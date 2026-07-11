Scout ještě ani nevyrábí a už připravuje edici traveleru s hlubokým národním významem
Nový Scout Traveler Spirit of ’26 navazuje na rok 1976, kdy International Harvester poskytl americkému lyžařskému týmu flotilu 17 vozů Scout pro olympiádu v Innsbrucku. Také slaví 250 let USA.
Scout Motors připomíná 250. výročí americké historie limitovanou edicí Spirit of '26 pro rodinné SUV Traveler. Zároveň navazuje na 50. výročí okamžiku, kdy se původní značka International Harvester aktivně zapojila do zimních olympijských her.
Tehdy se psal rok 1976 a americký lyžařský tým potřeboval během zimních olympijských her v Innsbrucku flotilu aut schopných pohybu v náročném horském terénu. International Harvester mu poskytl 17 vozů Scout z modelového roku 1976, konkrétně deset SUV Scout Traveler a sedm vozů Scout II Traveltop.
Všechny měly pohon všech kol, osmiválcové motory, automatické převodovky a dvoustupňové rozdělovací převodovky. Bílou karoserii doplňovaly červené a modré pruhy po celé délce boků a na předních blatnících se objevily nápisy US Ski Team. Lyže se umisťovaly na střešní nosiče, některé kusy měly i elektrické navijáky. Z aut pro olympijský tým se rychle stal výrazný symbol americké soutěživosti i tehdejší vlastenecké atmosféry.
International Harvester v reakci na jejich popularitu navázal sériovou edicí Spirit of '76. Nabízela se pouze s rozvorem 100 palců, tedy 254 cm, v bílé barvě Winter White s červenými a modrými pruhy. Součástí výbavy byl modrý interiér Wedgwood, sladěný ochranný rám, džínově modrá měkká střecha Safari a větší pneumatiky obuté na kolech Rallye. Paralelně s ní vznikla také varianta Patriot s pevnou střechou, dostupná s rozvorem 100 i 118 palců (254 a 300 cm).
Nový Spirit of '26 se k tomuto období vrací po 50 letech. Scout Motors jej staví jako moderní interpretaci někdejších dvousetletých oslav, tentokrát v souvislosti s 250. výročím Spojených států. Základem je připravované SUV Traveler, které má značce pomoci otevřít návrat na trh pod křídly koncernu Volkswagen. Právě tady se hodí připomenout, že Scout zatím nemá sériové auto v prodeji. První výroba je stále plánovaná na rok 2027, ale termín se může změnit a v úvahu připadá i rok 2028.
Edici tvoří historií inspirované barevné schéma červených a modrých pruhů na bílém podkladu. Tato sestava tvoří i grafiku International Harvester a můžete v ní najít i kombajn sklízející pole. Kontrastem je černá střecha. Přitom nejde o věrnou moderní kopii historických vozů, ale o inspiraci otištěnou v budoucím Traveleru. Pozitivní také je, že Scout udržel celý koncept v decentním a elegantním stylu.
Vedle toho vytvořila automobilka módní kolekci Scout Supply inspirovanou opět původním Spirit of '76. Zahrnuje trička, čepice, chladicí boxy a další produkty v retro stylu sedmdesátých let. Materiály mají působit jako oblíbené staré oblečení, využívající grafiky na rukávech, tkané nášivky, výšivky, hladké textury a potisky.
Zdroj: Scout Motors