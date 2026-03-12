Safari rallye před startem: Udrží Toyota africkou vládu?
Safari Rallye Kenya se vrátila do seriálu mistrovství světa po devatenácti letech v roce 2021. Všech pět dalších ročníků vyhráli jezdci s vozy Toyota. Současná situace v MS nasvědčuje, že nadvláda bude pokračovat. Toyota přijíždí s pěti posádkami, v jejich čele je lídr šampionátu a obhájce loňského vítězství Brit Elfyn Evans.
Safari Rally v Keni upouští od tradičního startu v Nairobi. Místo toho se dění soutěže soutěže přesunulo na pláně Velké příkopové propadliny v oblasti jezera Naivasha. Rychlostní zkoušky, které se liší od extrémně měkkého písku „feshfesh“ po vysokorychlostní úseky a kamenité sekce, patří pravděpodobně k nejnáročnějším v celé sezoně. V tomto ročním období se mohou silné deště rychlostní zkoušky proměnit v bahenní lázeň. Aby vozy zvládly brody, blátivé úseky a měkký písek, mohou být vybaveny takzvanými „šnorchly“. Tato zařízení nasávají relativně do motoru čistý vzduch ze střechy.
Kudy vedou africké cesty?
Letošní ročník je kompaktnější, zahrnuje čtyři dny a skládá se z 20 šotolinových rychlostních zkoušek. Mezi startem ve čtvrtek (12. března) a cílem v neděli (15. března) ujedou posádky 350,52 měřených kilometrů. Vyhlášení vítězů se bude konat hned po dojezdu ikonické Power Stage „Hell’s Gate“ kolem 14:15 místního času. Středoevropský čas bude ukazovat o dvě hodiny méně.
Po čtvrtečním ranním shakedownu začíná rallye odpoledne rychlostními zkouškami Camp Moran a Mzabibu. Obě erzety se opakují až na konci pátečního dne, kdy jede také trojice měřených úseků kolem jezera Naivasha, dvakrát po obou stranách poledního servisu. V sobotu se posádky pojedou na sever k jezeru Elmenteita, kde se konají trojice opakovaných testů. V neděli se jedou dvakrát dvě erzety, které tvoří závěrečnou etapu, přičemž druhý průjezd Hell's Gate slouží jako Power Stage, která rallye zakončí. Tady získává pět nejrychlejších bonusové body od pěti do jednoho.
Přibude další výhra?
Toyota má na Safari hrdou historii, když vyhrála všech pět ročníků pořádaných od roku 2021. K tomu je nutno přičíst triumfy v letech 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1993 a 1994, což dává dohromady jedenáct vítězství. Loňský vítěz Elfyn Evans přijíždí do Afriky jako lídr šampionátu. Před svým týmovým kolegou Oliverem Solbergem, vítězem Rallye Monte Carlo, má náskok třináct bodů.
Juha Kankkunen (zástupce šéfa týmu):„Vždycky se rád vracím do Keni. Mám z tamních závodů neuvěřitelné vzpomínky. Toyota vždycky stavěla velmi silné vozy a soustředila se na přípravu na tyto těžké akce. Hlavní rozdíl je dnes v tom, že není možné testovat v Africe týdny předem, jako tomu bylo za mých časů. Na začátku sezóny jsme dosáhli úžasných výsledků, všech pět našich posádek skončilo alespoň jednou na stupních vítězů, což ukazuje, že máme opravdu silný tým."
Elfyn Evans:„Může to být opravdu nepředvídatelná událost. Můžete najít kameny uprostřed silnice nebo skryté v trávě a když prší, může tam být stojatá voda a nulová přilnavost. Pro náš tým to byla velmi úspěšná rallye, která tvrdě pracuje na tom, aby nám dala silný vůz s úpravami, které nám pomohou v těchto náročných podmínkách.“
Sébastien Ogier:„Bude mi potěšením vrátit se do Keni poté, co jsem vynechal poslední dva ročníky Safari Rally. Těším se na návrat do této krásné země a až uvidím nadšení afrických fanoušků. Je to jedinečný zážitek, odlišný od jakékoli jiné rallye. Způsob, jakým k rallye přistoupíte, hodně závisí na podmínkách, kterým čelíte, a ty se mohou velmi rychle vyvíjet. Je to podnik, který musíte začít s pokorou.“
Oliver Solberg: „Těším se, až zde poprvé pojedu s vozem GR Yaris Rally1. Jsou tam úseky, kde můžete útočit a užít si v autě spoustu zábavy, ale to se nedá dělat všude, takže se musíte snažit najít konzistentní a bezpečné tempo.“
Takamoto Katsuta:„Na Safari musíte zapomenout na ježdění naplno jako ve Švédsku a obětovat trochu rychlosti, abyste se pokusili všechno zvládnout. Navzdory tomu je to další rallye, která se mi opravdu líbí a zdá se mi, že mi docela vyhovuje. Náš tým tam byl také velmi dobrý a vždy nám poskytuje silné a spolehlivé auto pro ty náročné podmínky.“
Sami Pajari:„Loni poprvé to bylo opravdové dobrodružství. Na některých rychlostních zkouškách jde spíše o přežití, ale jsou tu jiné, které jsou rychlejší a plynulejší. Zkušenosti hrají velkou roli. Doufám, že letos budeme moci mít větší rychlost a bojovat o umístění na stupních vítězů, a přitom budeme muset být chytří v tom, kde tlačíme a kde ustupujeme.“
Hyundai vymýšlí strategii
Hyundai přivezl do Afriky identickou sestavu, se kterou nastoupil v zasněženém Švédsku. Dvojici, která se účastní celého šampionátu, tedy Belgičana Thierryho Neuvilla a Francouze Adriena Fourmauxe, doplní Fin Esapekka Lappi. Sportovní ředitel Hyundai Andrew Wheatley poskytl serveru DirtFish více informací o strategii jezdců, kterou korejská firma používá v letošním mistrovství světa v rallye. Odchod Otta Tänaka z továrního vozu i20 N Rally1 donutil Hyundai k přehodnocení plánů pro rok 2026.
„Na jedné straně máme výpočet, jaký je potenciální výkon každého jezdce v každé rallye a na druhé straně máme cíl, kolik bodů musíme v daném závodě získat. A tak se to snažíme spojit, abychom vytvořili nejlepší skládačku pro to, čeho potřebujeme dosáhnout,” říká Wheatley. Očekává se, že program Španěla Daniho Sordá se rozšíří do Portugalska, Řecka a Sardinie, přičemž Lappi se chystá vrátit na domácí soutěži, kterou již dříve vyhrál, a na podobně rychlou šotolinovou trať přes vodu v Estonsku.
Program Novozélanďana Haydena Paddona je zaměřený na asfalt, který se očekává v Japonsku i Chorvatsku. „Myslím, že Hayden nebude výhradně na asfaltu, ale rozhodně se k němu bude blížit,“ řekl Wheatley a dodal: „Samozřejmě vám nemohu říct přesně, jaký je program, protože by mohl být variabilní, mohl by se měnit, měl by určitou flexibilitu. Trochu záleží na pocitu jezdce. Myslíme si, že v průběhu roku máme rozumnou rovnováhu.“ Paddon vyhrál ve Walesu v roce 2024, loni skončil v belgické Ypres druhý.
Návrat po dvou letech
Safari Rally přinese návrat dvojnásobného mistra světa kategorie WRC2 Andrease Mikkelsena, jednoho z jejích nejúspěšnějších jezdců, který se šampionátu více než rok neúčastnil. Nor se opět posadí za volant vozu Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT.
Naposledy jel na Japonské rallye 2024. Šestatřicetiletý Nor vyhrál titul kategorie WRC2 v roce 2021 a následně v sezoně 2023, pokaždé za volantem vozu Škoda týmu Toksport WRT. Ačkoliv nasbíral téměř dvě dekády zkušeností z mistrovství světa, vstupuje doslova na nové území, a to nejen proto, že má nového spolujezdce Jørna Listeruda.
„Přestože se mohu považovat za velmi zkušeného, na Safari Rally v Keni jsem nováčkem,“ říká Andreas Mikkelsen. „Ale jsem si jistý svým debutem. Rally vozy Škoda se v minulosti osvědčily jako správná volba pro náročné africké etapy.“ Od roku 2022 totiž všichni vítězové kategorie WRC2 jeli s vozem Škoda Fabia.
Stejně jako Andreas Mikkelsen je na Safari Rally v Keni nováčkem i Robert Virves. Také pětadvacetiletý Estonec zahájí svoji sezonu 2026 ve východní Africe, opět to bude s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT a se svým stálým spolujezdcem Jakko Viilem. „Klíčem je najít správnou rychlost a zároveň se vyhnout defektům a dalším problémům,“ říká Robert Virves před svým debutem.
Andreas Mikkelsen a Robert Virves nejsou jedinými jezdci v kategorii WRC2, kteří sázejí na vůz Škoda Fabia RS Rally2. Fabrizio Zaldivar z Paraguaye a jeho italský spolujezdec Marcelo Der Ohannesian skončili loni v této kategorii na třetím místě. Polská dvojice Daniel Chwist a Kamil Heller se připravuje na svou čtvrtou účast. Škoda Fabia je velmi oblíbená i u místních týmů: jen z Keni usedne za volant vozu Rally2 z Mladé Boleslavi sedm jezdců. Celkem je do kategorie WRC2 přihlášeno deset posádek jedoucích s vozy Škoda. Na startovní listině chybí šest nejlepších jezdců aktuálního celkového pořadí kategorie WRC2: Safari Rally v Keni není součástí jejich individuálních programů.
Program Safari rallye
Čtvrtek 12. 3. - 14.05 RZ1 (24,35 km), 15.43 RZ2 (8,86 km). Etapa celkem 33,21 km.
Pátek 13. 3. - 5.33 RZ3 (24,35 km), 7.11 RZ4 (18,95 km), 8.29 RZ5 (13,16 km), 9.22 RZ6 (13,78 km), 12.05 RZ7 (13,79 km), 13.03 RZ8 (13,16 km), 14.01 RZ9 (18,95 km), 15.04 RZ10 (8,86 km). Etapa celkem 125,01 km.
Sobota 14. 3. - 6.35 RZ11 (24,94 km), 7.35 RZ12 (18,01 km), 8.33 RZ13 (18,41 km), 13.05 RZ14 (24,94 km), 14.05 RZ15 (18,01 km), 15.03 RZ16 (18,41 km). Etapa celkem 122,72 km.
Neděle 15. 3. - 6.09 RZ17 (18,22 km), 7.35 RZ18 (10,48 km), 8.38 RZ19 (18,22 km), 11.15 RZ20 (10,48 km). Etapa celkem 57,4 km.
Průběžné pořadí (po 2 ze 14 soutěžích)
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 60 bodů; 2. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 47; 3. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 30; 4. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 28; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 21; 6. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 18; 7. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 17; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 9; 9. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 10. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 6; 11. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 12. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) 4; 13. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 14. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 2; 15. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 16. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 17. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 117 bodů; 2. Hyundai 66; 3. Toyota WRT2 18; 4. Ford 14.
Zdroj: Autorský text