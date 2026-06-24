Sanrivatti představuje radikální koncept pozice za volantem. Řídí se jako superbike
Nizozemský startup Sanrivatti šokuje automobilový svět radikálním konceptem hypersportu, ve kterém řidič nesedí, ale klečí s hlavou dopředu jako na motorce. Revoluční přístup slibuje dosud nevídané propojení člověka se strojem.
Dříve stavělo ty nejextrémnější supersporty jen pár automobilek, dnes se i nově vytvořené označení „hypersport“ stává čím dál častějším. Spousta z nich se jen představí a nakonec ani nevznikne, nový nizozemský startup Sanrivatti však na svém webu tvrdí, že už existuje prototyp, na kterém testuje svůj jedinečný prodejní argument.
Není to totiž jen další extrémně rychlé placaté auto, nýbrž velmi rychlá kapotovaná motorka se čtyřmi koly. Alespoň to naznačují právě zveřejněné ilustrace vozu, na kterém vidíme řidiče v pokleku – této pozici říká zakladatel automobilky „Apex Position“. Samozřejmě jde o centrální pozici, která byla taktéž dlouho velmi unikátní.
Na McLaren F1 však v poslední době navázali i další výrobci – centrální pozici najdeme v modelu Speedtail a GMA T.50, ale i v revolučním Czingeru C12, hypersportu vyrobeném metodou 3D tisku.
„Fascinovala mě představa, že jiná poloha řidiče by mohla zásadně změnit pocit z jízdy,“ uvedl zakladatel a generální ředitel společnosti Sanrivatti Santiago Sánchez Rivero důvod, proč svůj hypersport hodlá zásadně odlišit od staletí zažitého paradigmatu pozice za volantem. Jde totiž o jeden z mála zásadních aspektů jízdního zážitku, který se od prvopočátků prakticky nezměnil.
MotoGP na čtyřech kolech
Revoluční koncept řízení umisťuje řidiče hlavou dopředu, čímž vytváří zásadně odlišný vztah mezi člověkem a strojem. To přináší hned několik očividných výhod: širší zorné pole, jednodušší umístění vozidla na trati a větší fyzické zapojení pro ještě intenzivnější zážitek z jízdy.
„Na vysoce výkonném motocyklu tvoří jezdec a stroj jeden celek. Spojení je bezprostřední, fyzické a instinktivní. Každý pohyb těla přímo ovlivňuje zážitek z jízdy; každá změna rovnováhy, držení těla a vnímání se stává součástí této interakce,“ vysvětluje Rivero.
Dodává, že současné hypersporty často oddělují řidiče od stroje prostřednictvím vrstev konstrukce, uspořádání, systémových technologií a konvencí. Filozofie společnosti Sanrivatti považuje za základní prvky vývoje hyperaut správné držení těla, přehlednost, ergonomii a tělesné vnímání vozu, zatímco ostatní automobilky je považují pouze za vedlejší aspekty.
Společnost v současné době stále vyvíjí technologii, která řidiči umožní přirozenější pohyb spolu s vozidlem. Ta by měla ještě víc posílit vnímání jízdy, zajistit lepší rovnováhu a intenzivnější spojení při zrychlování, brzdění a projíždění zatáčkami.
Sanrivatti slibuje, že její Apex Position poloha za volantem zajistí lepší zážitek z jízdy díky aktivnějšímu zapojení řidiče a očekává také lepší vnímání rychlosti a pohybu. „Pro mě nikdy nešlo o to, jak dosáhnout většího výkonu nebo vyšší rychlosti. Šlo o to, jak vytvořit hlubší spojení mezi řidičem a strojem,“ dodává Rivero.
Pomoci mu s tím má zkušený tým; technickým ředitelem byl jmenován Paul Ankesden, který byl za svou více než třicetiletou kariéru hlavním inženýrem ve společnostech jako Singer nebo McLaren Automotive a vedl například projekt vývoje legendárního hypersportu P1.
„Automobilový průmysl se stal neuvěřitelně efektivním ve zdokonalování zavedených nápadů; příležitosti k prozkoumávání skutečně nových perspektiv jsou však mnohem vzácnější,“ komentoval svou motivaci k přechodu z etablovaných automobilek ke zcela novému startupu s revoluční myšlenkou Ankesden.
Projekt podporuje také Geoff Dowding, který dříve působil na vysokých pozicích ve společnostech Lotus, Bentley a Harley-Davidson. Zatím není jasné, jaký motor se objeví pod kapotou, jaká by měla být cenovka či velikost produkce a zda se reálného vozu vůbec dočkáme. Minimálně jde však o zajímavý koncept, jehož hlavní myšlenka boří všechny zavedené zvyklosti.
Zdroje: Sanrivatti, TopGear