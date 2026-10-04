Sanitka v zrcátku: Musí řidič projet červenou nebo si odřít kola?
Zdraví a lidské životy jsou samozřejmě vždy na prvním místě a průjezd houkající sanitky má absolutní prioritu. Jenže co dělat, když vám za vjetí na červenou hrozí pokuta, nebo musíte vyjet na vysoký obrubník a poničit si drahé ráfky? Policie vysvětluje, jak úřady posuzují nucené porušení předpisů.
Pro každého, kdo strávil za volantem v městském provozu alespoň pár měsíců, je to známý scénář. Zničehonic se objeví houkající záchranka a vy musíte během zlomku sekundy vyřešit kam s autem.
Dle zákona musíte záchranářům umožnit bezpečný průjezd, přičemž předpisy neobsahují žádnou výjimku, která by vám v tu chvíli dovolovala porušit jiná pravidla.
Řidiče tak na křižovatkách často zbrzdí strach z jízdy na červenou – na místě hrozí pokuta 4500 až 5500 Kč a 6 trestných bodů, ve správním řízení až 25 000 Kč a pokuty z kamer chodí rovnou provozovateli.
I přes hrozbu pokuty je uvolnění cesty vjetím do křižovatky správný krok, protože záchrana života má přednost. Zásadní podmínkou ale je nikoho neohrozit.
Do křižovatky proto najíždějte pomalu a až ve chvíli, kdy okolní auta jasně stojí a o sanitce vědí. Ostatně ani samotný řidič houkající záchranky nesmí do křižovatky vletět naslepo bez jistoty, že mu všichni uhýbají.
Hrozí pokuta za přestupky před sanitkou?
Městské kamery sice fotí automaticky, ale každý záznam musí před odesláním dopisu ručně prověřit a schválit člověk. Úzký výřez snímku zaměřený na registrační značku a světlo semaforu ale sanitku za vašimi zády často vůbec nezachytí – případně si blikajících majáků úředník při rychlé kontrole nevšimne.
Co tedy dělat, když vám za přestupek, kterého jste se dopustili při uhýbání sanitce, dorazí pokuta? Tiskový mluvčí Policejního prezidia ČR kpt. David Schön připomíná, jak se proti takové výzvě bránit:
„Obecně platí, že v případě nesouhlasu se zadokumentovaným přestupkem je možné se ve věci odvolat a při projednávání věci správním orgánem věc vysvětlit.“
Pokud vám tedy ve schránce přistane dopis od úřadu s výzvou k úhradě, částku slepě neplaťte. Vjetí na červenou kvůli průjezdu záchranky totiž z právního hlediska přestupkem není. David Schön k dalšímu postupu úřadů dodává:
„Předpokládám, že v takových případech je dalším krokem správního úřadu prozkoumání kamerových záznamů a tedy individuální posouzení vzniklé situace. Platí, že v případě uhýbacího manévru pro umožnění průjezdu křižovatky vozidla s právem přednosti v jízdě se nejedná o přestupek. Samozřejmě, že každý případ vyžaduje individuální posouzení.“
V odvolání stačí popsat situaci a uvést čas. Úředníci si vyžádají komplet záznam z křižovatky, na kterém bude blikající sanitka vidět, a řízení pravděpodobně odloží.
Stejný princip platí i v momentě, kdyby vás hned za křižovatkou zastavila policejní hlídka, která nemusela zrovna vidět, co se v křižovatce stalo a proč jste na červenou popojeli. Pokud se situaci nepodaří vysvětlit na místě, neplaťte blokovou pokutu a nechte věc postoupit do správního řízení.
Musí řidič obětovat kola?
Co ale dělat v úzkých ulicích, kde není kam popojet a jedinou možností je vyjet s autem na vysoký obrubník? Moderní auta mají často nízkoprofilové pneumatiky a litá kola za desítky tisíc. Jeden neopatrný nájezd na ostrý beton znamená zničený disk, proseknutou bočnici nebo hnutou geometrii.
Zde platí důležitá právní zásada přiměřenosti. Žádný právní předpis po řidiči nevyžaduje, aby při vytváření prostoru pro záchranáře demoloval své vlastní vozidlo nebo riskoval, že ohrozí chodce na chodníku.
Pokud je cesta před vámi volná, nepanikařte a nebrzděte. Nejlepším řešením je plynule pokračovat v jízdě a uhnout až na prvním přirozeném místě – u autobusového zálivu, vjezdu do dvora nebo na rozšířené krajnici. Záchranářům pomůže čitelná jízda víc než zablokování ulice poškozeným autem.
Co ale dělat, když je ulice totálně ucpaná a sanitka se tlačí přímo za vámi? V úzké ulici nebo zablokované koloně neuvolní cestu jedno auto zčehonic. Když jste sevření ze všech stran, nemá smysl zmateně manévrovat na místě. V praxi fungují tři věci:
Počkejte na řetězovou reakci: Průjezd v ucpávce neuvolníte sami, funguje tu domino efekt. Jakmile sanitka dojede k řadě aut, řidiči na čele kolony začnou hledat první prostor – popojedou do křižovatky nebo k okraji. Teprve tím se posune celá řada a mezera doputuje k vám.
Dejte záchranářům jasný signál: Zapněte blinkr ke straně, kam se hodláte natlačit, případně spusťte výstražná světla. Dáte tím řidiči sanitky jasně najevo: „Vím o tobě, nepřehlížím tě a hned na prvním volném metru ti uhýbám.“
Když jste v pasti, nepanikařte: Pokud máte před kapotou cizí nárazník a vedle sebe vysoký obrubník či zeď, řidič záchranky to ze své kabiny moc dobře vidí. Záchranáři na městské špunty narážejí denně a vědí, že fyzika přetlačit nejde. Dokud se ucpávka před vámi neuvolní, budou čekat a nebudou na vás zbytečně tlačit.
Co když na vás sanitka ostrým klaksonem tlačí a vy si pod tlakem odřete kola?Případnou škodu vám nikdo neproplatí. Houkačka a siréna jsou pro záchranáře zákonným prostředkem, jak si vyžádat průjezd. Pokud pod tímto psychickým tlakem strhnete auto na obrubník a zničíte si drahé ráfky nebo podvozek, jde z právního hlediska o škodu způsobenou vaším vlastním manévrem, byť jste jednali ve šlechetné víře.
Z povinného ručení záchranky nedostanete ani korunu – pojišťovna plní jen ve chvíli, kdy do vás sanitka přímo narazí a nehodu zaviní její řidič. Nadějí je pouze oprava z vašeho havarijního pojištění, tedy pokud je škoda vyšší a vyplatí se zaplatit spoluúčast.
Zdroje: BESIP, Policie ČR, Zákon o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb.)