Rychlé nabíjení i tam, kde na něj elektrická síť nestačí
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Rychlé nabíjení elektromobilů si většina řidičů spojuje s pevně zabudovanými stojany. Nová generace bateriových stanic ale ukazuje jinou cestu: zařízení lze instalovat s menšími nároky na infrastrukturu a v případě potřeby jej přesunout tam, kde je po nabíjení právě největší poptávka.
Síť veřejných nabíjecích bodů se rozšiřuje, jenže potřeby řidičů se nemění všude stejně. Někde vznikne nový obchodní areál, jinde přibude firemní flotila elektromobilů a během velkých akcí nebo sezony může poptávka po nabíjení dočasně výrazně vzrůst. Klasická nabíjecí stanice je přitom zpravidla pevně svázaná s místem, kde byla vybudována.
Právě tuto logiku mění bateriově podporované rychlonabíjecí stanice koncipované jako mobilní zařízení. Namísto toho, aby byla technologie natrvalo součástí jednoho stanoviště, může se podle vývoje provozu přemístit tam, kde dává větší smysl. To může být zajímavé například pro čerpací stanice, autosalony, retail parky, logistické areály nebo firmy, které potřebují reagovat na rychle se měnící počet elektromobilů.
Instalace mobilní nabíječky ve společnosti SPD SK v Trenčíně |
Jedním z takových řešení je MBS 241 od Mobilní baterky. Stanice kombinuje DC rychlonabíječku s integrovaným bateriovým úložištěm o kapacitě 241 kWh. Maximální nabíjecí výkon dosahuje 150 kW. Provoz je možný už s přípojkou od 32 A, protože špičkový výkon při nabíjení nepokrývá pouze samotná elektrická síť, ale také energie předem uložená v baterii.
To je důležité zejména tam, kde by klasická rychlonabíječka vyžadovala nákladné posílení přípojky nebo rozsáhlejší stavební zásahy. Integrovaná baterie se průběžně dobíjí a ve chvíli příjezdu elektromobilu dokáže uloženou energii využít pro rychlé DC nabíjení. Nejde tedy o nabíjení bez připojení k síti, ale o způsob, jak lépe pracovat s dostupným příkonem.
Mobilní baterka na předváděcí akci v Hradci Králové |
Mobilita zařízení přináší ještě jednu praktickou výhodu: provozovatel není po celou dobu životnosti technologie odkázaný na jediné místo. Pokud se ukáže, že je stanice více potřeba v jiné lokalitě, lze ji přemístit. To může snížit riziko, že nabíjecí technologie zůstane dlouhodobě na místě s nízkým využitím.
Samotná MBS 241 má kompaktnější konstrukci než předchozí řešení a její délka se zmenšila o více než 30 procent, aniž by se snížila kapacita nebo nabíjecí výkon. Stanice je určená pro venkovní použití, nabízí platební terminál a její instalace je otázkou dnů namísto měsíců.
Mobilní baterka na veletrhu URBIS v Brně |
Pro řidiče elektromobilu je ale nakonec nejdůležitější jednoduchý výsledek: přijet, připojit vůz a rychle doplnit energii. Technologie skrytá uvnitř stanice může být složitější, ale její smysl je praktický. Rozšířit rychlé nabíjení i do míst, kde není k dispozici dostatečně silná přípojka nebo kde se potřeba nabíjení může v čase měnit.
Právě schopnost reagovat na reálnou poptávku může být v dalších letech důležitým doplňkem klasické dobíjecí infrastruktury. Vedle pevných ultrarychlých hubů u hlavních tahů tak mohou vznikat flexibilnější stanice, které se přizpůsobí konkrétnímu místu, dostupné síti i aktuálním potřebám řidičů.