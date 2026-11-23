Rudá vlajka vyvinula auto pro Evropu. Vyrábět se bude ve Španělsku, zřejmě dorazí i k nám
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Po úvodní vlně s importovanými modely se čínské automobilky snaží více přizpůsobit Evropě. Zahrnovat to má i modely, které jsou vyvinuty specificky pro náš trh. Další takovou je Hongqi, které uvedlo nový elektromobil se známým základem.
Není dnes na světě více komunistické automobilky, než je čínské Hongqi. Značku spadající pod FAW nechal založit Mao Ce-tung v roce 1958 v rámci hospodářské kampaně Velký skok vpřed. Dnes stále spadá pod centrální vládu a prvních 50 let existence dodávala auta jen vládnoucí garnituře. Dnes už je její nabídka širší a může si je koupit každý, ty nejvyšší modely ale stále dodává tamní vládě.
Hongqi v překladu znamená „rudá vlajka“, tento symbol se dá najít na každém jejím modelu. V Číně nese každé auto na zádi nápis Hongqi vyvedený v rukopisu Mao Ce-tunga. Na jaře jsme navštívili i sídlo automobilky, které bylo poseté komunistickými hesly, plakáty současného prezidenta Si Ťin-pchinga a jeho výroky. Program naší návštěvy zde byl ostatně nazván „ve stopách Si Ťin-pchinga“ a vedl nás po výstavce, kterou dříve ukazovali jemu.
Hongqi ale prodává své vozy i v Evropě, a to už několik let, jako první se objevily v Norsku. V Česku jsou od loňského roku, i když zatím se nestihly nijak zapsat do prodejních žebříčků. Tomu by mohl pomoci nový model, který Hongqi vyvinulo přímo pro evropský trh a bude se zde i vyrábět.
Nové EHS4 není úplnou novinkou, auto jsme viděli už v dubnu v Číně, kdy ale ještě nemělo jméno. A už tehdy bylo na první pohled jasné, kde se vůz vzal. Jde totiž o lehce upravenou variantu Leapmotoru B10. Skelet karoserie zůstal stejný, pozměnily se jen detaily jako světla nebo maska a ani zde nemůže chybět ona typická protažená plastová rudá vlajka na kapotě.
Auto postavené na platformě Leap 3.5 má i stejnou techniku jako jeho sourozenec. Znamená to pohon zadních kol, výkon 160 kW a baterii o kapacitě 68,7 kWh. Leapmotor nabízí i variantu se sériovým hybridem, tu Hongqi uvede příští rok. Elektrická verze má dojezd 460 km v cyklu WLTP a umí se nabíjet výkonem až 178 kW. Baterie je zřejmě odlišná od B10, které má 67,1 kWh. Hongqi EHS4 využívá články získané od BYD.
V interiéru EHS4 je centrální 14,6palcový dotykový displej s rozlišením 2K, doplněný o samostatný displej před řidičem. Nechybí podpora Apple CarPlay a Android Auto ani aktualizace softwaru na dálku. Základní objem zavazadlového prostoru je 460 litrů a sklopením zadních sedadel jej lze zvětšit až na 1704 litrů. Kromě toho je pod přední kapotou k dispozici ještě úložný prostor o objemu 33 litrů.
Na premiéře v Benátkách tento týden byly zveřejněny pouze ceny pro Itálii: základní verze startuje na 35.900 eurech (asi 877 tisíc Kč), při uvedení na trh však bude k dispozici za zaváděcí cenu 32.900 eur (cca 804 tisíc Kč). Plně vybavené provedení stojí standardně 37.900 eur (přibližně 926 tisíc Kč), respektive 34.900 eur (asi 852 tisíc Kč) v rámci zaváděcí nabídky.
Model EHS4 byl navržen v designovém centru automobilky FAW v Mnichově pod vedením německého designéra Christiana Winkelmanna, který dříve patnáct let působil v koncernu Volkswagen. Hongqi elektrické SUV popisuje jako první model vyvinutý speciálně pro evropské zákazníky.
Strategickým cílem značky zůstává lokální výroba v Evropě. Jak agentuře Reuters sdělil Xiao Xiao, šéf mezinárodních aktivit koncernu FAW zodpovědný za evropskou expanzi značky Hongqi, skupina za tímto účelem prověřuje několik potenciálních partnerů, mezi nimiž jsou i koncerny Stellantis a Volkswagen.
Nové EHS4 by se podle předchozích informací mělo vyrábět právě v továrně Stellantisu ve Španělsku. Země, kde vládne koaliční vláda vedená Španělskou socialistickou dělnickou stranou, má už dnes několik továren, kde se montují čínské vozy. V Zaragoze by EHS4 vznikalo bok po boku s Leapmotorem B10 a dalším plánovaným sourozencem s logem Opelu. Koncern FAW navíc drží v Leapmotoru 5% podíl, zatímco Stellantis odkoupil v mladém startupu 20 %.
V blízké budoucnosti chce Hongqi nabídnout v Evropě deset modelů. Kromě čistě elektrických vozů mezi nimi budou také modely se spalovacími motory, hybridy a vozy s prodlužovačem dojezdu. Hongqi je přes oficiálního importéra Plastonic přítomno i na českém trhu, nového EHS4 se tak nejspíše dočkáme i zde.
Zdroj: Hongqi, zdroj foto a videa: Hongqi