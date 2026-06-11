S náklaďáky Ford F-Line v lomu. Sklápěčky jsme prověřili do prudkých kopců, učily se i ony
Šest válců, šestnáct kvaltů, dvě hnací nápravy a několik tun písku v korbě české výroby. Za volant takového stroje, který české zastoupení Ford Trucks nabízí do pískoven či na stavby, jsme se posadili v kamenolomu nedaleko Zruče nad Sázavou.
Hovoří-li se o Fordu v souvislosti s trucky, většina lidí si možná vybaví americké pick-up trucky či třeba model Ranger. Modrý ovál ale má ještě jednu divizi – jmenuje se Ford Trucks a nabízí velké nákladní vozy. Kromě tahače F-Max to jsou také vozy řady F-Line (neplést prosím s F-Series, jak se souhrnně označují americké pick-upy F-150, F-250 a větší) a právě ty český importér představil při práci v lomu.
Dovolím si rychlou vsuvku o nástavbách. Pocházejí od české firmy Molčík, která nabízí řadu různých možností pro stavebnictví i zemědělství, zde však máme jen jednu, byť ve dvou provedeních – třístranný sklápěč s možností zakrytí plachtou. Tedy to, co se v pískovně, štěrkovně či lomu uplatní asi nejčastěji.
Ford své trucky označuje čtyřmi číslicemi a písmenem. Když se tedy bavíme o F-Line 4145D, znamená to celkovou hmotnost vozidla 41 tun, výkon motoru 450 koní a D jako diesel, tedy palivo. Zmíněný motor je řadový vznětový šestiválec s obchodním označením EcoTorq, který má objem 12,7 litru a vyrábí se v různých výkonových variantách. Má také menší, čtyřválcovou variantu, která má 9 litrů objemu – ale ta bohužel k vyzkoušení nebyla.
Nejvíc času jsem strávil za volantem verze 3545D 6×4, což znamená celkovou hmotnost 35 tun a zmíněný 450k šestiválec. K tomu nabízí 2500 Nm točivého momentu a motorovou brzdu o 320 kW při 2400 otáčkách. K mání je s šestnáctistupňovým manuálem či robotizovaným manuálem; my tu měli ten druhý a upřímně, byl jsem za to docela rád. Trasa, kterou si pro nás připravili, byla totiž sice poměrně krátká, ale poměrně dost kopcovitá, navíc bez asfaltu a s nerovným povrchem.
Plastový, ale přehledný
Ještě než jsem vyrazil, jsem tedy věnoval chvíli seznámení s interiérem a ovládacími prvky, abych věděl, kam sáhnout pro asistenta rozjezdu do kopce či uzávěrky diferenciálů. F-Line má pro tyto funkce poměrně přehledný ovládací panel s řadou fyzických tlačítek, ale ta mají jednu nevýhodu – u jejich kontrolek není ve dne pořádně vidět, jestli svítí, nebo ne.
Je tedy třeba se spolehnout na velký displej v přístrojovém štítu, který samozřejmě kontrolky nabízí taky. Kromě nich displej ukáže obrovské množství informací – životnost oleje, přesný tlak v pneumatikách, životnost brzdových destiček a také doby řízení dle tachografu. Ovládá se tlačítka na volantu, které jsou známé z osobních fordů, a je sice jednoduchý, ale hezky přehledný.
Zaujaly mě čtyři malé budíčky nahoře, kterých by ale mělo být vedle sebe pět, či možná dokonce šest. Teplota chladicí kapaliny, zásoba paliva a zásoba AdBlue jsou jasné, u toho čtvrtého si ale musíte vybrat, jestli chcete zobrazit tlak oleje v motoru, nebo tlak v prvním brzdovém okruhu. Zmenšené budíčky by možná byly na rychlý pohled hůře čitelné, ale člověk by nemusel cvakat možnostmi v menu – a že jich tu je vážně hodně – aby se podíval na to druhé.
Skrz centrální displej, který pracuje s infotainmentem Ford Sync, je možné třeba ovládat regeneraci DPF nebo zapnout režim houpání, užitečný, když nemůžete vyjet hnací nápravou z prohlubně. S nadějí, že to nebudu potřebovat, řadím D a vyrážím.
Převodovka v záběhu
Trasa vede do kopce nejprve ostrou zatáčkou přes prudší úsek stoupání. Přemýšlím, jestli nezapnout mezinápravovou uzávěrku preventivně, ale daří se mi tudy vyjet bez ní. Pak ale přichází trochu méně kompaktní povrch, jedno ze zadních kol proklouzne a vůz se zastaví. Uzávěrka a citlivější práce s plynem nás však dostaly nahoru.
Robotizovaný manuál řadí relativně hrubě a docela dlouho mu to trvá. Instruktor na sedačce spolujezdce to ale vysvětluje – vozy jsou nové, nezajeté a software převodovky se potřebuje naučit, jak v kopcích se zatíženým vozem správně pracovat. Ujišťuje mě, že po pár tisícovkách kilometrů to bude lepší.
Podobným stylem zdolávám kopec na druhou stranu a otáčím se, abych jel zpátky dolů. V ten moment zkoumám zrcátka. Jak je u náklaďáků zvykem, jsou obří a mají i konvexní část pro pokrytí mrtvého úhlu. Tahle část ale není elektricky nastavitelná, seřizuje se rukou. To znamená nutnost přelézt celou kabinu přes kryt motorového prostoru, aby člověk to pravé zrcátko nastavil. Pak se vrátíte do sedačky řidiče a postup případně opakujete. Jsem si vědom toho, že sedím v pracovním stroji, ale zrovna tohle je trochu otravné opomenutí.
Zrcátka nastavena a vydávám se dolů. Všiml jsem si značky oznamující desetiprocentní klesání, což je v osobním autě na asfaltu celkem nuda, tady ale asfalt není, uježděná cesta má velké hrboly a můj oř je naložený, takže má skoro těch 35 tun. A to z klesání dělá úplně jiný zážitek.
Samozřejmostí je motorová brzda a intardér, jehož pět stupňů se ovládá pohybem voliče převodovky vpravo pod volantem směrem dolů. Obdobný způsob nabízí Scania i Volvo, naopak třeba u MANu se přidávají či ubírají stupně jednotlivými pohyby páky nahoru či dolů po jednom; druhý krok zapne účinek rovnou na maximum. V takhle nerovném terénu chce tento způsob s pěti kroky na jednu stranu trochu citu a zvyku, aby člověk nezměnil účinnost víc, než chce.
Úspěšně sjíždím dolů a parkuji. Zkouška byla opravdu velmi krátká a upřímně bych chtěl těch několik tun písku na korbě vézt někam dál i po silnici. I tak ale věřím, že F-Line jsou zajímavou (a hlavně často levnější) alternativou k zavedeným evropským značkám nákladních aut.
Zdroj: Autorský text | foto, video: Marek Bednář/Auto.cz