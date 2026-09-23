Saudská Arábie chystá vlastní auta. Zjevně se inspirovaly u Cybertrucku
Mezi regiony vyrábějícími vlastní auta není příliš zastoupena oblast kolem Perského zálivu. Tamní země se to snaží změnit a po projektech v Dubaji nebo Abú Zabí své vozy představuje i Saúdská Arábie.
Pokus diverzifikovat ekonomiku a nebýt závislý na ropě má v Saúdské Arábii mnoho podob. Vedle velkorysých developerských plánů jde i o výrobu automobilů. Státem vlastněný saúdský investiční fond PIF vlastní většinový podíl v americké automobilce Lucid a plánuje výrobu přímo v Saúdské Arábii.
Vedle toho se ale v zemi pokouší rozjet také vlastní značku. Psali jsme o ní už dříve, jmenuje se Ceer a založil ji přímo korunní princ Muhammad bin Salmán. Prozatím zveřejňovala jen docela neurčité informace, ale teď se na svět dostaly ukázky jejích prvních dvou modelů. Oba jsou elektromobily a oba zaujmou velmi netradičním designem.
Společnost Ceer, založená v roce 2022, je společným podnikem mezi saúdskoarabským investičním fondem PIF a tajwanským výrobcem elektroniky Foxconn. Vznikla jako součást plánu saúdskoarabské vlády Vision 2030, jehož cílem je diverzifikovat ekonomiku království a snížit její závislost na ropě, a má za úkol nastartovat automobilovou výrobu v zemi.
Továrnu má v King Abdullah Economic City, což je v roce 2005 založené město na západním pobřeží Saúdské Arábie. Cílem je zde vytvořit silný automobilový průmysl včetně výrobců dílů. Právě zde buduje továrnu Lucid, který rovněž patří pod fond PIF, ale třeba také výrobce komponentů Hyundai Transys.
Volba Foxconnu také dává smysl, protože po elektronice se tato firma vrhla také do elektromobility. Založila na to dceřinou společnost Foxtron, která už vyvinula asi deset vlastních modelů. Původním plánem bylo je pouze vyvíjet a vyrábět pro jiné značky, od letoška se ale Foxtron vrhl také do prodeje vlastních vozů. Právě z Tajwanu Ceer získá platformu a pravděpodobně i pohon.
Na trh plánuje Ceer vstoupit se dvěma vlajkovými modely vyšší střední třídy nazvanými Exobot. Sedan i SUV mají dost radikální klínovitý design a velkou prosklenou střechu, o níž tvrdí, že je největší, jaká byla u produkčních vozů použita. V rozhovoru pro britský časopis Autocar šéf společnosti Ceer James DeLuca uvedl, že za vzhledem těchto modelů stojí přímo korunní princ Muhammad bin Salmán, který je zároveň předsedou fondu PIF.
„Jeho Královská Výsost na nás opravdu hodně tlačila,“ řekl DeLuca. „Pohybuji se v tomto odvětví 47 let a náš šéfdesignér Rob Melville přišel z McLarenu. Mysleli jsme si, že jsme odvedli docela dobrou práci, ale správní rada řekla: ‚Neukazujte nám, co dělá zbytek světa, chceme něco nového, jedinečného a odlišného.‘ Nabízíme něco, co svět ještě neviděl – a až tyto vozy uvedeme na trh, svět si toho všimne.“
Jak SUV, tak sedan exobot mají světelné lišty s 32 prvky, což je odkaz na rok 1932, kdy byla Saúdská Arábie sjednocena. Dveře se vyklápějí nahoru a jsou opravdu masivní, vlastně se tu vyklápí celý bok. Auto je tak v podstatě dvoudveřové, přístup na zadní sedačky by ale i tak měl být velmi dobrý, oba vozy také postrádají B-sloupky.
Uvnitř palubní deska kombinuje centrální dotykovou obrazovku s fyzickými tlačítky. Auto dostane řízení po drátě bez mechanické vazby a budiče namísto reproduktorů. Ty nemají vlastní membránu, která by kmitala a rozhýbávala vzduch. Místo toho se budič připevní přímo na pevný povrch a ten promění v samotný reproduktor. Čelní sklo bude rovněž pokryto speciální stříbrnou vrstvou odrážející teplo.
Jak je zjevné ze zveřejněných obrázků, SUV je zjevně zaměřeno na jízdu v terénu, což zde znamená hlavně poušť. K tomu DeLuca dodal: „Opravdu jsme chtěli užitkové vozidlo, které nadchne nejen lidi v Saúdské Arábii, ale i v širším regionu Perského zálivu.“
Řekl také, že testování a práce na prototypech modelů exobot jsou z velké části dokončeny a společnost se nyní nachází ve fázi finální validace produktu. Sériová výroba má začít v lednu 2027 a dodávky zákazníkům v březnu téhož roku. Zpočátku bude značka mířit na region kolem Perského zálivu, kolem roku 2030 by ale chtěla zamířit i na globální trhy.
Vedle Foxconnu bude spoléhat i na techniku od jiných zavedených výrobců. Dohodu má například s BMW, Rimac dodá zadní elektromotor pro pohonnou jednotku, zatímco Hyundai Transys zajistí přední elektromotory. DeLuca zmínil, že vrcholné modely exobot nabídnou výkon přes 1.100 koní a zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,1 sekundy. Že nebudou zrovna levné, je tak naprostou samozřejmostí.
Na webu Ceer jsou ale už teď specifikace dvou zjevně levnějších variant. Oba mají pohon všech kol a výkon 625 kW. Sedan na stovku zrychlí za 2,6 sekundy a ujede 670 km (NEDC), SUV zrychlí za 2,9 sekundy a má ujet 560 kilometrů. Zklamáním je ale údaj o dobití z 10 do 80 % za půl hodiny, což asi značí 400V platformu.
Zdroj: Ceer