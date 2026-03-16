Scott je na sezonu připraven. Jak jste na tom vy?

Švýcarská značka Scott, která v roce 2028 oslaví sedmdesát let od svého vzniku, je fanouškům cyklistiky dostatečně známá: její silničky využívá worldtourový tým NSN Cycling (dříve Israel–Premier Tech), na horských kolech je jejím skvělým reprezentantem devítinásobný mistr světa Nino Schurter a například loni v únoru vytvořil na jejím modelu Gambler rakouský jezdec Elias Schwärzler světový rekord ve sjezdu MTB: 272 km/h! A to nemluvíme o architektonicky ceněném ústředí firmy v Givisiezu, asi 35 kilometrů jihozápadně od Bernu.
Pro letošní sezonu výrobce zaujal celoodpruženým horským elektrokolem Patron e-Ride 920 s hybridním rámem kombinujícím tuhost karbonu a odolnost hliníku. Celková hmotnost kola s koly 29 palců činí 24,78 kg. Jde o všestranný model, který se prodává ve čtyřech velikostech pro jezdce a jezdkyně vysoké 163 až 197 centimetrů. Srdcem novinky je výkonný motor Bosch Performance Line CX dovolující v EU specifikaci nejvyšší rychlost 25 km/h. Systémová hmotnost včetně jezdce a výbavy přitom může dosáhnout až 130 kilogramů. Integrovaná baterie má kapacitu 800Wh, což v sektoru MTB nadstandardní zásoba. Z výbavy jmenujme 150milimetrové odpružení RockShox a X-Fusion s ovládáním TracLoc nabízejícím tři režimy se stará o dostatečné pohodlí a kontrolu jak při běžných výletech, tak ostřejším dovádění.
Scott samozřejmě vyrábí i příslušenství a výbavu. Jde například o cyklistickou helmu Arx, prodává se ve třech velikostech a osmi barvách. Ta sází na konstrukci in-mold, která spojuje polykarbonátovou skořepinu s vnitřní pěnovou vložkou do pevného jednolitého celku, jenž váží pouhých 230 gramů. mezi další pozitiva patří skvělé odvětrávání nebo odnímatelný štítek proti slunci. Upínací systém MRAS (Micro Rotary Adjustment System) umožňuje rychlé a přesné nastavení pro maximální pohodlí.
A zajímavost na závěr. Pokud produkty zakoupíte v síti Endorphin Republic, jež má v Česku šest kamenných prodejen, může vám při výběru radit například Jan Vokoun, který získal stříbro v celkovém pořadí rakouského poháru XCO (cross-country), čtyřikrát dokončil ultramaraton Salzkammergut Trophy (211 kilometrů) a dvakrát zdolal legendární Ötztaler Radmarathon - silniční závod 225 km s převýšením 5500 metrů.