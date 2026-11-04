Sedm čínských výrobců už drží 73 procent světového trhu s trakčními bateriemi
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Baterií je potřeba čím dál víc, ještě rychleji ale rostou někteří čínští výrobci. Sedm z nich už představuje skoro tři čtvrtiny celosvětově instalované kapacity. Samotný CATL se blíží 40% podílu.
Za prvních devět měsíců letošního roku byly do elektromobilů a hybridních vozů po celém světě instalovány trakční baterie o celkové kapacitě 994,5 GWh. Proti stejnému období roku 2025 jde o nárůst o 19,7 procenta. Vyplývá to z aktuální statistiky jihokorejské analytické společnosti SNE Research.
Ta přitom svou statistiku pojímá trochu netradičně. Údaj zahrnuje baterie v registrovaných čistě elektrických automobilech, plug-in hybridech i klasických hybridech. Nejde tedy o celkovou výrobu bateriových článků vycházejících z továren, ale o jejich kapacitu skutečně instalovanou do vozidel. Samotné září bylo s hodnotou 145,1 GWh rekordním měsícem, meziroční tempo růstu však zpomalilo na 15,8 procenta.
CATL má téměř dvě pětiny trhu
Největším světovým dodavatelem trakčních baterií zůstává čínský CATL. Za leden až září dosáhla kapacita jeho baterií instalovaných do vozidel 389,2 GWh, meziročně o 24,9 procenta víc. Tržní podíl firmy tak vzrostl z loňských 37,5 na 39,1 procenta.
Druhou příčku drží BYD se 150,9 GWh. Také tento výrobce rostl, ovšem pouze o 7,4 procenta, tedy podstatně pomaleji než celý trh. Jeho podíl proto klesl z 16,9 na 15,2 procenta. Obě společnosti dohromady představují 54,3 procenta světového trhu – stejně jako před rokem, kdy držely 54,4 procenta.
Třetí je jihokorejská LG Energy Solution s 81,9 GWh a podílem 8,2 procenta. Přestože její instalovaná kapacita mírně vzrostla, tržní podíl meziročně klesl o 1,6 procentního bodu.
Nejen CATL a BYD
Výrazně rostou také další společnosti, které se postupně posouvají v žebříčku největších dodavatelů.
Gotion zvýšil instalovanou kapacitu o 48,1 procenta na 50,3 GWh a těsně předstihl CALB. EVE Energy si polepšila o 60,4 procenta na 36 GWh a dostala se před japonský Panasonic. Největší relativní nárůst v první desítce zaznamenal REPT, jehož instalovaná kapacita se více než zdvojnásobila na 24,2 GWh.
Sedm čínských společností v první desítce tak společně získalo 73 procent trhu, meziročně o 3,5 procentního bodu více. Podíl tří velkých jihokorejských výrobců LG Energy Solution, SK On a Samsung SDI naproti tomu klesl o 4,1 procentního bodu na 12,6 procenta.
Nynější výsledek přitom nepředstavuje náhlý zářijový skok. Za leden až srpen činil společný podíl sedmi čínských výrobců dokonce ještě nepatrně víc – 73,3 procenta. Nová statistika tak především potvrzuje dlouhodobě vysokou koncentraci trhu.
Čínský podíl roste i za hranicemi domácího trhu
Vysoký podíl čínských výrobců pochopitelně souvisí s velikostí domácího trhu, jejich pozice ale sílí také v zahraničí. Podle předchozích údajů SNE Research měly samotné CATL a BYD za leden až srpen na trzích mimo Čínu společně 44,7 procenta. Jejich podíl se meziročně zvýšil o 7,5 procentního bodu.
Tento vývoj má význam také pro evropské automobilky. Jejich závislost na zahraničních článcích dokládá zpráva Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC). Podle ní pocházelo v letech 2022 až 2024 z Číny 85,5 procenta hodnoty bateriových článků dovážených do Evropské unie.
Evropské automobilky tak nadále zůstávají významnými odběrateli baterií od asijských výrobců. Rozšiřování evropských výrobních kapacit může tuto závislost postupně snižovat, současně však musí nové projekty obstát v konkurenci velkých zavedených dodavatelů. Aktuální statistika ukazuje, jak silnou pozici si čínské firmy na tomto trhu už dokázaly vybudovat.
Deset největších výrobců trakčních baterií na světě – leden až září 2026
Pořadí
Výrobce
Instalovaná kapacita (GWh)
Tržní podíl
1.
CATL (Čína)
389,2
39,1 %
2.
BYD (Čína)
150,9
15,2 %
3.
LG Energy Solution (Jižní Korea)
81,9
8,2 %
4.
Gotion (Čína)
50,3
5,1 %
5.
CALB (Čína)
50,1
5,0 %
6.
EVE Energy (Čína)
36,0
3,6 %
7.
Panasonic (Japonsko)
35,6
3,6 %
8.
SK On (Jižní Korea)
28,3
2,8 %
9.
SVOLT (Čína)
25,7
2,6 %
10.
REPT (Čína)
24,2
2,4 %
Zdroj: SNE Research. Údaje za leden až září 2026, hodnoty zaokrouhleny. Tržní podíl vychází z kapacity baterií instalovaných do registrovaných elektrických a hybridních vozidel.
Zdroj: SNE Research, CnEVPost, EK