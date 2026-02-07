Scout Traveler a Terra se chystají na trh. Volkswagen připravuje zázemí
Výroba Scoutu v Jižní Karolíně má stát na zkrácení logistiky a větší kontrole nad montážními procesy. Vedle samotné produkce vozů se počítá i s velkoobjemovou montáží bateriových sestav a dalšími úpravami v rámci továrny.
Továrna značky Scout Motors, za jejíž obnovou stojí koncern Volkswagen, spolkla více peněz, než se původně předpokládalo. Uvádí to web německých novin Handelsblatt s tím, že nárůst nákladů má být ve výši miliardy dolarů (20,6 mld. Kč) navíc oproti původnímu plánu, který zněl na 2 miliardy dolarů.
Reagoval na to mluvčí automobilky, který onu miliardu popřel a uvedl, že „dříve ohlašované dvě miliardy dolarů byly garantovanou minimální investicí“ a že celková investice „zůstává v souladu s celkovým obchodním plánem“. Stavba výrobního centra v Blythewoodu nedaleko města Columbia v Jižní Karolíně podle něj „běží podle plánu a v rámci rozpočtu“.
V rámci fabriky budou sídlit také některé dodavatelské společnosti, které tak budou moci své díly kompletovat poblíž. To ušetří náklady na dopravu a omezí případná nedorozumění při čekání na komponenty. Oddělená od hlavní montovny bude také velkoobjemová montáž baterií s kapacitou mezi 120 a 130 kWh a také dodatečné instalování střešních nosičů a ochranných lišt.
Současně se mluví o 200 akrech pozemků v okolí výrobního závodu, přičemž tato investice půjde také z kapsy Volkswagenu. Další rozšíření by mělo přivést přibližně tisícovku nových pracovních míst. Otevřeno má být v roce 2027 a ve stejném roce mají začít dodávky obou modelů, pick-upu Terra a SUV Traveler. Jejich základní cena má být pod 60 tisíci dolarů, tedy 1,24 milionu korun.
Kromě elektromobilu bude Scout na trh dodávat i variantu s prodlužovačem dojezdu. Modely Traveler a Terra mají nastavený dojezd kolem 560 kilometrů. Se spalovacím motorem by to mělo být kolem 800 km s tím, že minimálně 240 km z toho ujedou vozy čistě na elektřinu.
