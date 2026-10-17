Seat měl namále, teď mu ale svitla naděje. O jeho osudu rozhodnou úředníci a zákazníci
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Španělská automobilka měla v následujících letech skončit a své kapacity přepustit úspěšnější Cupře. Nyní se však ústy šéfa obou brandů zdá, že to s koncem Seatu nemusí být tak žhavé.
Cupra má za sebou velmi úspěšných osm let. Od Seatu se oddělila teprve v roce 2018, v rámci celkových prodejů v roce svou někdejší matku přitom již překonala. Loni celosvětově prodala 328.800 aut, zatímco Seat 257.400 vozů. Nemluvě o tom, že Cupra jako subprémiová značka do společné kasy koncernu Volkswagen díky vyšším cenám přináší více financí, které se největší evropské automobilce aktuálně hodí více než kdy jindy.
Plánovaná hluboká a bolestná restrukturalizace koncernu měla přinést mimo jiné konec Seatu, s kterým si vedení automobilky ostatně již několik let neví rady. Stárnoucí portfolio zahrnující modely Ibiza, Arona, Leon (hatchback a kombi) a Ateca v posledních letech prošlo pouze menší modernizací, přičemž to vypadá, jako by ho šéfové nechávali v klidu dožít.
Seat má přitom velký potenciál stát se silným konkurentem stále většího počtu cenově dostupných čínských značek. Díky svému španělskému původu má taktéž nabito ve střední a jižní Americe. Házet flintu do žita by proto bylo neprozřetelné.
Nezáleží jen na zákaznících
Jak se však na adresu Seatu na autosalonu v Paříži vyjádřil jeho šéf Markus Haupt, který velí i Cupře, o dlouhodobé budoucnosti značky zatím nebylo definitivně rozhodnuto. Její osud by mohl záviset na připravovaných předpisech o tom, jak dlouho se budou moci prodávat vozy se spalovacím motorem.
Podle Autocaru je ve hře ukončení činnosti Seatu již v roce 2029, o čemž svědčí i nulová aktivita na poli automobilových novinek. Přesto se menších změn můžete v následujících letech dočkat, jak Haupt dodává.
„Seat Ibiza je naším nejprodávanějším vozem ve Španělsku a značka Seat na některých trzích zvýšila svůj podíl, takže je silná. A my do značky investujeme: příští rok uvedeme na trh mild-hybridní motory pro ibizu a aronu, což je důkaz, že v tuto značku věříme, protože ji potřebujeme. Seat je součástí naší strategie a my do Seatu nadále investujeme,“ řekl.
„Máme na stole různé scénáře a ano, existuje i takový, podle kterého by se postupné ukončení výroby Seatu mohlo stát realitou,“ dodal Markus Haupt. Ale i kdyby k tomu došlo, podle šéfa automobilky se mohou zákazníci spolehnout na 15letou tovární podporu v podobě servisu a dodávky náhradních dílů.
Podle Haupta pro finální rozhodnutí není stanoveno žádné pevné datum. Vývoj automobilového trhu v Evropě totiž silně ovlivňují různé regulace, přičemž například emise CO2 hrají velkou roli už teď. Od roku 2030 ovšem bude plnění limitů ohledně vypouštění škodlivin ještě náročnější.
Mohou se však objevit faktory, které by rozhodnutí o osudu Seatu mohly přímo ovlivnit. Haupt k tomu řekl: „Geopolitické prostředí, ale také zákaznická zkušenost a rychlost elektrifikace tedy budou něco, co určí, zda bude Seat i po uplynutí této doby stále potřeba. Pracujeme s různými scénáři a myslím si, že jakékoli datum bude určeno regulací a chováním zákazníků.“
Zdroj: Autocar, foto a video: auto.cz