Scott: Terénům vstříc
Také v ČR roste popularita gravelových kol, čemuž jde vstříc též rostoucí počet různých závodů. Pokud toužíte po stylové a kvalitní výbavě, je výbornou adresou síť prodejen Endorphin Republic, v jejímž portfoliu jsou i produkty značky Scott.
Z nabídky švýcarského výrobce Scott, jehož nejširší nabídku v ČR najdete v prodejnách Endorphin Republic, vybíráme gravelové elektrokolo Solace Gravel eRide 30.
Jeho tichý motor TQ HPR60 s točivým momentem 60 newtonmetrů přidá sílu přesně v momentě, kdy ji potřebujete, aniž by oslaboval pocit, že o pohyb se staráte především vy.
Karbonový rám HMX s endurance geometrií drží vnímaný komfort i po hodinách v sedle, baterie s kapacitou 360 Wh zajišťuje slušný dojezd a zároveň přehnaně nezvyšuje hmotnost bicyklu – celkových 14,3 kilogramu je skvělá hodnota třeba i vzhledem k nosičům na automobil. Solace eRide 30 tak patří mezi nejlehčí e-gravely ve své třídě.
Pláště Schwalbe G-One Overland 365 Perf 700x50C zvládnou jak šotolinu či lesní cestu, tak mokrý asfalt. Endorphin Republic má samozřejmě v nabídce také vhodnou výbavu.
Víceúčelová unisexová cyklistická helma Scott Sierra Mips se hodí právě na všechny možné terény – špičkovou službu odvede při gravelové jízdě, na dlouhé silniční etapě, při lesním trailu i v ulicích města. Odnímatelný kšilt změní charakter helmy během sekundy podle toho, kam míříte.
Název modelu potvrzuje, že přítomná je technologie Multi-directional Impact Protection System, jež chrání mozek uživatele při šikmých nárazech, které jsou při pádu na kole nejběžnější. Konstrukce In-Mold s polykarbonátovou mikroskořepinou drží váhu na skvělých 330 gramech. O dlouhodobé pohodlí se stará přizpůsobitelná výstelka z buněk s otevřenou strukturou.
Zdroj: Auto Tip