Šéf Fiatu končí po 15 letech ve funkci. Nahradí ho člověk z Renaultu
Arnaud Belloni nahradí na pozici generálního ředitele Fiatu Oliviera Françoise, který ke značce nastoupil v roce 2005. Po svém odchodu z nejvyšší funkce zůstane strategickým poradcem.
Olivier François nastoupil k Fiatu v roce 2005, když se značka potácela nad propastí. O čtyři roky později se stal ředitelem Chrysleru poté, co Fiat koupil v Chrysler Group LLC pětinový podíl. V roce 2011 se stal šéfem marketingu nově vzniklého koncernu Fiat Chrysler Automobiles.
V témže roce se také stal generálním ředitelem Fiatu a Abarthu a na této pozici setrval až do nynějška, tedy patnáct let. Nyní „je čas na novou kapitolu“, jak uvedl v příspěvku na svém instagramovém účtu.
Rovnou tam také prozradil jméno svého nástupce, bude jím Arnaud Belloni. Ten je ředitelem marketingu Renaultu od roku 2020, předtím však strávil 16 let u koncernů FCA a PSA. Jednou z jeho rolí bylo vedení Lancie ve Francii; na tuto pozici ho kdysi dosadil právě François.
Končící šéf se na Instagramu ohlédl za úspěchy „své“ značky. „Připojil jsem se k Fiatu v srpnu 2005, kdy jsme bojovali o přežití, ztráceli jsme 5 milionů eur každý den, jak Sergio Marchionne stále připomínal. Věřil nám, že to otočíme,“ píše François. „Dnes je Fiat jedničkou v koncernu Stellantis a letos roste o více než 20 %. Věřím, že to nejlepší teprve přijde,“ dodává.
Před několika týdny se pro magazín Autocar zamyslel, zda už nejít do důchodu. „V říjnu mi bude 65 let. Otázka, jestli bych mohl jít do důchodu, mě občas napadne,“ řekl. Jeho nynější odchod však neznamená penzi – zůstane na pozici strategického poradce. „Nadále budu podporovat Antonia Filosu a Emanuela Capellana,“ řekl.
Zdroj: Instagram Oliviera Françoise, Autocar | foto: Stellantis | video: Auto.cz