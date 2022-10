Rusové na Dakaru 2023: Definitivní ne

Mohlo to být dvacáté vítězství KAMAZu mezo kamiony na Dakarské rallye. Místo toho zůstanou ruské posádky doma. Co definitivně rozhodlo?

Pravděpodobné, ale nejisté, se potvrdilo. Mocné Kamazy se Rallye Dakar 2023 nezúčastní. Protože řidiči podporují svou vlast proti řídícímu orgánu tohoto sportu. Alespoň tedy podle ruské tiskové agentury.

Tým Kamaz-Master odmítl podepsat dokument od FIA, který je nutný pro účast na Rallye Dakar roku 2023. Ve zkratce šlo o prohlášení, že nesouhlasí s válkou na Ukrajině. Upřímně, i pokud podepsat chtěli, co jim reálně zbývalo, když jejich mamutí rozpočet dotují ruské státní podniky?

"Účast ruských sportovců na Rallye Dakar je podmíněna podpisem Závazku řidiče Mezinárodní automobilové federaci (FIA), který odsuzuje ruskou speciální operaci na Ukrajině," uvádí se v prohlášení zveřejněném na oficiálních stránkách Kamaz-Master Teamu.

"Podle našeho názoru je obsah tohoto dokumentu politický a porušuje také zásady rovných práv sportovců," uvádí se v prohlášení. "Považujeme za nemožné podepisovat takové dokumenty a účastnit se soutěží za takových podmínek. Naše volba je jasná - jsme vždy se svou vlastí, zvláště v těžkých situacích,"

Kamaz

Účast ruských a běloruských týmu je už dávno vyloučena u mezinárodních šampionátů jako mistrovství světa v rally nebo rallycrossu proto se i pro Dakar 2023 ruská účast přiliš neočekávala. Přesto se více než v ostatních soutěžích nechávala dvířka pootevřená, protože zejména ruské Kamazy vévodí kategorii kamiónů už celá desetiletí.

Jezdci Dmitrij Sotnikov a Eduard Nikolaev ještě v červenci uvedli, že tým bude pokračovat ve svém programu, jako by byl Dakar 2023 stále v plánu. A na začátku září majitel týmu Vladimir Čagin uvedl, že jedná s pořadately o tom, aby se mohli zúčastnit. To už neplatí.

Od konce 90. let dominuje Kamaz-Master Team kategorii kamionů, vyhráli rekordních 19 ročníků. prostřednictvím státního obranného konglomerátu Rostec a vyrábí armádní vozidla, jako jsou transportéry osob a obrněné nákladní vozy. Ty byly hojně nasazeny u na Ukrajině.

Na výrobce byly uvaleny sankce pouhé dva dny po zahájení invaze. Daimler pozastavil spolupráci s KAMAZem a vývoz společnosti se kvůli nedostatku zahraničních investic propadl natolik, že se KAMAZ přeorientoval takřka výhradně na domácí ruský trh.

Sankce dopadly i na závodní tým KAMAZ–Master, který musel prodat některé ze svých závodních vozů a začít vyvíjet díly ve svém rodném městě Naberežnyje Čelny. Dost možná se jedná i o díly na americký motor Cummins, který závodní KAMAZ pohání. Externí sponzoři jako Red Bull se stáhli a nahradila je v současnosti často skloňovaná firma Gazprom.

Ruské týmy jsou dodnes uvedeny mezi závodníky Dakaru 2023 na oficiálních stránkách soutěže, jako jediní však zde nemají zkratku své národností, ale pouze Ruské atletické federace (RAF). Startovní listina, kde budou chybět, bude přitom venku už asi za měsíc.

Na Dakaru 2023 nebude startovat ani tovární tým běloruské státní automobilky MAZ, ale ten měl zákaz už minulý rok, kvůli podpoře Lukašenkova diktárorského režimu.

KAMAZY měly být nasazeny hned 4 v první desítce favoritů. Jejich neúčastí se tak rapidně zvyšuje šance na medaile dalším závodníkům, mezi které patří i tři čeští (Martin Macík, Aleš Loprais a Martin Šoltys).

Zlí jazykové říkají, že bez poražení KAMAZů to nemůže být pořádné vítězství. Na druhou stranu, v minulosti mnoho závodníku kritizovalo (a natočilo) nebezpečnou jízdu ruských závodníků, kteří pro lepší výsledky neváhali obětovat bezpečnost dalších účastníků. A to do civilizovaných závodů nepatří.

Nezapomínejme ani na další ruské závodníky, kteří se nebudou účastnit. Například Vladimir Vasilyev, který se svým BMW X3 první generace dokázal promlouvat do pořadí na špičce. Je smutné, že Dakar 2023 ochudí politické důvody, ale vzhledem k situaci jsou pochopitelné.

45. ročník Rallye Dakar je naplánován na období od 31. prosince 2022 do 15. ledna 2023. Trasa 14 etap Rallye Dakar 2023 odstartuje v „Sea Camp“ poblíž Yanbu na pobřeží Rudého moře. a má skončit v Dammamu v Perském zálivu.