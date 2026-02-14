Scanii se v Česku daří. Loni prodala skoro 1300 aut, teď chystá novou kabinu
Švédský výrobce nákladních aut Scania má letos přijít s novou kabinou, která konečně nabídne kamerová zrcátka. Také se díky nové čínské fabrice chce dostat na 150 tisíc vyrobených aut ročně.
Česko není úplně malým trhem pro nákladní auta a kamiony, ukazují výsledky švédské značky Scania na českém trhu. V kategorii N3, tedy s celkovou hmotností nad 12 tun, se Scania umístila za loňský trh na bronzové pozici za Mercedesem-Benz a Volvem. S 1296 prodaných aut znamená tržní podíl 16,6 % u vozidel nad 16 tun celkové hmotnosti.
V loňském roce byl pro Scanii poněkud problém krach Northvoltu, který pro její elektrické vozy vyráběl bateriové články. Bankrot ohlásil v březnu loňského roku. Nyní však už podle zástupců české divize Scanie problém s články není – našli jiného dodavatele. Články od něj nejsou přímo záměnné s těmi od Northvoltu, je třeba drobně upravit bateriový modul, ale problém je vyřešen.
Když Mercedes-Benz pro náklaďáky věří vodíku a představil nový koncept, který ho uchovává kapalný, jak je na tom Scania? Pro ni je vodík na okraji zájmu, vsadila hlavně na elektřinu. V každém případě je vývoj těchto nových technologií tak drahý, že probíhá na úrovni skupiny Traton. To je nadnárodní divize koncernu Volkswagen pro těžká vozidla, kam kromě Scanie patří také MAN, International a Volkswagen Truck & Bus.
Na tiskové konferenci, kde jsme se tyto informace dozvěděli, padla také otázka na to, zda se z čínského závodu dostávají scanie také do Evropy. Firma totiž v říznu loňského roku otevřela novou fabriku ve městě Rugao nedaleko Šanghaje, kde se má vyrábět 40 tisíc aut ročně. Tato produkce však míří jen na asijské trhy a oněch 40 tisíc aut je součástí plánu navýšení celkové roční produkce na 150 tisíc kusů. Současných zhruba 100 tisíc ročně vyrobených vozidel vzniká z většiny ve Švédsku, zčásti v Brazílii.
V letošním roce si pro nás Scania chystá několik novinek, především novou kabinu. Ta současná se představila už v roce 2016 a Scania snad jako poslední velký výrobce trucků nemá v nabídce kamerová zrcátka. Právě to by se mělo s novou kabinou změnit; zrcátka mají být nahoře nade dveřmi, jak je běžné, nikoliv dole pod okny. Dá se tedy očekávat i aerodynamická zakulacená příď.
Pro hasiče i komunál
V registracích za loňský rok nejde jen o obyčejné náklaďáky či tahače návěsů, nýbrž i o speciální vozidla. Loni od Scanie v Česku přibylo přes 150 aut v oblasti komunální techniky, zejména sypačů pro zimní údržbu nebo popelářských vozů. V Pelhřimově mají novou scanii pro svoz odpadu s nízkou kabinou, vyvinutou pro městské prostředí a snadné nastupování a vystupování, která je navíc poháněná zemním plynem.
Kromě toho dostali čeští hasiči 25 nosičů kontejnerů s nakládacími jeřáby a uspěla také v zakázce na 30 podvozků pro výškovou techniku, tedy výsuvné žebříky. Armádě zase dodala přes dvacítku souprav těžkých tahačů s podvalníky, někteří zákazníci testovali těžký důlní sklápěč, odtahovka Autotyp H+S má nový vyprošťovací a odtahový speciál a FlixBus má několik nových autobusů Scania Irizar s pohonem na zkapalněný zemní plyn.
zdroj info, foto: Scania | video: Marek Bednář/Auto.cz