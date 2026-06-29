Scott: Když dálky volají
Prázdninové letní měsíce jsou ideálním časem na opravdu dlouhé cyklistické výpravy. Na něž se samozřejmě hodí mít nové vybavení.
Nejrůznějších cyklistických tras se po světě každoročně otevírají desítky, letošek ovšem přinesl i jeden vpravdě monstrózní přírůstek: americký Golden Gravel Trail. V délce 3700 mil, tedy necelých 6000 kilometrů vede z Oregonu až k ústí Mississippi a nabízí vše, po čem srdce dálkového cyklisty prahne.
Abyste si ale nejen tuto trasu mohli náležitě vychutnat, je nutné mít i odpovídající výbavu. Osvědčenou adresou je na tomto poli česká síť prodejen a e-shop Endorphin Republic, jež mimo jiné prodává ucelený sortiment známé švýcarské značky Scott. Právě na velkou pestrost terénů, respektive povrchů se skvěle hodí model Scott Addict Gravel 30.
Tento bicykl je stavěný na všechno: asfalt, šotolinu, lesní stezky, rozbité okresky za vesnicí, točité trasy i drsnější sjezdy. Jde o kolo, které vás jednoduše proveze všude, a to rychle, pohodlně a s jistotou. Karbonový rám HMF pohltí vibrace z rozbitého povrchu, Shimano GRX zařadí přesně tehdy, když potřebujete, a pláště 45C se chytí i tam, kde ostatní váhají.
Správný výlet by ovšem neměl skončit jen u kilometrů v sedle: zastavíte se u pramene, prohlédnete si si hrad či zámek, skočíte na oběd nebo se vydáte do lesa na borůvky. Čili přijde ke slovu i kvalitní obuv. Scott Sport Crus-r Boa Eco jsou boty, které všechno zmíněné s přehledem zvládnou - nášlap je schovaný, podrážka má grip i na kamenném chodníku a zapínání typu boa zajistí povolení nebo utažení šněrování za sekundu. K botám se hodí oboustranné pedály Shimano PD-M324. Jedna strana je určena pro jízdu v tretrách, druhá pro chvíle, kdy člověk právě vyskočí z kola a jde dál pěšky.
Na delší výlety nebo rovnou expedice je toho ovšem nutné vozit víc. Takže přichází čas značky Syncros. Její brašny toho pojmou nad očekávání, a přitom kolu neseberou ani špetku elegance.
Zdroj: Auto Tip