Rozhovor s tenistou Radkem Štěpánkem: Jako James Bond
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Patřil mezi osm nejlepších tenistů Wimbledonu i světového žebříčku, ve sbírce má dva Davis Cupy i olympijskou medaili. Letos si Radek Štěpánek zatančil ve StarDance a usedl za volant svého snu jménem Aston Martin.
V tenise se stal legendou: pro Česko vyhrál v nezapomenutelné dvojici s Tomášem Berdychem dva Davis Cupy, k tomu získal i olympijskou medaili. Sám vystoupal na osmé místo světa, dostal se na Turnaj mistrů, a to ve dvouhře i ve čtyřhře. Přesně osm let po rozlučce s kariérou v O2 areně si teď splnil svůj největší autosen.
Ten sen na čtyřech kolech vidíme okamžitě: Aston Martin. Co má tenis a řízení tohoto vozu společného?
Jednoznačně výkon, protože aston, do něhož jsem ke konci roku 2026 přesedlal, ho má extrémně vysoký. A s tenisem ho spojuje pochopitelně Anglie: historie, tradice. Je to ikonická značka spjatá s ikonickou postavou. Pro mě se Aston Martin rovná James Bond. Podobně jako tenis rovná se Wimbledon.
Znáte všechny bondovky?
Jasně že, úplně všechny! Od začátku do konce a možná i pozpátku. A to samé teď poznávám na vlastních dlaních: cítím z auta Jamese Bonda smysl pro detail a nenapodobitelnou anglickou honosnost.
Jak dlouhá cesta k astonu vedla od vašeho prvního auta?
Dlouhá, předlouhá. Poslední roky jsem byl věrný BMW, ale první auto, na které pochopitelně nikdy nezapomenu, byla Škoda Octavia. Koupil jsem si ji, když mi bylo osmnáct. Rodiče totiž auto neměli, ani jeden nevlastnil řidičák. Takže jsem za volant skočil s osmnáctinami rovnýma nohama.
Když jste zmínil Anglii a Wimbledon, řídil jste na ostrovech někdy?
Nikdy – a měl bych s tím myslím velký problém. Vím, že pár kluků v Anglii řídilo, ale já tuhle zkušenost dodnes nemám.
A v jakých zemích ji máte?
Krásně se mi řídí v Americe. Cesty jsou tam široké tak, že se člověk cítí bezpečně, i když to tak být třeba nemusí.
Řídíte bezmála třicet let. Jak se za tu dobu vyvinula auta a jak tenis?
Pokrok je rychlý ve všem, ať je u toho tenisová raketa nebo volant. V autech je ale daleko rychlejší. Tenis se mění pomaleji, ač změny poznáte. Hrál jsem v podstatě se třemi generacemi a tempo zrychlování je třeba držet, přizpůsobovat se. Společný pro auta a tenis je vývoj materiálů: raket, míčků, povrchů, všechno je daleko atletičtější, méně náročné na taktiku a umění konkrétního hráče, zato velmi náročné na výkon. Tady vidím paralelu s auty: výkon a bezpečnost se všemi asistenty a pomocníky jsou důležitější než umění řidiče.
Takže tenis je dnes těžší, tvrdší, a řízení lehčí?
Ano, řízení se zjednodušilo, protože auto dokáže spoustu věcí udělat za vás. Tenis je podle mě stále nejtěžším sportem na světě.
V čem?
V tom, že přijdete před tisíce lidí na kurt takříkajíc nahý, nikdo vám nepomůže, neporadí, vždycky to musíte udělat sám. Nikdo jiný za vás míček neuhraje, nemůžete vystřídat, nemůžete vynechat zápas. Všechno leží celý rok na vašich bedrech. Tenis je pro mě jako gladiátorský zápas. Buď vyhrajete, nebo jedete zpráskanej domů.
Zůstal vám tenis v životě i dnes?
Chodím si pravidelně zahrát, také ho pořád sleduju, jsem v kontaktu se spoustou lidí v tenisovém světě, občas mi někdo zavolá o radu.
A auta sledujete po kariéře víc?
Hádáte správně. Sleduju jak nové modely, tak motosport. Hlavně formuli 1 a motorky, ale největšími hrdiny jsou pro mě jezdci rallye.
Zkusil jste ho někdy?
Zkusil, když jsem hrál ligu v Rakousku. V klubu jsme měli rallyeového závodníka, a i když vůbec nesnižuji formuli 1, tak když mě vezl do serpentin a říkal: Neboj, Radku, máme tam ještě deset čísel… Pral to se mnou ve smyku, já koukal na ten sráz a loučil se s životem. A on jen s rukama na volantu opakuje: V klidu, ještě deset centimetrů… V rallyeovém autě poznáte, jak skvělí řidiči to jsou, jak dokonale auto cítí, v každé sekundě vědí, co udělat. Je to divočina a neskutečný adrenalin v jednom.
Máte chuť si to zopakovat?
Nemám, jednou mi to stačilo. Ale coby divák sleduji rallye dál a letos to byla bitva o titul mistra světa opravdu do poslední chvíle.
Čím to, že mají tenis a auta tolik společného? Automobilky tenis dotují, na turnajích se vyhrávají porsche a jiné vozy.
Ony se vyhrávají i v golfu. Když dá člověk párkrát hole-in one, tak si taky může odvézt pěkné auto. Což je teď můj případ, trávím víc času na golfu než na tenise.
Vyhrál jste někdy auto?
Ne, ale měl jsem k tomu blízko v Mnichově, když jsem postoupil do semifinále. Jenže auto bral jenom vítěz. Chlapi to nemají jako holky, které dostávají porsche už jen za to, že jsou na turnaji ve Stuttgartu nasazené. Přiznávám, že turnaj v Mnichově mě lákal hlavně tím, že se dal vyhrát bavorák, které jsem měl vždycky moc rád.
Teď jezdíte astonem, splněným snem. Existuje ještě nějaký vyšší?
Spíš jiný: podívat se na Velkou cenu formule 1. Během kariéry jsem dostal spoustu pozvání, ale bohužel mi to nikdy nesedělo do tenisového programu. Ale zažít ji teď ve stáji Aston Martin by bylo splněním dalšího krásného snu.
Sledujete letošní šampionát?
Jasně a musím říct, že letos mě baví fakt hodně. Sleduju pečlivě Kimiho Antonelliho, jak se dokáže s tlakem vyrovnat v devatenácti a dvaceti letech, je skoro neuvěřitelný. Občas mi přijde, že ten kluk pilotuje letadlo, a ne vůz. Třeba v Monze, jak během osmi kol vylétl z devatenáctého místa na špici, nevídané. A vůbec jak se do formule dostal, jak rychle se s tím sžil. Úctyhodné v jeho věku. Baví mě moc a těším se, co jeho kariéra přinese. Co mě na začátku letošní sezony zaujalo, bylo fungování elektriky, pilotům naskakovala procenta baterky jako na iPhonu a já jen zíral. Teď už trošku chápu, jak auta pilotům fungují, ale přece jen jsem jako letitý fanoušek formule příznivcem spíš smradu benzinu a čirého umění řídit než čekání, kdy se komu auto dobije. Ale je to tak, jak to je, nezbývá než se přizpůsobit.
Jak vysoko stavíte své řidičské umění?
Dneska mám dvě tváře, když to řeknu na rovinu. Jednu, když řídím coby otec, jedu s rodinou. Druhá, když jsem v autě sám. Ta je svobodnější, dravější. Ale i tak mi v hlavě bliká, že mám doma ženu, dcerky, takže i když na to šlápnu, myslím hlavně na bezpečí. Kdybych žil sám, nejspíš bych řídil jako zmíněný James Bond.
Radek Štěpánek
- Rodák z Karviné 27. listopadu oslaví 48. narozeniny.
- Profesionálnímu tenisu se věnoval v letech 1996 – 2017.
- Na okruhu ATP vyhrál pět turnajů ve dvouhře a osmnáct ve čtyřhře, v ní triumfoval třeba na Australian Open 2012 a US Open 2013. Ve dvouhře byl v žebříčku nejvýše na 8. místě.
- Proslavil se v českém daviscupovém týmu, stal se hrdinou finále v roce 2012, ve kterém získal pro Česko rozhodující bod. Stejnou bilanci si připsal i v následujícím roce, když v rozhodující dvouhře finále Davis Cupu 2013 proti Srbsku porazil Dušana Lajoviće. S Tomášem Berdychem vytvořil historicky nejlepší deblový pár.
- Na olympiádě v Riu 2016 vybojoval spolu s Lucií Hradeckou bronzovou medaili. Další rok v listopadu ukončil profesionální kariéru.
- V říjnu 2018 dostal od prezidenta republiky medaili Za zásluhy I. stupně.
- Je ženatý s tenistkou Nicole Vaidišovou: poprvé 2010 – 2013, podruhé od roku 2018. Mají spolu dcery Stellu a Medu.
- Jeho životním mottem je: „Nevadí, že zkazíš, ale bojuj!“
Zdroj: Svět motorů