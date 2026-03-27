Seat a Cupra zahájily produkci akumulátorů. Kolik jich v Martorellu ročně vyrobí?
Skupina VW plánuje elektrickou ofenzívu s rodinnými modely skupiny značek Core. Trakční baterie pro ně vznikají ve španělském závodě Seatu a Cupry v Martorellu.
Seat a Cupra zahájily sériovou výrobu trakčních akumulátorů pro elektromobily v továrně v Martorellu. Letos v létě totiž vyjede na silnici už nějaký čas avizovaná novinka Cupra Raval. Jde o prvního člena rodiny městských elektromobilů skupiny značek Core. Akumulátory z Martorellu najdou uplatnění také v dalším elektromobilu Volkswagen ID. Polo, který se bude rovněž vyrábět v Katalánsku.
„Pyrenejský poloostrov jako součást skupiny značek Core koncernu Volkswagen posiluje své postavení evropského centra elektromobility. V rámci projektu rodiny městských elektromobilů budeme ve Španělsku vyrábět čtyři elektrické modely počínaje elektromobilem Cupra Raval. Z Pyrenejského poloostrova se tak snažíme nabízet zákazníkům v celé Evropě cenově dostupnou elektromobilitu,“ říká André Kleb, výrobní ředitel pro Pyrenejský poloostrov ve skupině značek Core koncernu Volkswagen.
Základem pro trakční baterie pro modely skupiny značek Core jsou unifikované akumulátorové články koncernu VW. Právě z nich jsou složeny bateriové moduly a následně kompletní akumulátor, přičemž umožňují nabídnout různě velkou kapacitu i jmenovité napětí.
Články a tedy i moduly jsou unifikované, elektronický systém řízení baterie, zahrnující například takzvaný balancér (dohlíží na rovnoměrnost napětí modulů zapojených do série). E-Box se vyrábí přímo u značek Seat a Cupra, konkrétně v závodě El Prat Components. Ten byl v nedávné době kompletně předělán právě za zmíněným účelem. V předchozích 45 letech se v něm totiž vyráběly mechanické převodovky.
Jen 45 sekund
Závod v Martorellu je kapacitně stavěn na výrobu až 1200 sad akumulátorů denně a až 300.000 kusů ročně. To odpovídá výrobě jedné akumulátorové baterie každých 45 sekund! Proces výroby začíná v logistickém skladu, z něhož jsou potřebné komponenty dodávány na montážní linku.
Montáž akumulátorového systému se skládá ze dvou kroků: předmontáží elektrických komponentů a kompletováním akumulátorových článků do dílčích sestav na dvou linkách v rámci technologie „cell-to-pack“. Ta sdružuje bateriové články do modulu, z něhož se následně skládá samotný akumulátor. Obě linky budou vyrábět 3600 dílčích sestav denně s téměř půlmilionem svařovacích bodů.
Po montáži jednotlivých prvků baterie jsou neprodyšně uzavřeny. Poté následuje kontrola kvality na zkušebních stolicích. Smyslem je zajištění maximální bezpečnosti, ale také vysoké kvality konečného produktu.
V konečné fázi výrobního procesu jsou hotové akumulátory přepraveny po 600 metrů dlouhé mostní konstrukci na výrobní linku modelů Cupra Raval a Volkswagen ID. Polo, kde sleduje jejich zástavba do podlahové plošiny jejich karoserií.
Dodejme ještě, že výrobní závod na baterie se rozkládá na ploše 64.000 m2 a vybudován byl za méně než dva roky. Na výrobě akumulátorů se podílí přibližně 500 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, kteří při výrobě kombinují automatizaci s manuální prací. Příspěvkem k ekologii je například 11.000 solárních panelů na střeše fabriky, které zajišťují až 70 procent potřebné elektrické energie pro výrobní procesy.
Zdroj: Tisková zpráva Seat a Cupra, Wikipedie