S evropským šéfem značky Hyundai: Chce dělat auta pro lidi, ne na míru regulacím a clům
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Usedli jsme u kulatého stolu s evropským šéfem největší jihokorejské automobilky, abychom se ho zeptali na budoucnost značky. Vysvětlil radikální změnu designu, směřování značky v oblasti elektromobility i další otázky.
Koncern Hyundai Motor Company je z hlediska velikosti třetí největší automobilkou světa po Toyotě a Volkswagenu. Jejím největším trhem je ten severoamerický, na který se značka logicky soustředí, ale na kterém zároveň polevuje zájem o elektromobily, o kterých Hyundai posledních 18 měsíců hodně mluví.
Šéf značky Hyundai pro evropský region Xavier Martinet na to reaguje tím, že Hyundai se nyní soustředí na dvě vývojové linie – hybridní modely a čistě elektrické modely. „Chceme rozvíjet oba tyto směry, neboť dle současných informací to vypadá, že právě v oblasti elektromobilů a hybridních vozů se bude evropský trh v příštích letech nejvíce angažovat.“
Na pařížský autosalon automobilka přivezla zcela novou generaci modelu Tucson, který od svého uvedení nabízí hned několik elektrifikovaných pohonných jednotek. Premiéru si vedle tucsonu odbyla také evropská verze menšího crossoveru Bayon, který se sice představil se známým zážehovým litrem 1.0 T-GDI, příští rok ale přibude hybridní čtyřválec o objemu 1,6 litru.
„Chceme zde být se správnými pohony, správnými modely a správným odhodláním. Klíčová je také samotná značka – chceme, aby více zazářila. Právě proto uzavíráme partnerství s dalšími společnostmi (Waymo, UEFA a další): chceme se odlišit a zároveň využít dané technologie i v jiných oblastech,“ doplňuje směřování celé společnosti Hyundai Motor Group v dalších letech.
Stejně jako mnohé konkurenční společnosti se Hyundai hodlá více soustředit na technologie. Zní to logicky – moderní automobily jsou jich plné a často je lze využít také v jiných odvětvích. Vývoj není levný a jde o přirozenou evoluci tradičních automobilek. Tuto trajektorii ale razí také velké čínské automobilky, proti nimž se evropský trh chystá zasáhnout, podobně jako to již dříve udělali v USA.
Dokáže evropský automobilový průmysl přežít i bez takového protekcionismu?
„V první řadě musím říct – a bude to znít jako naprosto klasické PR – že konkurenci vítáme,“ odpovídá nejprve Martinet. Vzápětí ale dodává, že je potřeba udržet vyrovnané podmínky pro všechny: „Jsme zastánci spravedlivé soutěže a rovných podmínek. Proto samozřejmě vítáme jakékoli opatření, které pomůže zajistit, že tomu tak skutečně bude.“
Za klíčovou část obrany proti konkurenčním tlakům však považuje především vlastní nabídku. Říká, že nelze spoléhat jen na pomoc regulace, která pomůže třeba jen na dalších 3 až 5 let. „Koneckonců, naslouchat tomu, co zákazníci chtějí, a přinášet ty nejlepší produkty i pohonné jednotky je jediná cesta vpřed,“ naznačuje postoj značky.
„Zákazníci chtějí vozy, které nabízejí odpovídající úroveň designu, správnou výbavu, vhodné pohonné ústrojí a – v konečném důsledku – správnou cenu. Hledají zkrátka ten nejlepší poměr mezi cenou a hodnotou. Pokud tedy něco děláte pouze kvůli regulacím, míjíte se cílem; dělejte to raději kvůli zákazníkům,“ radí Martinet.
Automobilka se kromě nových modelů chce zaměřit také na poprodejní servis, nechce pouze prodávat jednotlivá auta, ale vytvořit si dlouhodobý vztah se svými zákazníky.
Jak podle vás bude v nadcházejících letech v Evropě vypadat vývoj modelové řady značky Hyundai?
„V současné době máme velmi silné modely i pohonné jednotky. Nacházíme se v období přechodu – od vozů se spalovacími motory, které dominovaly v minulosti, směřujeme k roku 2035, kdy budou na trhu převažovat elektromobily.“
Martinet vyzdvihl také rozdíly jednotlivých trhů v rámci Evropy – zatímco v Norsku tvoří elektromobily přes 95 % prodejů nových vozidel, v Itálii je to méně než 5 %, a v Česku nejsme s osmi procenty nijak výrazně výš. Hyundai benefituje z globálního postavení, díky kterému může investovat do vývoje celé řady modelů.
„Pochybuji, že bychom vyvinuli model Santa Fe čistě pro evropský trh, který není až tak velký. Protože se však dobře prodává v Americe i na jiných mimoevropských trzích, mohli jsme jej uvést také v Evropě. S touto investicí jsme velmi spokojeni. Jsme velmi spokojeni s naší současnou modelovou řadou,“ vysvětluje Martinet výhody působení značky na globálních trzích.
Úspora nákladů na širokou nabídku modelů umožňuje evropskému zastoupení realizovat i další investice cílené na Evropu, aktuálním příkladem může být elektrický hatchback ioniq 3. Investice značce dávají smysl, jelikož má dostatečný objem prodejů, zisk i marže, díky nimž se peníze nakonec vrátí. Jen je třeba najít správnou rovnováhu: „Nabídka musí být dostatečně široká, aby uspokojila potřeby většiny zákazníků, ale zároveň ne příliš rozsáhlá – jinak by se v ní zákazníci ztratili a nevěděli by, co si vybrat,“ dodává Martinet.
Znamená to, že přechod na plně elektrickou řadu bude trvat déle? Co se stane s modelem i30?
„Uvidíte. Znovu se podívejte na loňský rok, kdy jsme všichni očekávali, že elektromobily budou představovat 30 % evropského trhu,“ reaguje Martinet na rozvolňování legislativy a pomalejší přechod na čistě elektrický pohon, který mnoha značkám udělal velmi tlustou čáru přes rozpočet.
Nyní prodeje BEV představují přibližně 20 % evropského trhu, a přestože Hyundai je v této sféře aktivní, všímá si, že zbývající většina zákazníků si elektromobily koupit nechce či nemůže. „Nechceme těmto zákazníkům říkat, že jim nemáme co nabídnout,“ říká Martinet.
Před deseti lety na pařížském autosalonu představil Hyundai stávající generaci modelu i30 ve variantě hatchback. Trh se od té doby výrazně proměnil a nás zajímalo, zda na něm ještě vůbec existuje místo pro hatchback v segmentu C. Je tato éra pryč? Bude mít takový produkt – tedy vůz se spalovacím motorem – ještě někdy smysl?
Odpověď byla jasná. Přestože na českém trhu je tato modelová řada i u rodin a soukromých zákazníků populární, na evropském trhu je hlavní problém vývoje nové generace v tom, že většinu prodejů tvoří firemní vozové parky. „Soukromých zákazníků je málo, zatímco firemních hodně, což vyžaduje vysoké slevy. Navíc je tu otázka regulací, které musíme dodržovat.
Pokud prodáváte auta s nízkou marží, a k tomu ještě poskytujete velké slevy, váš zisk je minimální. A nakonec možná budete muset zaplatit pokutu, protože překročíte emisní limity CO2 – v roce 2030 by flotilový průměr měl být přibližně 49 gramů na kilometr. Dává to tedy smysl?“ ptá se Martinet.
Otázka je myšlena v globálním měřítku. Investice do vývoje nové generace jsou ohromné a finanční prostředky nejsou neomezené, i když potenciál využití platformy modelu Kia K4 Martinet nekomentoval. Prý jde především o to, kam je efektivní alokovat kapitál. „Dnes dává větší smysl investovat do jiných segmentů – více do SUV, elektromobilů či hybridů.“
Současná generace modelu i30 vyráběná v českých Nošovicích s námi však ještě chvíli vydrží. Ve vedení značky prý zatím nebyl stanoven termín ukončení produkce, přestože k němu jednou dojde.
Ioniq a divize N inženýry baví
Pozornost dále upřel na dva hlavní směry, kterými Hyundai rozšířil tradiční modelovou nabídku. „Ioniq a N jsou dvě divize, které si užívají spoustu zábavy,“ říká Martinet a doplňuje, že důvod vystavení modelu Ioniq 6 N přímo do vstupu haly 5 je jednoduchý: „Tímhle autem můžeme lidem ukázat, že elektromobily opravdu nemusejí být nudné.“
Vzápětí ale dodává smutnou poznámku: „Opravdu doufám, že ioniq 3 nepotřebuje verzi N, aby nebyl nudný.“ Doufá také, že už základní ioniq 3 je dobré auto, ve kterém řidiči ucítí emoce a charakter, kterými auto své majitele reprezentuje. My zase doufáme, že na modelu Ioniq 3 N už Hyundai pracuje. Drobné náznaky a spekulace se na povrch dostávají už od představení vozu Concept Three v roce 2025.
„Co Tucson N?“ ptá se jedna z přísedících po Martinetově reakci na jiného novináře, že se ptá na otázky, na které bude moci odpovídat až za pár měsíců. „To je pěkná otázka,“ reaguje Martinet se širokým úsměvem a rychle dodává, že v Paříži za pár hodin představí verzi N-Line.
„To není to samé,“ reaguje většina přísedících a všichni doufáme, že drobné náznaky znamenají příchod prvního ostrého tucsonu v historii značky. Vzhledem k popularitě Volkswagenu Tiguan R, Alfy Romeo Stelvio Quadrifoglio a dalších ostrých SUV by mohlo jít o logický krok, opět se ale vracíme k otázce, zda pro Hyundai dává ekonomický smysl. Pravděpodobně se to v příštím roce dozvíme.
Martinet také zmínil investice do vertikální integrace společnosti Hyundai Motor Group a jejího růstu: skupina má vlastní ocelárny, vyvíjí vlastní software (SDV), používá a vyvíjí vlastní roboty, které nasazuje v továrnách pro ulehčení fyzicky náročných úkonů. „Toto je výhoda, kterou máme vůči ostatním. Otázkou je, jak ji nejlépe využít,“ ptá se Martinet.
Spolupráci a široký záběr automobilky Hyundai s radostí demonstruje také vystavením modelu Ioniq 5, který společnost Waymo nasadí v rámci své rozrůstající se rodiny robotických taxi.
Přesah do sportu vnímá automobilka v rámci fotbalového partnerství s UEFA, pyšní jsou také na již zmíněné roboty. Budoucnost automobilky je tak alespoň dle slov Martineta zajímavá nejen v Evropě, ale také v globálním měřítku.
Autorský článek | Foto/video: Hyundai, auto.cz/Jiří Landa