Samořízené vozy v ČR: Češi obelstili systém Tesly
Autonomní řízení je od letoška povolené zákonem a začne se u nás zabydlovat. Nebo už začalo? Po silnicích se dávno prohánějí modely s tajně skrytým čipem, který řidičům autonomní řízení odblokuje. A my jsme se s takovým autem v Liberci svezli!
Českými médii prosvištěla zpráva o tom, jak americká automobilka Tesla v Česku nabízí do konce letošního března zážitkové jízdy v autonomním režimu v Praze a Brně. Výrobce usiluje už nějakou dobu o to, aby mohli chytrý systém, který spoléhá převážně na kamery, využívat i řidiči v Evropě. Zatím je dostupný jen v Americe, Austrálii, Kanadě, Číně, Mexiku a na Novém Zélandu.
Jenže my jsme jako spolujezdci jeli v tesle, která frčí dávno po českých silnicích v autonomním režimu. Má v sobě ukrytý čip, který systém v autě oblbne, a ten si pak myslí, že je provozovaný ve Spojených státech, zatímco jezdí po Evropě. Co si budeme nalhávat, Češi jsou národ kutilů.
Občas se sekne!
Jedeme do Liberce, odkud nám volal majitel tesly Martin, který má odblokovaný autonomní režim pro Evropu. Známe celé jméno řidiče, ale záměrně ho neuvádíme. Po příjezdu nasedáme do poslední Tesly Model 3. Hned po pár metrech řidič na navigaci zvolí trasu po Liberci a okolí a následně na volantu aktivuje režim autonomního řízení.
Auto přebírá řízení a my sledujeme, jak si vede. Bez problému zastavuje na červenou, dokonce má rychlejší rozjezdy, pokud je auto zrovna první na semaforu. Při odbočování pouští chodce, vede si velmi dobře až do doby, kdy pomalu opouštíme město a chystáme se najet na dálnici. Po prudké pravotočivé zatáčce najednou auto nepochopitelně přejede do protisměru do levého pruhu. To nás, upřímně řečeno, trochu vylekalo. Řidič musel náhle strhnout volant. Naštěstí v opačném směru nikdo nejel, a tak tahle fatální chyba neskončila dopravní nehodou.
Na dálnici se ale tesla chová celkem intuitivně. Umí pohodlně předjet pomalejší vozidlo v pravém pruhu, nevrátí se ale už zpátky do pravého pruhu. Vysvětlení je zcela primitivní. Neřídí podle evropských silničních pravidel, ale podle zákonů Spojených států amerických.
Pokud bychom měli shrnout celkový zážitek z toho, jak si očipovaná tesla vedla, získal by systém horší dvojku. Jenže zatímco my jsme jako spolujezdci najezdili s autem zhruba 50 kilometrů, jeho majitel již přes 250.000 kilometrů. „Zdá se to jako nepoužitelný stroj, který se řidiče, tedy spíš uživatele, snaží pravidelně zabít. Ale tady se musím auta zastat. Je to přece jen asistent a řidič by měl dávat pozor a malinko předvídat. Při používání si auto naopak získalo moji důvěru. Znám jeho limity a podle toho jej využívám,“ sdělil nám o systému řidič Martin. „Hlavně se mi líbí plynulost a občas jej musím pochválit za to, že na dálnici pustí auto z nájezdu či objede autobus na zastávce. Nebo ze stopky vystartuje svižně, takže neomezí auta na hlavní silnici. Celkově to neskutečně šetří energii řidiče,“ doplnil pro redakci Světa motorů.
Někdy se však FSD systém v autě chová nevyzpytatelně. Když jsme se vrátili do Liberce, nestačili jsme se divit, když najednou auto znenadání odbočilo na červené doprava, mělo-li zleva volno. V Americe je samozřejmě takové odbočování povoleno, ale v Evropě to způsobuje chaos. A v rezidenční čtvrti, kde je přednost zprava, se řídí očipovaná tesla pravidlem, že přednost má ten, kdo na křižovatku dojel jako první.
Nevýhodou je jen to, že sama americká automobilka ještě nebyla schopna autonomní řízení pro Evropu schválit. Jejich majitelé jsou už dlouhým čekáním na aktivaci unaveni, jak dokazují i mnozí youtubeři na internetu, a vlastně zoufalý ze situace byl i Martin, se kterým jsme se svezli.
Kouzlo čipu ve sloupku
V redakci jsme dlouho pátrali, kde řidiči, kteří jsou dychtiví po autě, jež řídí celou cestu za ně, shánějí speciální čipy. Narazili jsme na některé systémy na prodejním portále eBay, ale i na různých čínských internetových obchodech typu AliExpress a podobně. A věřte, koupit lze na teslu mnoho vymožeností. Například těžítka na volant, která oblbnou automatické řízení tím, že si systém myslí, že máte ruce na volantu.
Svoji zkušenost nám k tomu napsal i jeden z majitelů očipované tesly. „Tesla není úplně blbá a po asi půl hodině jízdy si všimne, že síla působící na volant je konstantní, a závaží odhalí. V tom případě je třeba vypnout FSD a zapnout jej. To uděláte asi dvakrát, a ona na závaží zapomene. Naučil jsem se preventivně co 5 minut drknout jemně do volantu, a jezdím bez odhalení,“ popsal řidič, jehož totožnost známe, ale záměrně ji neuvádíme.
Jenže nový procesor, který se objevuje v poslední době, je sofistikovanější. Pravděpodobně ho vynalezli Češi, ale potvrzené to od nikoho nemáme. Auto má na sběrnici připojený emulátor regionu. Konkrétně je čip připojen v levém sloupku C, kde je konektivita v této verzi auta nejširší. Nové tesly mají ideální konektor v pravém sloupku B. Takže přidaná krabička emuluje region, většinou USA nebo Kanadu. Automobil si tedy myslí, že se za velkou louží nachází a tam i jezdí, a nabídne majiteli kouzelnou moc, aby si zaplatil měsíční předplatné a jezdil v autonomním režimu. Tak jednoduché to je. Software podle majitele takového auta zůstává stejný, jen se vypnou omezení pro Evropu.
Překvapená policie
Dopravní policie o těchto různých úpravách ví a rozhodně z nich nemá radost. „My považujeme takové silniční vozidlo za technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Nesplňuje požadavky na bezpečnost a řidiči hrozí pokuta až padesát tisíc korun,“ popsala situaci Světu motorů Violeta Siřišťová z policejního prezidia. Musíme připomenout, že policie má ze zákona přístup k takzvaným černým skříňkám a může si stáhnout data, zda auto řídilo samo, a přitom nebyl systém homologován pro tuzemský provoz. „Pachatel, který neoprávněně zasáhl do počítačového systému, se dopouští trestného činu,“ dodala Siřišťová. Jenže popravdě řečeno, není jasné, jestli je policie schopna u tesel s čipem něco podobného odhalit.
Od letošního roku můžou sice řidiči využívat autonomní řízení stupně 3, ale pouze v případě, že je k tomu systém v autě sám vyzve. Jiné možnosti jsou protizákonné, apeluje mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl. „Pokud se jedná o nestandardní úpravy nad rámec homologace, možnost jezdit s autopilotem se na taková vozidla nevztahuje,“ uzavírá.
Jako buran z Texasu!
V rozhovoru přinášíme zkušenosti Martina, který s upravenou teslou najezdil čtvrt milionu kilometrů v autonomním režimu FSD.
Jaké byly vaše první kilometry v systému FSD v Česku?
Za volantem vypadáte jako buran z Texasu, který bez skrupulí odbočí na červené doprava, má-li zleva volno. Po dálnici jede v levém pruhu jako vidlák. Auto občas bliká při vjezdu na kruháč, který to projede kupodivu hladce.
To jsou samá negativa, je tedy bezpečné jezdit s autem, které se řídí americkými pravidly?
Byli jsme v Holandsku koupit další teslu s FSD a neskutečně nám to pomohlo během těch dvou tisíc kilometrů. Hlavně v Rotterdamu auto ladně projelo čtyřproudý kruháč a nasměrovalo nás opět ku Praze. Až na německou dálnici se volantu nikdo raději nedotýkal.
Sledujete řízení, když máte aktivovaný autonomní režim FSD?
Auto pomocí kamery sleduje řidiče a jeho pozornost. Takže se nevyplatí dělat něco jiného. Za koukání do mobilu a spaní dá systém trestný bod, takzvaný strike. Za pět striků jste týden bez využití FSD.
Jak funguje Full Self-Driving Tesly
FSD využívá kombinaci kamer, senzorů a pokročilých algoritmů strojového učení, které zpracovávají obrovské množství dat v reálném čase. Tento systém je vybaven end-to-end neuronovou sítí, která nahrazuje tisíce řádků explicitního kódu. Díky tomu je schopný se učit a zlepšovat na základě zkušeností ze silničního provozu.
Naděje umírá poslední
Tesla už začala v Evropě jednat s nizozemským úřadem pro silniční dopravu, kde se automobilka odvolává na článek 39, který umožňuje národnímu schvalovacímu orgánu udělit dočasnou výjimku pro účely testování a inovace. Pokud by úřad výjimku udělil, mohli by autonomní řízení v tesle využívat všichni v EU. Ale jednání jsou teprve na začátku.
Zdroj: Svět motorů