Sedm let klidu, jen nesmíte moc jezdit: Peugeot v Česku upravil záruku auta do města
Jedním z lákadel na zákazníky, kteří plánují pořízení nového auta, je také tovární záruka. Standardní dva roky mnozí výrobci dalece přesahují. Obyčejně má však až příliš velkorysá garance výrobce nějaké to ale.
Když si dnes půjdete koupit nový Peugeot 208 nebo jeho zvýšeného sourozence 2008, zjistíte, že je k mání za vcelku příznivou cenu. Jedná se o akční nabídku, kdy konkrétní vůz můžete pořídit za částku, která je oproti běžné prodejní ceně nižší o 46.000 korun, ale také o 121.000 korun. Záleží na motorizaci a úrovni výbavy.
Pokud ale budete číst ceník na řekněme novou 2008 opravdu pozorně, zjistíte i další zajímavosti. Jednou z nich je záruka na vůz. Teď nemáme na mysli záruku na elektrické vysokonapěťové komponenty u elektrické verze, která činí standardních 8 let nebo ujetých 160.000 km, podle toho, co nastane dříve, ale obecnou záruku na vozidlo.
Standardní záruka dnes činí dva roky. Prodlouženou zárukou asi nejvíce proslula korejská Kia Motors, která od 1. ledna 2010 nabízí záruku po dobu sedmi let nebo do ujetí 150.000 km. V současnosti se záruka u Peugeotů 208 a 2008 skládá jednak ze zákonné dvouleté záruky a jednak z dodatečné garance po dobu dalších pěti let (tedy celkem 7 let) plynoucí ze servisní smlouvy Extended Care Premium.
Sedmiletá záruka je obecně jednou z nejdelších, jakou vám může výrobce vozidla poskytnout. Bohužel v případě Peugeotu 208 a 2008 to má jedno omezení. Aby uvedené platilo, nesmíte najet více než 80.000 km. Jinak řečeno to znamená roční proběh 11.428 km, což je málo. Už i vzhledem k tomu, že mnozí najedou s novým vozem 100.000 km v průběhu prvních tří let. Kdyby to bylo 150.000 km, které nabízí již zmíněná Kia Motors, bylo by to skutečně vysoce nadstandardní. Takhle to přináší kýžený benefit pouze z poloviny.
Zdroj: Ceníky Peugeot 208 a 2008, webové stránky Peugeot a Kia