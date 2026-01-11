S Martinem Brixem o tom, jak ušetřit na provozu aut: Náklady ovlivňují zdánlivé maličkosti
Co rozhoduje v Česku při nákupu aut? Kdy se začne zvětšovat podíl čínských vozů? A kde se dělají největší chyby? O tom jsme si povídali se šéfem Drivalie Martinem Brixem.
Evropský poskytovatel mobility Drivalia, který je součástí skupiny Crédit Agricole Auto Bank, je v Česku lídrem v oblasti správy automobilových flotil. V zákaznickém portfoliu má přes třicet tisíc aut, většina z nich jezdí v režimu operativního full-service leasingu. Tématem číslo jedna je pro klienty Drivalie ekonomika. „Společně řešíme, jak co nejefektivněji provozovat jejich flotily. Osvědčují se nám při tom pokročilé digitální nástroje,“ říká Martin Brix, generální ředitel společnosti Drivalia Lease Czech Republic.
Kde zákazníci přicházejí o nejvíce peněz?
Někteří manažeři se soustředí hlavně na to, aby si u své leasingové společnosti vyjednali co nejnižší měsíční splátku. Už se ale nezamyslí, jestli nízká splátka nemůže být v průběhu leasingu vykoupena platbami za služby, které mají ostatní zákazníci ve splátce zahrnuté. Anebo vysokým doplatkem za nadměrné opotřebení vozu po skončení leasingu.
Co výdaje na provoz ovlivňuje?
Celá řada faktorů, často jde o zdánlivé maličkosti, na které je zapotřebí pamatovat. Firmy například zbytečně utratí velké sumy kvůli tomu, že někteří řidiči nevěnují vozidlům dostatečnou pozornost. Opomíjejí servis, jezdí zbytečně agresivně, což se pak projevuje v nákladech.
Jak v tom můžete pomoct?
Osvědčují se nám moderní technologie. Nedávno Drivalia zpřístupnila zákazníkům novou službu spočívající v analýze jízdy služebních automobilů pomocí telematiky. Cílem je zabránit zbytečným vícenákladům způsobeným nesprávnými řidičskými návyky. Osvědčila se nám i naše digitální karta DriverPass, kterou mají řidiči nahranou v mobilech a která jim poskytuje informace o údržbě vozidla, stavu pneumatik nebo aktuálních varováních.
Varováních? V jakém smyslu?
Například před hrozícím krupobitím. Díky DriverPassu a dalším digitálním nástrojům se můžeme více zaměřit také na prevenci nehod, školení řidičů, ale třeba i na optimalizaci nákladů spojených s nabíjením elektromobilů. Ceny nabíjení často kolísají, někdy až dvojnásobně proti běžné sazbě. Digitální nástroje nám umožňují lépe plánovat logistiku a vyhýbat se nabíjecím stanicím s nepřiměřeně vysokými cenami. To vše přináší značné úspory.
Jak elektromobilita vlastně dnes ovlivňuje podobu flotil?
V letošním roce se dostala auta na elektrický pohon nad jedenáct procent nových vozidel, která objednáváme. Elektrifikace flotil je tedy reálný proces a my sledujeme jeho postupné zrychlování. Počítáme s tím, že elektrických aut bude ve firemních flotilách přibývat.
Proč?
Má to dva hlavní důvody. Tím prvním je evropská ESG legislativa a tím druhým vývoj celkových nákladů na vlastnictví vozidel, takzvané TCO. Podle tohoto ukazatele už je dnes v mnoha segmentech elektromobil racionální volbou, což dokládají i naše pravidelné analýzy Drivalia TCO Index.
Máte už tedy k dispozici data, jak se liší náklady na údržbu i servis elektrických a spalovacích modelů?
Podle našich výpočtů je podíl údržby včetně oprav na celkovém TCO u elektromobilů v průměru nižší, než je tomu u vozů se spalovacím motorem. Platí, že čisté elektromobily jsou na pravidelnou údržbu méně náročné.
A při nehodě?
Tam je to opačně. Když u nich dojde k nějakému problému, ať už kvůli poruše anebo vinou havárie, oprava může být nákladná. Je to dáno drahými technologiemi, kterými jsou tyto vozy vybaveny, a cenou baterií. Rozdíly ve výdajích na opravy se ale postupně zmenšují. Ve flotile Drivalie převažují i v kategorii elektromobilů tradiční značky, u kterých náklady na údržbu a opravy vycházejí velmi dobře. U nových značek nemáme k dispozici dostatek dat, protože jejich podíl je v našem zákaznickém fleetu zatím velmi nízký.
Říkáte zatím. Počítáte tedy s tím, že podíl nových značek bude stoupat?
Je to pravděpodobné. Očekáváme, že se bude zvětšovat podíl zejména čínských aut. Když čínští výrobci přesvědčí zákazníky, že jim dokážou poskytnout požadované poprodejní služby, tedy snadno dostupný a kvalitní servis ve všech regionech, a když budou konkurenceschopní, pokud jde o vývoj zůstatkových cen, bude jejich pozice posilovat i na našem konzervativním trhu.
Vidíte to už?
Ano, potvrzují nám to sami klienti. V září pro ně Drivalia v Mostě uspořádala velké testovací jízdy, na kterých si mohli osobně vyzkoušet na sto dvacet modelů od čtyřiceti značek včetně těch čínských. Později jsme mezi nimi uspořádali anketu, nakolik je čínská auta oslovila.
Jak to dopadlo?
Bezmála třicet procent respondentů nám řeklo, že bude určitě uvažovat o jejich zařazení do flotily, jako možnou variantu je neodmítá dalších pětačtyřicet procent dotázaných.