Rozhovor s Tomášem Navrátilem z českého zastoupení značky Cupra: S duší rebela
Cupra se prezentuje jako dynamická a mladistvá značka, a to nejen svými modely. Podobné je též její působení v jiných oblastech, třeba marketingu.
Tomáš Navrátil toho musí stíhat skutečně spoustu. Domovem je v katalánské Barceloně, do níž pravidelně z Prahy létá, v Česku vede značky Cupra i Seat. A letos už stačil oslavit další vzestup Cupry v žebříčku značek na našem trhu, převzít ocenění za nejlepší českou tiskovou konferenci sezony 2025 nebo pogratulovat svému kolegovi Filipu Stoulilovi k titulu PR manažer roku.
Máte za sebou první celý rok v čele českého zastoupení. Cupra si polepšila v registracích i předaných vozidlech. Vládne spokojenost?
Spokojenost samozřejmě převládá, ale zůstáváme pokorní, protože vstupujeme do nového roku a čísla začínají znovu od nuly.
O jaké modely mají zákazníci největší zájem?
Cupra patřila i v osmém roce své existence mezi nejrychleji rostoucí značky v Evropě – díky téměř třetinovému meziročnímu nárůstu dodala historicky nejvyšší počet aut: 328.800. Na českém trhu se jí dokonce dařilo ještě lépe, když počet dodávek nových vozů zákazníkům vzrostl na 4871, tedy na více než dvojnásobek. V celkovém pořadí značek se Cupra v registracích posunula na patnácté místo. Žebříček nejprodávanějších modelů je přitom velmi vyrovnaný. Vedení si loni udržel model Ateca s 1674 vozy, na druhém místě skončilo kompaktní SUV Formentor s 1364 exempláři, třetí byla řada Leon s 1041 registracemi a čtvrtá novinka Terramar se 792. Cupra navíc loni překonala milník 10.000 prodaných vozů v České republice a jednoho milionu globálně vyrobených vozů od svého založení.
Jednou z perliček loňska bylo představení SUV Terramar jeho plovoucí verzí v Praze na Vltavě. Dočkáme se dalších podobných akcí?
Cupra je značka s duchem rebela a nekonvenčním přístupem, takže se můžete spolehnout na to, že i v letošním roce budou naše marketingové aktivity pokračovat v netradičních formátech. Ty jsou totiž úspěšné, jak se ukázalo v loňském roce.
V Kmeni Cupra jste loni přivítali herce a režiséra Jiřího Mádla. Bude se účastnit srazů Kmene, respektive je nějaká šance, že by se taková akce uskutečnila v Česku?
S Jiřím Mádlem jsme navázali vzájemnou spolupráci a určitě se během letošního roku bude účastnit akcí, které připravujeme společně s našimi Cupra Mastery.
Budete rozšiřovat dealerskou síť? Přijde koncept City Garage, který by se hodil třeba ve spojení s novinkou Raval?
V letošním roce plánujeme rozšířit naši prodejní a servisní síť v České republice o další tři showroomy Cupra Garage. Koncept City Garage nemáme pro letošní rok v plánu.
Co značka Seat? Loni ji Cupra globálním odbytem poprvé předčila, Seat však též oslavil 75 let. Jaká je tedy jeho budoucnost?
Seat se s Cuprou skvěle doplňuje, proto s ním i do budoucna počítáme jako s pevnou součástí našeho portfolia. Nyní jsme na začátku nové vlny omlazení a modernizace jeho produktové řady. Prvním krokem bylo úspěšné uvedení nových modelů Ibiza a Arona na český trh na konci loňského roku. Seat zůstává značkou, u které spatřujeme velký potenciál také na fleetovém trhu, na němž jsme loni vyhráli několik tendrů.
Skupina Volkswagen letos odstartovala program využívání dat z reálného provozu svých aut. Týkat se bude též značky Cupra (ale zřejmě nikoliv Seatu) a České republiky. Co to bude znamenat pro zákazníky, prý bude požadován souhlas se sdílením těchto dat?
Do uvedené iniciativy koncernu Volkswagen jsou nebo brzy budou zařazeny elektricky poháněné modely Cupra Born, Tavascan a Raval provozované ve čtyřiceti evropských zemích od ledna 2026. Vše probíhá v souladu s platnou legislativou na ochranu dat. Účast zákazníků je dobrovolná a skutečně podmíněná jejich souhlasem se sdílením příslušných dat. Tento souhlas mohou snadno a jednoduše vyjádřit v aplikaci My Cupra App a také ho mohou kdykoli odvolat. Benefitem pro ně budou zdokonalené funkce asistenčních systémů, které získají v rámci aktualizací softwaru. Data nejsou sbírána a odesílána nepřetržitě, ale pouze v jasně definovaných dopravních situacích, během nichž dojde k aktivaci příslušných asistenčních systémů.
Přijdou další limitky typu Formentoru VZ5?
Ano, limitované edice jsou významnou součástí produktové strategie Cupry. Zákazníci s vášní pro rychlá kola a motoristický sport se tak mohou těšit nejen na zmíněný Formentor VZ5 s ikonickým pětiválcem, ale i na speciální verze modelu Leon: VZ a VZ TCR. Na jejich majitele čekají za volantem zážitky inspirované závodními cestovními vozy, s nimiž Cupra pravidelně sbírá vavříny na závodních okruzích celého světa.
Zdroj: Svět motorů