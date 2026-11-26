Seat Leon se připravuje na Euro 7. Dostal víc výkonu
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Seat Leon nemíří s emisní normou Euro 7, naopak dostává jednu novou a výkonnější motorizaci. Mild hybrid a dvouspojka bude i ke slabšímu čtyřválci. Osud nafty zatím není jasný.
Mohlo by se zdát, že nejznámější španělská automobilka trochu zapomněla na svou původní značku Seat a věnuje se jen Cupře. Nyní však připomíná existenci své stálice jménem Leon drobným faceliftem.
Zvenčí je opravdu jen drobný a na první pohled si ho nevšimnete. Jde o černé kryty zrcátek a více černé barvy v přední masce a nárazníku u výbav Style a FR. Černé jsou také rámečky světlometů s technologií LED Matrix, nápis Leon a v případě FR také černé logo na B-sloupcích.
Novinky v interiéru jsou o něco výraznější. Pro verzi Style jde o novou tkaninu na sedačkách v zelené nebo modré barvě a modrá může být i lišta na palubní desce. FR má – kromě sedaček s výraznějším bočním vedením – světle šedé čalounění a je u něj možné připlatit za mikrovlákno Dinamica, ovšem to budou sedadla kompletně černá.
Důležitější změny jsou pod kapotou. Základní verze čtyřválce 1,5 eTSI o 115 koních je nově mild hybridní a plní emisní normu Euro 7. Výkonnější provedení téhož motoru, rovněž nově mild hybridní, má o deset koní víc, tedy 160.
Oba motory se pojí se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a oba již najdete v internetovém konfigurátoru. Verze Style s karoserií hatchback začíná s modernizovaným 115k motorem a 7st. DSG na 665 tisících korun, starší provedení bez mild hybridu a s manuálem stojí od 585 tisíc korun. Verze FR začíná s modernizovaným motorem o 40 tisíc korun výš, za kombi Sportstourer je třeba přihodit 30–35 tisíc korun.
|Ceník Seatu Leon
|Hatchback
|Sportstourer
|výbava Style
|1,5 TSI 6st. man. 85 kW
|584.900 Kč
|619.900 Kč
|1,5 eTSI 7st. DSG 85 kW (modernizovaný)
|664.900 Kč
|699.900 Kč
|1,5 TSI 6st. man. 110 kW
|634.900 Kč
|669.900 Kč
|1,5 eTSI 7st. DSG 118 kW (modernizovaný)
|714.900 Kč
|749.900 Kč
|e-Hybrid 150 kW
|854.900 Kč
|889.900 Kč
|2,0 TDI 6st. man. 85 kW
|669.900 Kč
|704.900 Kč
|2,0 TDI 7st. DSG 110 kW
|759.900 Kč
|794.900 Kč
|výbava FR
|1,5 TSI 6st. man. 85 kW
|639.900 Kč
|674.900 Kč
|1,5 eTSI 7st. DSG 85 kW (modernizovaný)
|724.900 Kč
|759.900 Kč
|1,5 TSI 6st. man. 110 kW
|689.900 Kč
|724.900 Kč
|1,5 eTSI 7st. DSG 118 kW (modernizovaný)
|774.900 Kč
|809.900 Kč
|e-Hybrid 150 kW
|919.900 Kč
|954.900 Kč
|2,0 TDI 6st. man. 85 kW
|724.900 Kč
|759.900 Kč
|2,0 TDI 7st. DSG 110 kW
|819.900 Kč
|854.900 Kč
|akční model Copa
|1,5 TSI 6st. man. 85 kW
|514.900 Kč
|544.900 Kč
Kdo by chtěl pořídit leon co nejlevněji, pořád může sáhnout po akčním modelu Copa. Ten je v konfigurátoru dostupný s čistě benzínovou patnáctistovkou o 115 koních, tedy bez mild hybridu a se 6st. manuální převodovkou. Začíná na 515 tisících korun v případě hatchbacku a 545 tisících korun v případě kombíku. Vychází z varianty Style, takže nepřichází o třízónovou klimatizaci, 16" litá kola či LEDkové přední mlhovky.
Ceník také ukazuje, že leon je v obou karosářských variantách pořád k mání se vznětovým motorem. Seat zatím nezveřejnil informace o tom, jestli dvoulitr TDI zůstane v nabídce i do budoucna, nebo jestli ho jako u jiných koncernových vozů stejné velikosti nahradí full hybridní hnací ústrojí.
Zdroj: Seat | video: Svět motorů