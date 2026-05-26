Samočinně po městě už letos, slibuje Mercedes-Benz. Zatím však jen v Německu
Ještě letos se v Německu bude možno projet mercedesem po Mnichově a Stuttgartu, aniž by řidič sáhl na volant. Zkraje příštího roku se má systém MB.Drive Assist Pro rozšířit na celou zemi.
Německá automobilka Mercedes-Benz patří k těm, které jsou s vývojem poloautonomního řízení velmi daleko. Jízdu, aniž by řidič musel sledovat silnici a být neustále připraven kdykoliv okamžitě převzít řízení, však ani ona nenabízí – prozatím. Ještě letos se však má na evropských silnicích tomuto cíli přiblížit, a to nabídnutím systému MB.Drive Assist Pro.
Tato suita jízdních asistentů není tak úplně na úrovni samočinné jízdy 3, Mercedes-Benz ji však označuje za 2++. Řidič je stále pánem vozu a nese odpovědnost, takže musí být v případě potřeby okamžitě schopen převzít řízení. Tento systém však má zvládnout sám projet celou nastavenou trasu.
V Číně už je v provozu od konce loňského roku, v USA by měl být dostupný někdy letos. Do Evropy zprvu bude k mání jen ve Stuttgartu a Mnichově, a to koncem roku 2026. Záhy poté, někdy na začátku roku 2027, by měl být dostupný ve městech po celém Německu.
Spuštění v Česku legislativa nebrání, od ledna 2026 u nás můžou jezdit auta v úrovni samočinného řízení 3. To znamená, že řidič může spustit oči ze silnice a za jízdy si třeba číst, nikoliv však spát – auto po něm může chtít, aby do několika sekund převzal řízení. Klíčovým rozdílem oproti úrovni 2+ (či řečí Mercedesu-Benz 2++) je také to, že v době, kdy auto řídí samo, přebírá odpovědnost automobilka.
Tesla se svým systémem Full Self Driving (Supervised) – v překladu „Plně samočinné řízení (s dohledem)“ – na úrovni 3 není, neboť vyžaduje plnou pozornost řidiče. Na něm také leží odpovědnost, jakkoliv auto reálně dokáže jezdit samo, podobně jako v případě mercedesího MB.Drive Assist Pro. FSD(S) je v rámci EU plošně povolené jen v Nizozemsku a nově také v Litvě.
Stejně na tom je systém BMW, který umožňuje jízdu po dálnici bez držení volantu, jen za sledování vozovky a s možností měnit jízdní pruh pouhým pohledem do zrcátka, či Ford s podobně fungujícím systémem BlueCruise (až na tu změnu pruhu pohledem do zrcátka).
Zdroj: Reuters | foto, video: Mercedes-Benz