Samořízená auta blokují hasiče. Šéfové firem jdou na kobereček
Množící se problémy, kdy autonomní vůz blokuje průjezd policie či hasičů, nebo třeba projede místem, kde zrovna policie zatýká podezřelého, přiměly NHTSA k výzvě provozovatelům, aby tento problém urychleně řešily.
Podle řady názorů bychom všichni měli nejpozději včera přesednout do samořízených aut, aby na silnicích už nedošlo k žádné nehodě. Že to je trochu jinak, naznačuje řada incidentů z reálného provozu. V poslední době se objevuje nezanedbatelný počet situací, kdy autonomní vozy nezpůsobí přímo nehodu, ale přeci jen představují vážný problém – blokují totiž policisty, hasiče či záchranku.
Problém jde tak daleko, že šéf amerického Národního úřadu pro bezpečnost silniční dopravy (NHTSA) Jonathan Morrison zaslal dopis vedení firem, které provozují flotily robotických taxíků. Uvedl v něm, že si úřad uvědomuje „ohromný potenciál autonomních vozidel“ ve snížení počtu lidských chyb a zlepšení bezpečnosti na silnicích, ale je znepokojen „jasným vzorcem toho, jak se autonomní vozy pletou do cesty policii a dalším složkám IZS“.
„Úřad zdokumentoval řadu případů, kdy autonomní vůz vjel přímo do oblasti zásahu IZS, překážel v jízdě hasičům nebo sanitkám či nepoznal a nereagoval na základní situace, jako blikající majáky, světlice, kouř, požár nebo dopravní kužely. To je nepřípustné,“ napsal Morrison. „Autonomní vůz, který neumí reagovat na IZS, představuje veřejné ohrožení. Při zásahu IZS je cenná každá sekunda, protože jde o život,“ nebral si dále Morrison servítky.
Problémů je více. Nejméně v jednom zdokumentovaném případě projel robotaxík firmy Waymo přímo skrz místo, kde policie zatýkala podezřelého. Jindy vjel na silnici, která byla uzavřena dopravním značením.
Zhruba před měsícem blokoval samořídící vůz v Dallasu přístup k požáru a policista strávil téměř dvě minuty tím, že se snažil vůz přimět k pohybu; nejprve sám, následně s pomocí asistenta skrz vzdálený přístup. Vůz měl přitom zrovna nějaký problém se softwarem a policista nakonec sednul za volant a s vozem uhnul manuálně.
„NHTSA nyní vyzývá vývojáře a provozovatele autonomních vozidel, aby se okamžitě soustředili na vyřešení tohoto problému. Očekáváme, že z interakcí s IZS učiníte prioritu a naplánujeme setkání do konce měsíce, abychom si vyslechli vaše řešení,“ stojí dále v dopise.
Od usednutí Donalda Trumpa do prezidentského křesla USA se podařilo odstranit řadu překážek vývoje autonomních vozidel a rozvolnit některá pravidla, neboť kabinet má obavu ze zahraniční konkurence.
Zároveň ale např. v Kalifornii může od července letošního roku policie pokutovat samořízená vozidla za přestupky s tím, že je odpovědný provozovatel. Zákon, který tam tohle umožnil, také obsahoval povinnost pro provozovatele zřídit nouzovou komunikační linku mezi policisty či hasiči zasahujícími na místě a člověkem, který může na dálku samořízené vozidlo ovládat. Také nařizuje vyvinout možnost pro IZS narychlo vytyčit oblast, do nichž autonomní vozy nesmí vjíždět kvůli probíhajícímu zásahu.
Zdroj: Road & Track | foto: Waymo | video: Michal Dokoupil/Auto.cz