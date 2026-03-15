Safari rallye v cíli: Poprvé v kariéře se z výhry raduje Katsuta
Japonský jezdec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) vyhrál keňskou Safari rallye, která byla třetím podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Stal se 82.jezdcem, který v historii MS od roku 1973 vyhrál podnik světového šampionátu.
V neděli se jely dvakrát dvě erzety, které tvořily závěrečnou etapu, přičemž druhý průjezd Hell's Gate sloužil jako Power Stage, která rallye zakončila. Tady získalo pět nejrychlejších bonusové body od pěti do jednoho. Celkem bylo na programu 57,4 měřených kilometrů.
Krok za krokem nestačilo
Před závěrečným dnem byly na prvních třech místech jezdci, kteří ještě nikdy nevyhráli podnik světového šampionátu. Vedl Japonec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), druhý byl Francouz Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) +1:25,5, na třetím místě figuroval Fin Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) +4:45,8.
Na RZ17 ztratil Japonec ze svého náskoku 16,7 sekundy. “To není moc. Jel jsem na pohodu. Nic se nestalo, jen jsem koukal okolo. Snažím se auto šetřit. vrátit zpátky. Adrien se snaží na mě tlačit? Nezabírá to,” řekl Katsuta.
Na RZ18 přišel o 8,5 sekundy. “Tahle RZ je bláznivější než předtím, déšť udělal zem tak měkkou, teď se objevuje hodně kamenů. Snažil jsem se vyhnout každému z nich. Bojovat o desetiny a jet naplno je příjemnější, tento druh tlaku je trochu šílený,” hodnotil další zkoušku.
Na RZ19 ho připravil soupeř o 19,3 sekundy. “Jen to udržet v bezpečí. Nic zvláštního. Nervozní nejsem,” uvedl ve chvíli, kdy měl před závěrečnou zkouškou převahu 42 sekund.
Tänak, přítel na telefonu
Na posledním měřeném úseku byl Katsuta pomalejší o 14,6 sekundy než Fourmaux, a tak se v cíli radoval ze svého prvního kariérního vítězství v mistrovství světa s náskokem 27,4 sekundy. “Nevím, co říct. Měli jsme tolik těžkých momentů. Aaron (navigátor) tvrdě pracoval se mnou a tým vždy věřil ve mě, i když jsem selhal. Díky celému týmu. Moje rodina stála vždy za mnou. Děkuji i Ottovi Tänakovi, který mi jako kamarád a mentor za poslední dobu hodně pomohl. Vstával dříve než já a každý okamžik mi posílal zprávy. Udělal jsem to, takže velké díky tobě. Jsem hrozně šťastný,” prohlásil Japonec, kterému bude 17. března dvaatřicet let.
Třicetiletý Adrien Fourmaux bojoval až do posledního kilometru. Na Katsutu dokázal najet během nedělních zkoušek 58,1 sekundy. Dojel si nakonec podruhé pro druhé místo, k tomu přidává osm třetích pozic, ale na vítězství v mistrovství světa musí stále čekat. “Je skvělé získat první letošní pódium pro Hyundai. Bylo to velké úsilí. Díky mechanikům a inženýrům za jejich práci s každým problémem, který jsme měli s autem. Zkusil jsem to na Power Stage, ale zhoršovalo se to a zhoršovalo. Rád jsem na stupních. Gratuluji Takovi k jeho prvnímu vítězství,” konstatoval v cíli Francouz.
Čtyřiadvacetiletý Pajari si dojel pro třetí místo, shodou okolností je to jeho třetí umístění na stupních vítězů v mistrovství světa. “Je to opravdu příjemné. Není moc jezdců, kteří se mohou na konci této rallye usmívat. Jsem strašně šťastný z výsledku. Díky týmu za udržování auta v chodu po celý víkend. Rychlost byla také docela slušná,! prohlásil jezdec týmu Toyota.
Poslední den se v soutěži objevila trojice továrního týmu Toyota, kteří museli v sobotu odstoupit, ale do soutěže se díky pravidlu Super Rallůy vrátili. Mohli tak zabojovat o body za hodnocení za nedělní erzety a Power Stage k tomu. Lídrovi šampionátu Elfynu Evansovi to pomohlo a udržel se v čele pořadí MS. “Teď uvidíme, jak si vedou ostatní vzadu a jak z toho bodově vyjdu. Moc jsem držel palce Takovi, pracoval na sobě hodně dlouho,” řekl v cíli velšský jezdec.
Výsledky (po RZ20 z RZ20):
1. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 3:16:05,6; 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +27,4; 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +4:26,1; 4. Lappi, Mälkönenová (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +6:07,3; 5. Virves, Viillo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +11:38,7 (první v kategorii WRC2); 6. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Toyota GR Yaris Rally2) +12:09,0; 7. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., It./(Škoda Fabia RS Rally2) +12:20,0; 8. Mikkelsen, Listerud (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +12:30,7; 9. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +13:28,4; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +16:44,5; 11. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +17:30,7; 12. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +19:52,4; 13. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +26:20,9; 14. Chwist, Heller (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +45:36,7; 15. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +48:01,1. Výsledky jsou neoficiální
Průběžné pořadí MS (po 3 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 66 bodů; 2. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 58; 3. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 55; 4. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 47; 5. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 32; 6. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 26; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 25; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 21; 9. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 10; 10. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 11. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 12. Zaldivar (Par./(Škoda Fabia RS Rally2) 6; 13. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 6; 14. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 15. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 16. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) 4; 17. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 18. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 19. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 2; 20. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 21.Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 22. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 157 bodů; 2. Hyundai 104; 3. Toyota WRT2 35; 4. Ford 28.
