Samočinné řízení Tesly schválil další stát. V Česku se změnil způsob platby
Statisícové příplatky nahrazuje jednotný měsíční poplatek, který lze kdykoli zrušit. Platit jej musíte celý, i pokud chcete využívat jen jednu z mnoha funkcí.
Nedávno jsme si vyzkoušeli systém Enhanced Autopilot (EAP) v Tesle Model Y, který bylo možné pořídit za jednorázový poplatek 100.000 korun. Kdo zaplatil dvojnásobek, zajistil si doživotní podporu tzv. plně autonomního řízení s dohledem.
To se však v noci z 21. na 22. května změnilo. U nově objednaných vozů už volbu mezi systémy činit nemusíte (a ani nemůžete). Ke každému nově objednanému vozu bude nově balíček funkcí nazvaný „Schopnost plně samostatného řízení“ možné pořídit pouze ve formě měsíčního poplatku.
Jeho výše byla stanovena na 2400 Kč (99 €) a nemusíte se bát, že by předplatné fungovalo na kalendářní bázi. V případě objednání předplatného skrz infotainment nebo aplikaci například 27. května se další platba strhne až 27. června, pokud do té doby předplatné nezrušíte.
Díky tomu je možné platit za pokročilé funkce jen v momentě, kdy je opravdu využijete. Stejně tak se zákazníci s vozidly objednanými před 21. 5. 2026 nemusí bát, že by jim jejich již zaplacené systémy přestaly fungovat a museli by najednou začít platit předplatné. Zákazníci, kteří vlastní vozidlo vybavené systémem EAP, mají poplatek stanovený v poloviční výši 1200 Kč (49 €).
Tzv. plně samostatné řízení s dohledem navíc zatím není z legislativních důvodů k dispozici, což znamená, že momentálně bude měsíční platba nabízet funkce známé ze systému Enhanced Autopilot a k tomu navíc respektovat červené světlo semaforu nebo dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě“.
Pro nově objednané modely existuje pouze poplatek v plné výši a patří pod něj všechny tyto pokročilé systémy. To znamená, že pokud bude zákazník chtít využívat jen funkci automatického parkování, bude muset platit za celý balíček.
Navíc je nesmírně zajímavé, že Tesla zastavení na stopce v evropských státech dokáže. Koncern Volkswagen totiž pro nové elektromobily na platformě MEB+ taktéž testoval systém, který měl umožnit zastavit na stopce a na červené, ale nakonec jej na trh uvedl jako systém, který zastavuje pouze na červené a rozjet se sám umí pouze v případě, že před ním na semaforu stojí auto. Vysvětluje to bezpečnostním rizikem a značnými odlišnostmi v jednotlivých evropských zemích.
Samozřejmě vrcholem předplatného bude automatické řízení v ulicích měst, které čeká pouze na legislativní schválení. To se zatím povedlo pouze ve dvou evropských státech, testovací jízdu si však můžete objednat i po Praze. Teprve po jeho schválení pro provoz na veřejných komunikacích zákazníci za své peníze dostanou opravdu vše, co Tesla slibuje.
Vyplatí se?
Při měsíčním poplatku ve výši 2400 Kč zaplatí zákazníci 28.800 korun ročně. Pokud by tak používali dané funkce celoročně (například zmíněné parkování), už za 3,5 roku začnou přeplácet jednorázový poplatek za systém Enhanced Autopilot.
Jakmile to ale legislativa umožní, získají za stejné peníze všechny funkce slibované už dříve dvousettisícovým balíčkem „Schopnost plně autonomního řízení“, což znamená, že přeplácet budou až po sedmi letech.
Když se zamyslíme nad tím, že záruka na baterii je na 5 let a mnoho zákazníků svou teslu prodává nejpozději po tomto časovém úseku, stejně tak firemní leasingové programy mají většinou trvání od dvou do pěti let, bavíme se najednou o předplatném, které zdánlivě opravdu dává smysl jak finanční, tak také technologický.
U autonomního systému samozřejmě chceme, aby byl schopen se průběžně vyvíjet a udržovat své schopnosti co nejaktuálnější, a k tomu automobilky nepochybně potřebují peníze. Forma předplatného jim je zajistí i od majitelů ojetin.
Změna v konfigurátoru však nemluví o tom, kdy budeme na území ČR schopni svěřit svou ranní cestu do práce autonomnímu systému. V Litvě jsou od 20. května 2026 o krok napřed, systém FSD (Supervised) byl tamními legislativními orgány schválen a spolu s Nizozemím jsou tak v Evropě už dvě země, kde automobily Tesla mohou řídit „samy“.
Zdroje: Konfigurátor automobilky Tesla, Tesla Europe, Middle East & Africa