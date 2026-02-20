Šéf Fordu chválil čínská auta. Teď chce jejich automobilky dostat do USA
Není až tak běžné slyšet chválu automobilky od šéfa konkurence. Jim Farley z Fordu ale poslední roky vychvaluje čínské elektromobily tak, že zní jako čínský propagandista. Teď to navíc vypadá, že by rád umožnil čínským automobilkám fungovat i přímo ve Spojených státech.
Šéf automobilky Ford Jim Farley se poslední roky choval na svou pozici poněkud divně. V rozhovorech často říkal, že západní automobilky jsou ve vývoji elektromobilů pozadu a nejlépe jsou na tom ty čínské. Hlavním objektem chvály se stal sedan Xiaomi SU7, který prý Farley nějakou dobu používal i jako auto na každý den.
Před pár lety po návštěvě Číny totiž nařídil Farley svému manažerskému týmu, aby vybral pět nejlepších čínských elektromobilů. Tato vozidla byla letecky přepravena do Chicaga a odtud převezena po vlastní ose do centrály Fordu v Dearbornu v Michiganu. Od té doby Farley a jeho tým tato auta používali ke každodennímu dojíždění, aby lépe porozuměli konkurenci.
„Ford zaspal Japonsko, Ford zaspal Jižní Koreu, takže Čínu si nechat ujít nesmíme,“ zdůraznil Farley. „Vzkaz pro můj tým je jasný: pokud generální ředitel respektuje konkurenci z Číny, měl by ji respektovat i každý v této firmě.“
Teď se na svět dostaly informace o tom, že by Farley chtěl umožnit čínské konkurenci dostat se přímo na americkou půdu. Trumpově administrativě doslova předložil návrh „umožňující přežití amerických automobilek“.
Farleyho myšlenka je přímočará: pokud chtějí čínské firmy vyrábět auta v USA, mělo by jim to být umožněno pouze prostřednictvím společných podniků, v nichž bude mít americká společnost kontrolní podíl.
Jde tedy o stejný systém, který dala jako podmínku čínská vláda zahraničním automobilkám lačnícím po vstupu na tamní trh. Všechny musely založit společný podnik s existující čínskou automobilkou, na zádi si vyrobené vozy vozily i název čínské automobilky a především lokální partneři profitovali vedle peněžních zisků také získáním technologií a zkušeností. Díky tomu se dokázaly rychle dostat skoro na úroveň západní konkurence a dnes začínají prodejně dominovat.
Potkalo to samozřejmě i Ford, který v roce 2001 založil společný podnik s automobilkou Changan. Zaměřuje se na výrobu a prodej osobních vozů, jako jsou modely Mondeo, Focus nebo SUV Explorer. Druhým zásadním partnerem je Jiangling Motors Corporation (JMC), v němž Ford přímo drží podíl 32 %. JMC tak vyrábí pro čínský trh některé modely fordu a jeho techniku využívá i pro vozy vlastní značky.
Podle zprávy agentury Bloomberg se Farley během minulého měsíce na autosalonu v Detroitu setkal s americkým obchodním zmocněncem Jamiesonem Greerem, ministrem dopravy Seanem Duffym a šéfem EPA (Agentury pro ochranu životního prostředí) Leem Zeldinem.
Ředitel komunikace Fordu Mark Truby nepřímo potvrdil, že rozhovory s administrativou proběhly, a zdůraznil potřebu „ochránit náš domácí trh před záplavou dotovaných vozidel vyráběných v Číně“. Truby dodal, že Ford „jasně vyjádřil své stanovisko ohledně otázek soukromí a národní bezpečnosti spojených s čínskými vozidly v USA, a v diskusích s tvůrci politik na to bude i nadále upozorňovat“.
Tento nápad by se u současné americké vlády mohl setkat s úspěchem. Během nedávného projevu v Detroitském ekonomickém klubu prezident Trump prohlásil, že čínské automobilky by mohly prodávat vozidla v USA, pokud zde postaví továrny a zaměstnají americké dělníky. V současné době je na dovoz čínských vozů do USA uvaleno clo ve výši 100 %.
Ne všichni jsou ale z podobných úvah nadšeni. Společnost General Motors (GM) údajně administrativě sdělila, že se staví proti vstupu Číny na americký trh, a to bez ohledu na formu nebo strukturu tohoto vstupu. Představitelé GM se obávají, že by to vedlo k oslabení jejich tržního podílu a mohlo by to mít „devastující dopad“ na domácí dodavatelský řetězec. Stellantis se k problému nevyjádřil, jeho vedení se nyní soustředí spíše na přežití a stabilizaci.
Zdroj: Bloomberg, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz