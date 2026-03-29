Sdružení pro pomoc obětem nehod je v Česku přes 20 let. Jak funguje a co nabízí?
Výtěžek z charitativní aukce našeho sparka dostane České sdružení obětí dopravních nehod, které už 22 let pomáhá především pozůstalým po tragických nehodách. Jak funguje a jakou pomoc nabízí, jsme se ptali předsedkyně sdružení Jany Neusarové.
U benzinky na pražském Chodově, kde historicky začínala dálnice D1, stojí pomník věnovaný obětem dopravních nehod. O ten se stará České sdružení obětí dopravních nehod, které nabízí psychologickou, právní, ale i finanční pomoc lidem po tragických nehodách. Většinou pomáhá pozůstalým po obětech nebo těm, kteří utrpěli při bouračce vážný úraz. Pořádá i setkání lidí s podobnou zkušeností, jako je ztráta někoho blízkého.
Navíc sdružení organizuje právě u chodovského pomníčku vždy třetí neděli v listopadu připomínku Dne obětí dopravních nehod. Sdružení funguje na dobrovolnické bázi. Finance na svou činnost, pomoc obětem v tíživé situaci nebo třeba i pronájem místa památníku získává od dárců. Letos se mezi dárce řadí i Svět motorů, který uspořádal charitativní dražbu svého auta za jednu výplatu. O tom, jak České sdružení obětí nehod funguje, jsme si povídali s jeho předsedkyní Janou Neusarovou.
Kolik lidí ročně se na vás obrací?
V roce 2025 to bylo třináct nových klientů. Od roku 2020, kdy probíhala pandemie covidu-19, se jejich počet snížil. Noví klienti potřebují většinou odpovědi na jednorázové dotazy nebo jim zprostředkujeme návaznou odbornou pomoc v místě poblíž bydliště. Někdy jde i o pomoc právní.
Daří se pomoct všem, kteří přijdou, zavolají, napíšou, nebo musíte někoho z kapacitních důvodů odmítnout?
Nevybavuji si, že bychom někoho odmítli. Spíše se proměnila poptávka po našich službách. Místo dlouhodobé péče máme víc těch jednorázových konzultací. Obracejí se na nás také rodiny sirotků nebo polosirotků, kteří přišli nejčastěji o jednoho z rodičů v souvislosti s dopravní nehodou. Těmto rodinám poskytujeme kromě psychické podpory někdy i opakovaně jednorázové finanční příspěvky. Posíláme jim domluvené částky na výbavu pro děti do školy, vánoční dárky, kroužky nebo jiné aktivity, které si po ztrátě rodiče nemohou dovolit.
Pomáháte také těm, kteří po tragické události mají pocit, že jejich život už nemá cenu. Obracejí se na vás i lidé se sebevražednými sklony?
U pozůstalých jsou sebevražedné myšlenky velmi časté. Zvláště pokud klienti přišli o dítě, rodiče nebo životního partnera, je to celoživotní zátěž, se kterou se pozůstalí učí žít. Často slýcháme věty jako: „Chci za ní, za ním, nemám důvod dál žít.“ Jsou to jednotky případů, kdy jsme intenzivně intervenovali. Jde spíš o to naslouchat, být s pozůstalým v jeho bolesti tady a teď a hledat důvody, proč tu zůstat. V případě nehody, která zanechá následky na zdraví, je zase řeč o prožívané bolesti a zdravotních důsledcích, které převrátí život naruby.
Nebojí se na vás lidé obrátit, že budou kvůli návštěvě terapie mít do budoucna problémy? Že třeba přijdou o řidičák nebo nějakou jinou potřebnou prověrku zdravotní způsobilosti, kterou potřebují ve své profesi?
S touto obavou se zpravidla nesetkáváme. Což může být i tím, že nejsme zdravotnické zařízení. Pozůstalí spíše řeší, jak vůbec zvládnou další den. Nechtějí obtěžovat okolí svou bolestí. Pomáhá jim vidět, že někdo jiný už podobnou zkušeností prošel a zvládl ji. To má pro pozůstalé velkou sílu, která se mnohdy vyrovná odborné pomoci. Autentická zkušenost jiných lidí a tiché porozumění jejich situaci i beze slov dokážou velmi pomoct.
Dobročinná aukce vynesla 45.000 korun. Na co se peníze použijí?
Podpoříme dvě pozůstalé rodiny s dětmi, které přišly o své tatínky. Jedna rodina je z Jihomoravského a druhá z Jihočeského kraje. A část potom půjde na výdaje spojené s organizací pietní vzpomínky na oběti dopravních nehod, kterou pořádáme s dalšími partnery v listopadu v Praze na Chodově.
Váš spolek žije z darů a díky práci dobrovolníků. Pokud by někdo chtěl pomoct ne penězi, ale přispět prací, vítáte takovou pomoc?
Potřebujeme aktivní členy i sympatizanty, kteří budou dlouhodobě pomáhat spolku svým umem a aktivním zapojením. Oceníme například odborníky na web, dobrovolníky, kteří pomohou s organizací akcí, na kterých se podílíme. Také bychom potřebovali odborného garanta za oblast sociálního zabezpečení nebo šikovného fundraisera.
Jsou vaši členové či dobrovolníci lidé, kteří mají zkušenost s vážnou nehodou?
Zakladatelé, manželé Vondruškovi, mají tuto zkušenost. Těm zemřela při nehodě dcera. Řada členů jsou pozůstalí po obětech. Jiní jsou odborníci na oblast spojenou s prevencí dopravních nehod, psychosociální pracovníci, psychologové nebo příbuzné profese. Za velmi důležitou považujeme i spolupráci s našimi odbornými garanty v právní oblasti.
Kam se obrátit
V případě, že někdo z vašich blízkých zahyne nebo se těžce zraní při nehodě, můžete vyhledat pomoc u Českého sdružení obětí dopravních nehod. Kontakty a první informace, co dělat po tragické nehodě, najdete na jejich webu csodn.cz. Důležité je nebránit se přijmout nabízenou pomoc okolí. Dopřejte si dostatek času na odpočinek, protože stres způsobený žalem je extrémně vyčerpávající i ve chvíli, kdy zdánlivě nic neděláte. Někomu pomáhá jen v klidu přemýšlet, jiný se naopak vyrovná se ztrátou zvýšenou aktivitou.
Zdroj: Svět motorů