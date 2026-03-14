Safari rallye po sobotě: Odstoupili Solberg, Evans a Ogier. Vede Katsuta.
Japonský jezdec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) vede po sobotě a šestnácti rychlostních zkouškách Safari rallye, která je třetím podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích.e
Předposlední den afrického byl pohromou pro tovární toyoty. Po technickýžch potížích zaviněných extrémními podmínkami museli odstoupit první tři jezdci průběžného pořadí - Švéd Oliver Solberg, Francouz Sébasatien Ogier a lídr průběžné klasifikace MS Velšan Elfyn Evans.
Defekty na běžícím pásu
V sobotu ráno začínal na prvním místě Solberg o pouhou sekundu před Ogier, ale Francouz měl hned na úvodní erzetě defekt pravého zadního kola a ztratil 2:07 minuty. Znamenalo to propad na páté místo, ovšem hned na dalším měřeném úseku měl Solberg defekty na obou pravých kolech. Ztratil 21,7 sekundy, ale riskoval, že případný další defekt znamená konec, protože už neměl další rezervu.
Přišla dvanáctá rychlostní zkouška. Evans ulomil pravé zadní kolo a televizní kamery zachytily, jak za sebou táhne kolo i s tlumičem. „Ráno začalo docela dobře , ale bohužel nás na konci zkoušky trochu zaskočilo nové uspořádání trati my jsme dostali dvojitý defekt,“ vysvětlil Evans. Naposledxy odstoupil začátkem září 2024 na Akropolis a potom následovalo devatenáct dokončených soutěží. Potíže Toyoty však pokračovaly. Finovi Sami Pajarimu (Toyota GR Yaris Rally1) explodovala v plné rychlosti praví zadní pneumatika. Ztratil 5:19 minuty a propadl se na osmé místo.
Starosti továrního týmu neskončily ovšem i nadále pokračovaly. Třináctou zkoušku (RZ13) vyhrál sice Ogier, který byl v průběžném pořadí druhý o 42,6 sekundy za Solbergem. Zvuk motoru obou yarisů v časové kontrole však signalizoval velké problémy. “Spustil se alarm, který ukazoval na problém s alternátorem. Pak byl úsek silnice bohužel trochu moc dlouhý na to, abychom se dostali do servisu. Zkoušeli jsme všechno, co jsme mohli, abychom to opravili a našli způsob, jak alternátor znovu rozběhnout, ale bohužel se to nepodařilo a ano, museli jsme odstoupit. Vyměnili jsme řemen, nalili čistou vodu, ale nestačilo to,” vysvětloval Ogier, když se na laně dostal do servisního parkoviště.
Jednoznačně nejtěžší Safari
Dvaačtyřicetiletý Ogier startovla v Keni počtvrté. “Podmínky byly opravdu těžké a řekněme, že auta by na to měla být stavěna. Voda není tak hrozná, ale tuhé bláto se všude lepí. Je jako cement a může velmi snadno zničit drobné věci. Je tam jen malý centimetr. Šlo to do alternátoru, prorazilo to řemenici a všechno se zaseklo. Tenhle díl stojí jen šest eur, ale když se to stane, tak se to stane. Čeká nás ještě neděle, body za ní a Power Satge. Můžete si být docela jisti, že ti tři kluci, kteří teď odstoupili (Solberg, Ogier, Evans), budou bojovat,” dodal Francouz.
Čtyřnásobný mistr světa Juha Kankkunen působí v Keni jako zástupce ředitele továrního týmu a v Keni startoval dokonce dvanáctkrát. „Myslím, že je to nejextrémnější rallye v Keni, jakou jsme v posledních letech jeli. Celý týden jsme mluvili o tom, že sobota bude těžký den a pro auta velká zkouška. Náš tým má pověst nejsilnějšího vozu, ale překvapivě dnes tři vedoucí vozy odstoupily v jedné rychlostní zkoušce. Takže ano, to dokazuje, jak těžké to tady je,” uvedl Juha Kankkunen pro server Dirtfish.com.
Jeden se zřejmě dočká
Po odstoupení prvních tří jezdců se na první místo dostal Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), který byl po pátečním dnu až na sedmém místě. Na RZ14 byl druhý jen o 0,7 sekundy, další erzetu vyhrál a zůstal na prvním místě. Poslední zkouška dne, která byla druhým průjezdem RZ13, byla z bezpečnostních důvodů zrušena. Na prvních třech místech jsou momentálně jezdci, kteří ještě nikdy nevyhráli podnik mistrovství světa.
“Čtrnáctá zkouška byla mnohem sušší, čekal jsem nějaký déšť, ale naštěstí nepřišel. Je to pořád blázinec, musím správně pracovat s pneumatikami. Upřímně, je to mnohem jednodušší, když jedete na plný plyn všude. Je to velmi stresující, snažím se vyhnout každému kameni, i těm velmi malým,” popsal Katsuta své dojmy. Japonec, kterému bude 17. března dvaatřicet let jede soutěž MS s pořadovým číslem 94. Dosud byl pětkrát druhý a třikrát třetí. Na vítězství zatím stále čeká.
Na druhém místě je se ztrátou 1:25,5 sekundy Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), který má za sebou 74 startů v MS s jedním druhým a osmi třetími místy. “Snažím se nic na autě nepoškodit, opravdu se snažím o něj starat, aby se neuvolnil chladič pro další RZ. Také jsme pracovali s mechaniky v poledním servisu, byla to velká snaha. Musíme na auto dávat opravdiu pozor,” uvedl třicetiletý Fourmaux.
Po odstoupení tří týmových kolegů se po uvedených problémech s defektem kola dostal na třetí místo Sami Pajari, jenž má za sebou 59 soutěží v MS a dvě třetí místa. “Měli jsme opravdu dobrý rozhovor s jedním z mých přátel během oběda. Po zklamání z rána se musíme prostě posunout dál. Je to opravdu zmatené, na erzetě kilomwetr odsud prší a tady ne. Na čtrnácté zkoušce jsem byl zaseklý v prachu, pak se nám podařilo předjet Thierryho a na další rovince jsem viděl další auto o pár set metrů dál,” líčil situaci čtyřídvacetiletý Pajari.
Výsledky (po RZ16 z RZ20):
1. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 2:41:00,2; 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1:25,5; 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +5:209,1; 4. Lappi, Mälkönenová (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +6:18,5; 5. Virves, Viillo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +9:42,1 (první v kategorii WRC2); 6. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Toyota GR Yaris Rally2) +10:37,4; 7. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., It./(Škoda Fabia RS Rally2) +10:43,8; 8. Mikkelsen, Listerud (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +11:24,4; 9. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +11:57,8; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +18:21,0; 11. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +19:03,6; 12. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +21:02,1; 13. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +27:39,9; 14. Chwist, Heller (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +37:55,0; 15. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +40:08,4; 16. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +48:41,7.
Výsledky jsou neoficiální
Zbývající program Safari rallye
Neděle 15. 3. - 6.09 RZ17 (18,22 km), 7.35 RZ18 (10,48 km), 8.38 RZ19 (18,22 km), 11.15 RZ20 (10,48 km). Etapa celkem 57,4 km.