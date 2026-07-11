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S Volkswagenem Amarok v drsném terénu Maroka: Kameny jsou tady to menší nebezpečí!

Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok Zdroj: Svět motorů

Občasné mělké brody nám zpestřily zdolávání prašných horských stezek. A kde se vzaly? No přece ze závlah políček marihuany.
V Maroku klidně potkáte i stádo koní přes cestu. Příjemným osvěžením byl zájem místního motoristy, který u nás zastavil se svým stařičkým passatem a spoustou dotazů.
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
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Petr Slováček
Petr Slováček
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Současná generace pracovního pick-upu VW Amarok je na trhu už třetím rokem a proti předchůdci neztratila nic ze svých terénních dovedností. Testovali jsme to na kamenitých stezkách i asfaltových vozovkách Maroka.

Pivo vám tady v restauraci bez licence neprodají, zato všude kolem vidíte volně přístupná políčka hašiše. Přesně nad tím kroutíme hlavou na horských stezkách v okolí marockého Chefchaouenu. Městečko známé z cestovatelských průvodců díky svým modrým fasádám nemá ani padesát tisíc obyvatel a leží na severu země, asi 120 kilometrů od Tangeru.

Díky poloze na úpatí pohoří Ríf slouží jako ideální základna pro horské expedice. Přesněji řečeno – pokud se tak chcete cítit za volantem zvýšených off-roadů. Místní realita má totiž stále daleko k romantickým představám ve stylu Indiana Jonese. Nesmíte být překvapeni, když na horské stezce potkáte se svým expedičním speciálem otlučenou dodávku od Mercedesu nebo Renault 12 obsypaný nákladem. A na běžných silnicích zase každých dvacet kilometrů policejní checkpoint, kde se vás ptají, kam jedete, a v horším případě chtějí vidět doklady od auta.

Kamení a zase kamení

Po horách jedeme ve vláčku za průvodcem, který nás vysílačkou instruuje, jak zvolit správnou stopu, abychom nepoškodili techniku nebo neskončili ve strži. Protože tady to skutečně hrozí – vlevo skála, vpravo sráz.

Naštěstí jsou naše amaroky vybavené kamerami, které umožňují sledovat těsné okolí vozu před ním i vedle něj. V terénu je to skvělá pomůcka, aniž by musel z auta vystupovat navigátor.

Ve chvíli, kdy se prašná stezka změní v kamenité koryto, přijdou vhod všechny úpravy. Kromě ochranné ližiny pod motorem a zvýšeného podvozku především odolné terénní pneumatiky BF Goodrich.

Současná generace amaroku je na trhu třetím rokem a pokračuje se systémem pohonu všech kol 4Motion s možností odpojení přední nápravy na silnici. Podle motorizace se pak mírně liší i schopnosti pohonu. V našem případě, u vrcholné verze 3.0 TDI V6, je k dispozici desetistupňová automatická převodovka a čtyři jízdní terénní režimy.

Díky tomu jsme prakticky nic nemuseli řešit. Na začátku kamenité pasáže jsme pouze zařadili redukci 4L a vyrazili dál. Ve většině situací nebylo potřeba ani aktivovat uzávěrku zadního diferenciálu, která je mimochodem v Česku součástí standardní výbavy. Auto si poradilo se vším – včetně mělkých brodů nebo průjezdů hlubokými kolejemi, kde už se nápravy lehce kříží. Pro amarok žádný problém.

Pozor, kůň!

Během cestování po horských cestách není v Maroku nouze o nečekaná překvapení. Třeba o koně stojícího přímo před autem. Opice jsme bohužel nezahlédli, přestože nám je průvodci slibovali.

Pozor si ale musíte dávat i na asfaltových silnicích, které jsou mimochodem většinou v překvapivě dobrém stavu. Zejména po setmění se připravte na častý výskyt neosvětlených chodců nebo jednostopých účastníků provozu.

Pro Maročany je běžnou kratochvílí přebíhání čtyřproudých komunikací oddělených zvýšeným středovým pásem. Když se řidiči „podaří“ trefit takovou překážku, nikdy to nedopadne dobře. Během našich cest jsme viděli hned několik nehod, které naštěstí skončily jen zdemolovanými auty.

A mimochodem, berte vážně rady, že se má všechno jídlo omývat a zuby čistit pouze balenou vodou. My už si to budeme pamatovat nejspíš do konce života…

Po žebříku do postele

Už naše expediční vozy pro každodenní použití byly vybaveny upravenými podvozky, odolnějšími tlumiči, ochranou motoru i nášlapy prahů, které chránily karoserii v náročnějším terénu. Výrobce však nabízí přímo pro nové vozy celou škálu dalších úprav a některé z nich pravidelně představujeme také na našich stránkách v rámci testů. V Maroku jsme si tentokrát mohli prohlédnout několik variant střešních stanů, vestavěných lednic, přídavného osvětlení či navijáků. Pokud hledáte inspiraci mezi českými přestavbami realizovanými pod dohledem tuzemského zastoupení značky, typicky pro záchranné složky, najdete je na webu volkswagenprestavby.cz.

Technické údaje VW AMAROK 3,0 TDI 10AUT
Zdvihový objem2993 cm3
Převodovkaautomatická 10st
Výkon177 kW / 241 koní
Spotřeba paliva kombinovaný provoz10,3 l/100km
Maximální rychlost190 km/h
Max. hmotnost přívěsu3500 kg
Rozměry5402 x 1917 x 1884 mm
Rozvor3270 mm

Zdroj: Svět motorů

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