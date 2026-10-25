S Alešem Poděbradem o fleetovém prodeji: Silné spojení
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Také na základě malé flotily lze vytvořit pevný a dlouhodobý vztah mezi klientem a automobilkou. A to i když jeho kořeny tvoří například stavba.
Na prodej vozidel právnickým osobám se někteří dívají skrz prsty, protože prý zkresluje pohled na skutečný zájem o automobily u nás. Pravda je taková, že firmy a podnikatelé táhnou obchody tradičně, nejde o žádné účelové ohýbání čísel. Dalším nepopiratelným faktem pak je, že právě vozy z ukončených velkých fleetových leasingů účinně plní zásobárny mladých ojetin. A také že do programů pro firmy a živnostníky spadají i prodeje od dvou automobilů výše, tedy docela malé. Zmíněný sektor je velmi pestrý a mnohotvárný, s nějakým paušálním pohledem u něj nevystačíte.
K rozhovoru na zmíněné téma jsme proto záměrně zvolili firmu nevelkou, kde by se jistě uživila i soukromá auta zaměstnanců. Architektonická a projekční kancelář CASUA však přesto zvolila pořízení služební flotily. Povídali jsme si o tom se šéfem této pražské společnosti Alešem Poděbradem.
Jak vypadá ten zlom, kdy se firma vaší velikosti rozhodne, že bude provozovat vlastní flotilu? Co vás k tomuto kroku vedlo?
V okamžiku, kdy jsme začali růst a navyšoval se počet zakázek v realizaci, vyvstala potřeba, aby jednotliví šéfové projektů jezdili na kontrolní dny na zakázkách, respektive na stavbách. Tehdy jsme začali řešit potřebu firemních aut. Šlo jednak o vozy pro sdílené, volné užívání zaměstnanci s tím, že se o ně někdo musí starat. Zároveň jsme však v rámci růstu firmy a pozic lidí v ní začali řešit přidělování vozidel jednotlivým manažerům – to znamená například výrobnímu řediteli a dalším, aby měli zajištěnou patřičnou mobilitu.
Dá se ten přerod kvantifikovat, ať už rokem, nebo případně velikostí firmy či počtem zaměstnanců?
Mám pocit, že první taková potřeba mít firemní auta – byly to tenkrát jednotky, jedno nebo dvě – začala v letech 1998–99, kdy jsme měli první velkou zakázku. Od té doby se to zvětšilo, ne sice úplně razantně, ale přesto máme firemních vozů větší počet.
Uvažovali jste o elektromobilech?
Od chvíle, kdy byly elektromobily dostupné, jsme o nich uvažovali. První byla v podstatě úvaha o voze typu Škody Citigo, což bylo skvělé autíčko. Jenže v době, kdy jsme se rozhodovali, tak jeho výroba skončila. Takže jsme si elektroauto pořídili až v pozdější době.
Flotilu mohou tvořit modely různých značek. Vy jste se však rozhodli pro jedinou – Škodu. Jaké benefity z toho plynou?
V případě Škody hrála trochu roli náhoda. V době, kdy vznikala jednotlivá zastoupení automobilky, jsme měli na starosti rozvoj jedné takové firmy, dnešního Havexu – šlo o projekt showroomu v pražské Jateční ulici. A v té době, v rámci vztahu ke značce, jsme se rozhodli, že budeme škodovky používat i pro rozvoj našeho vozového parku. Koneckonců jde o automobily české provenience.
Zařazení do firemního programu Škody Auto má vlastně jen jednu podmínku, a to odebrání dvou vozů ročně. Je to pro vaši firmu schůdné?
V rámci rozvoje, o kterém jsem mluvil, jde o věc, která určitě schůdná je. My jsme tuto flotilovou filozofii naplnili: pořídili jsme si modely Octavia a Scala, v poslední době pak přibyly dva superby pro exekutivní ředitele.
Fleet nejsou jen auta, ale i doprovodné služby – od pomoci s výběrem modelu přes financování až po správu parku. Co všechno z toho jste využili, případně stále využíváte?
Kromě nákupu aut používáme řadu zmíněných fleetových výhod, to znamená doporučení, výběr a také financování.
Jak těžké bylo vytvořit či obsadit funkci fleetového manažera?
Vysloveně pozici fleetového manažera nemáme, ale jedna z kolegyň se nám stará o sdílená auta, tedy o ty vozy, které jsou určeny k volnému použití zaměstnanci firmy pro výkon jejich práce. Stará se o to, aby auta byla umytá, aby byla v pořádku, aby měla provozní kapaliny, aby se sledovaly patřičné údaje a nezanedbal se servis.
Škoda Auto má firemní program velmi silný, zároveň má i patřičně velké klienty. Vnímáte v tomto směru nějaká omezení, protože stovky aut neodebíráte?
Ne. Určitě nevnímám žádná omezení související s velikostí naší firmy, respektive naší flotily.
Zdroj: Svět motorů