životě lze označit za nejnebezpečnější střety se zvířaty, která po srážce skončí v kabině vozidla, to jsou například koně, krávy nebo jeleni. Problémem ale mohou být i ta nejmenší zvířata, tedy kuny. U poškození kabeláže máme loni průměrné plnění ve výši téměř 9 tisíc korun.
Jaké jsou trendy v oblasti oprav? Pozorujete u klientů nějaké změny chování a preferencí?
Rostoucí ceny náhradních dílů i práce vedou k většímu důrazu na opravu namísto výměny. Příkladem je scelování skel nebo metoda PDR, tedy oprava promáčklin bez lakování. Pokud to konkrétní poškození umožňuje, mohou být tyto postupy rychlejší, levnější a šetrnější než výměna dílu.
Scelování skel podporujeme i konkrétními výhodami: škoda se klientovi nepromítne do škodní historie a odpouštíme mu spoluúčast.
Když se budeme bavit konkrétně o metodě PDR – o co vlastně jde a proč by řidiči měli tuto možnost využívat?
PDR neboli Paintless Dent Repair je metoda opravy promáčklin bez lakování. Technik pomocí speciálních nástrojů jemně vytlačuje nebo vytahuje deformovaný plech zpět do původního tvaru. Typicky se využívá u důlků po krupobití, drobných promáčklin z parkovišť nebo menších deformací po nárazu. Předpokladem je nepoškozený lak a vhodný charakter deformace, zejména bez ostrých zlomů. Zda lze tuto metodu použít, vždy posoudí odborný servis.
Pro řidiče je hlavní výhodou rychlost a šetrnost opravy. Není nutné měnit poškozený díl ani zasahovat do původního laku, což pomáhá zachovat hodnotu vozidla.
Z našeho pohledu je důležité posoudit možnost využití PDR ještě před rozhodnutím o způsobu opravy. Společně se servisem tak můžeme zvolit postup, který odpovídá konkrétnímu poškození. Spolupráci se servisními sítěmi nastavujeme tak, aby rozhodovala především technologická správnost, kvalita, rychlost a přiměřené náklady opravy, nikoli to, která varianta je pro servis ekonomicky nejvýnosnější.
Scelování skel je již poměrně známou alternativou oprav skel. Kolik procent řidičů, kteří mohou využít scelování skel, ji pak skutečně využijí? Zvyšuje se jejich počet?
U scelování skel vidíme jednoznačně rostoucí trend. Zatímco v roce 2022 činil jeho podíl v ČPP přibližně 5 %, aktuálně se pohybujeme kolem 14 %. Přitom zhruba polovinu poškozených čelních skel lze opravit scelením namísto výměny, takže prostor pro další růst je stále značný. Například v Rakousku dosahuje podíl scelování 60 %.
Tuto metodu lze využít u čelních skel osobních i nákladních vozidel, včetně skel vyhřívaných a reflexních. Rozhodující je ovšem konkrétní poškození a možnost jeho opravy.
Klienti oceňují především rychlost. Scelení obvykle trvá 30 až 60 minut, zatímco při výměně bývá vozidlo mimo provoz zpravidla dva dny. Navíc lze využít mobilní opravu, při které technik přijede za klientem a sklo opraví přímo u něj doma, v práci nebo třeba na chatě.
Jak je to se škodami na zdraví? Jakou nejvyšší částku jste kdy vyplatili za těžké zranění či úmrtí?
U škod na zdraví registrovaných v roce 2025 jsme dosud vyplatili přes 433 milionů korun. Částka není konečná, protože plnění může pokračovat i v dalších letech.
Nejvyšší částka vyplacená v jednom případu v posledních letech činila 34 milionů korun a souvisela s úmrtím dítěte.
Přibližně 90,2 % škod na zdraví připadá na lehká zranění, 7,9 % na těžká zranění a 1,9 % na nároky spojené s úmrtím.
Jste také autorem knihy o podvodech. Jak do celého procesu zapojujete AI? Odhalí sama podezřelé prvky či je tohle stále na lidech?
AI nám pomáhá analyzovat data, fotografie a dokumenty a vyhodnocovat rizikovost jednotlivých škod. Upozorňuje na podezřelé souvislosti, možné úpravy podkladů i vazby mezi zdánlivě nesouvisejícími případy. Samotné upozornění ale ještě neznamená podvod — podezření prověřují naši specialisté. AI je tak důležitým pomocníkem, zkušenosti a úsudek lidí však zůstávají nenahraditelné.
Co může klient udělat pro rychlejší vyřízení škodní události? Máte nějaký tip?
Základem je škodu co nejdříve nahlásit pojišťovně a dodat všechny požadované doklady.
Při střetu s jiným vozidlem, kdy nevzniká zákonná povinnost přivolat policii, je nutné sepsat společný záznam o dopravní nehodě. K tomu lze využít webovou aplikaci Bouračka, kterou není potřeba stahovat do mobilu. Účastníky provede vyplněním údajů, popisem nehody i pořízením základní fotodokumentace. Po vyplnění vás navede do webového hlášení pojišťovny viníka, kde můžete nárok na náhradu škody rovnou uplatnit.
V neposlední řadě bych rád doporučil všem klientům a poškozeným, aby opravovali vozidla ve smluvních servisech pojišťovny, tím si zajistí rychlý a bezproblémový průběh řešení škody.
Kolik pojistných událostí jste v ČPP zatím letos řešili? Jaké jsou nejčastější případy a za jak dlouho dostane klient peníze na účet v případě plnění?
V letošním roce jsme vyřídili už kolem 100.000 škod. Nejčastěji šlo o střety vozidel, poškození čelních skel a havárie vozidla.
Pokud nám klient zašle veškeré požadované doklady, škodu v průměru zlikvidujeme do jednoho dne. U zhruba 30 % škod dojde k likvidaci prakticky obratem, právě díky automatizaci likvidace.
V letošním roce jsme výrazně snížili administrativu a žádáme klienty o podstatně méně podkladů.
Kam se podle vás bude posouvat likvidace pojistných událostí vozidel v příštích letech?
Očekávám větší automatizaci jednodušších škod a rutinních úkonů v celém procesu likvidace, která urychlí vyřízení škody a sníží administrativu pro klienta i pojišťovnu. Likvidátoři tak získají více času na řešení složitějších případů a kvalitnější komunikaci s klienty. Technologie tedy osobní přístup nenahradí, ale vytvoří pro něj více prostoru.
Zdroj: ČPP