Sázka na hybridy se Toyotě určitě vyplatí. Chce jich vyrábět miliony
Toyota díky dlouhodobé sázce na hybridní pohon nadále upevňuje pozici světového lídra. Automobilka predikuje 10% růst produkce do roku 2028 s full hybridy v první linii.
Japonská automobilka patří dlouhodobě k největším automobilkám světa, v minulém roce popáté v řadě obsadila celosvětově první příčku. Také je automobilkou, která dlouhá léta propaguje hybridní pohon a s nástupem plně elektrických modelů byla velmi opatrná.
Tato strategie je ve světě běžných aut značně ojedinělá, ale funguje. Právě díky množství hybridních aut Toyota nemusí snižovat své flotilové emise plně elektrickými vozy tolik jako automobilky konkurenční.
S klesajícím tempem růstu plně elektrických vozů to vypadá, že oddělení strategického plánování Toyoty trefilo hřebíček na hlavičku. Toyota produkuje kolem 10 milionů vozů ročně (včetně modelů své luxusní odnože Lexus). V roce 2028 však plánuje toto číslo zvednout o přibližně 10 % a přesáhnout 11 milionů vyrobených aut za rok.
Dopomoci by si k tomu chtěla právě velkým množstvím prodaných hybridů. Predikce hovoří o 30% růstu jejich výroby. Již nyní tvoří zhruba polovinu prodaných vozů Toyota modely s určitou formou elektrifikace. Téměř 90 % z nich tvoří klasické hybridy, které jsou pro značku Toyota typické. V České republice mezi ty oblíbené patří například modely Yaris, C-HR, Corolla nebo RAV4.
Mild-hybridy či plug-in hybridy tvoří shodně po 3,5 % světové produkce automobilky. České zastoupení Toyoty nabízí plug-in hybridní verze u modelů C-HR, RAV4 a Prius. Mild-hybridní pohon v českém katalogu zatím nenajdeme, tento systém by měl na trh ve spojení s dieselovým motorem přijít letos v létě s novou generací modelu Hilux.
Toyota je také průkopníkem ve vodíkové mobilitě, i když dle dostupných dat vyrobený počet kusů v posledních letech klesl téměř na čtvrtinu. S 1257 vyrobenými kusy tvoří zhruba 0,25 promile produkce elektrifikovaných modelů, i sama Toyota nicméně tvrdí, že jde o specifické vozy pro velmi specifickou klientelu.
Plně elektrické vozy na tom jsou přeci jen lépe. Když nepočítáme první pokusy a koncepty, uvedla Toyota svůj první masově vyráběný elektromobil bZ4X teprve v roce 2022. Pro srovnání, Volkswagen své ID.3 uvedl už o tři roky dříve, Tesla se svým Modelem S předběhla Toyotu o celou dekádu.
U modelu bZ4X již stihl proběhnout facelift, model dostal prodlouženou variantu a také po jeho boku v nabídce přibylo mnoho dalších plně elektrických modelů. Celkově minulý rok Toyota prodala bezmála 200 tisíc plně elektrických aut, což je mezi zastoupením elektrifikovaných toyot řadí s bezmála 4% zastoupením na druhé místo daleko za full-hybridními modely.
Důvěra v hybridy pokračuje
Toyota ve svém výhledu pro rok 2028 plánuje prodat 6,7 milionu hybridních a plug-in hybridních vozidel. Téměř padesátiprocentní plánovaný nárůst prodejů hybridních modelů výrazně převyšuje již zmiňovaný přibližně desetiprocentní plánovaný nárůst celkové produkce automobilky.
Dosáhnout jej Toyota chce vylepšením pěti továren zaměřených právě na výrobu hybridních komponent. Velké investice v řádech miliard dolarů plánuje také v Americe, aby byla schopna tamní výrobu lokalizovat a udržet tak konkurenceschopné ceny bez importních cel.
Momentálně automobilce hraje do karet i celkový růst popularity hybridních modelů na globálním trhu. Predikce pro rok 2030 společnosti GlobalData se od předchozího reportu zvýšila o zhruba 10 %, což značí, že Toyota nedůvěřuje hybridům bezdůvodně. Navíc má v tomto sektoru velmi silné zastoupení, na globálním trhu s hybridními vozy drží 58% podíl.
Zdroje: Toyota, Carscoops