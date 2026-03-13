Safari rallye po pátku: Solberg vede o sekundu před Ogierem
Švédský jezdec Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) vede po pátku a deseti rychlostních zkouškách o jedinou sekundu Safari rallye, která je třetím podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Na prvních čtyřech místech jsou čtyři tovární yarisy.
V pátek bylo na programu osm rychlostních zkoušek. Tři erzety se jely dvakrát a k nim přibyly dvě ze čtvrtka, které orámovaly začátek a konec druhého dne soutěže. Celkem bylo na programu 125 měřených kilometrů.
Raději loď nebo tank
Monzunový déšť se podepsal na začátku soutěže a udělal z úvodní rychlostní zkoušky drsnou bahenní lázeň. „Potřebovali jsme tam loď, nebo tank, nebo něco jiného, ale ne rallyeové auto,” prohlásil Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), který zkoušku dlouhou 24,35 kilometrů dokončil na šestém místě se ztrátou 2:13,3 sekundy na nejrychlejšího Olivera Solberga (Toyota GR Yaris Rally1). Čtyřiadvacetiletý Švéd si vyjel hned na začátek náskok rovných třicet sekund na druhého v pořadí. Vozy Hyundai se potýkaly s přehříváním motorů kvůli chladičům ucpaným hustým blátem.
Stejná erzeta (RZ1) měla zahájit také páteční program, aleRZ3 byla zrušena kvůli extrémnímu zhoršení stavu trati. Prudké deště proměnily šotolinové cesty v hluboké bahno a vytvořily obrovské koleje. Trať byla v tak špatném stavu, že by v případě nehody nebylo možné na místo včas dostat technickou ani lékařskou pomoc, to zaznělo v prohlášení ředitelství soutěže. Na prvních pěti místech byli jezdci s továrními toyotami v pořadí - Oliver Solberg (Švéd.), Elfyn Evans (Brit.), Sébastien Ogier (Fr.), Takamoto Katsuta (Jap.) a Sami Pajari (Fin.).
Defekt vytvořil drama
Zásadní zlom nastal v osmé erzetě před kterou měl Solberg náskok 30,4 sekundy. Měřený úsek však dokončil na defektu a jeho náskok se scvrkl na pouhou sekundu. Po příjezdu do časové kontroly líčil své pocity: „Něco jsem cítil, ale nic neviděl. Byl to jen pomalý defekt na šest kilometrů. Snažil jsem se udržet gumu na ráfku co nejdéle. Oddělila se až 200 metrů před cílem. Opravdu jsem dělal, co to šlo.”
Na deváté zkoušce ztratil Solberg tři deseti sekundy, ale na RZ10 si vzal stejný časový úsek zpátky. „Už jsem s Ogierem dříve bojoval. Měl jsem neuvěřitelný den, opravdu hodně působivý. Snažil jsem se být chytrý a dělat svou práci, ale očividně jsem byl trochu moc opatrný a měl smůlu s defektem. Ještě je tolik před námi, doufám, že zítra budu ve vedení nebo o něj budu bojovat,” dodal Seveřan
Jeho původní pronásledovatel Evans však začal ztrácet. Po páteční etapě figuruje na třetí příčce s mankem 20,5 sekundy na lídra soutěže. „Snažíme se dělat, co můžeme, nic opravdu šíleného. Pocit není nikdy příjemný. Myslím, že projít pátečními kilometry bez problémů bylo docela důležité. V sobotu se pravděpodobně spustí peklo. Na to nejsi nikdy dostatečně připraven,” shrnul své postřehy Velšan, který je aktuálně lídrem šampionátu.
Každý vyhrál čtyři erzety
Ogier vyhrál v pátek čtyři zkoušky a v součtu časů pouze druhého dne, tak byl nejrychlejší. „Byl to dobrý den. Jsem s tím rozhodně spokojený, vlastně je lepší dnes večer nebýt ve vedení. Víme, že v sobotu vždycky začne pršet odpoledne a většinou se ti zadní jezdci trápí,” prohlásil Ogier.
Nenápadným hrdinou dne byl další ze sestavy Toyoty, stejně jako Solberg čtyřiadvacetiletý, Fin Sami Pajari, který vyhrál v pátek rovněž čtyři zkoušky. „Dnes jsem si to docela užíval. Samozřejmě tam byly opravdu drsné podmínky, snažil jsem se být rozumný na místech, kde jsem si myslel, že rizika jsou vyšší.Bylo to opravdu v pohodě. Snažil jsem se správně pracovat s tempem, velmi čistá jízda,” hodnotil Pajari své aktuálně čtvrté místo v průběžném pořadí.
Výsledky Safari rallye (po RZ10 z RZ20)
1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 1:33:50,2; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1,0; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +20,5; 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:10,5; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:46,1; 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1:47,3; 7. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:53,3; 8. Lappi, Mälkönenová (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +2:53,2; 9. Virves, Viillo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +6:53,6; 10. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Toyota GR Yaris Rally2) +7:08,1; 11. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., It./(Škoda Fabia RS Rally2) +7:21,8; 12. Dominguez, Peňate (Par., Šp./(Toyota GR Yaris Rally2) +7:48,9; 13. Mikkelsen, Listerud (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +8:53,6; 14. Patel, Khan (Keňa/Škoda Fabia R5) +23:58,5; 15. Chwist, Heller (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +27:06,6.
Zbývající program Safari rallye
Sobota 14. 3. - 6.35 RZ11 (24,94 km), 7.35 RZ12 (18,01 km), 8.33 RZ13 (18,41 km), 13.05 RZ14 (24,94 km), 14.05 RZ15 (18,01 km), 15.03 RZ16 (18,41 km). Etapa celkem 122,72 km.
Neděle 15. 3. - 6.09 RZ17 (18,22 km), 7.35 RZ18 (10,48 km), 8.38 RZ19 (18,22 km), 11.15 RZ20 (10,48 km). Etapa celkem 57,4 km.
Zdroj: Autorský text