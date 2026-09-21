Šéf Škodovky zamíří k Volvu. Stane se jeho generálním ředitelem
Současný předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer se v příštím roce stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Nástupce zatím není jasný.
Klaus Zellmer stojí v čele Škody od července 2022. „Správní rada je přesvědčena, že pod vedením Klause Zellmera společnost Volvo Cars naváže na své pevné základy a vstoupí do další kapitoly s jasnou ambicí posílit svou pozici předního výrobce prémiových automobilů,“ uvedl předseda správní rady Volvo Cars Eric Li. Zellmer podle prohlášení společnosti uvedl, že je potěšen, že přechází do této společnosti v době jejího rozvoje.
Společnost Volvo Cars ve čtvrtek představila ambiciózní plán uvedení 13 nových modelů do roku 2030, napsala agentura Reuters s tím, že cílem je zdvojnásobit tržní podíl firmy v době, kdy se automobilka potýká s dopady amerických cel a poklesem prodejů v Číně. Čelí rovněž stále složitějšímu úkolu oddělit západní a čínské technologie, aby mohla nadále prodávat své vozy ve Spojených státech, kde sesterské značce Polestar hrozí zákaz prodeje, dodala agentura.
Absolvent studia podnikové ekonomiky Klaus Zellmer zahájil svou profesní dráhu v roce 1997 jako asistent člena představenstva ve společnosti Porsche AG. V roce 2015 byl jmenován prezidentem a generálním ředitelem společnosti Porsche Cars North America v americké Atlantě. V září 2020 se stal členem představenstva značky Volkswagen, od roku 2022 šéfuje Škodě Auto.
„Pod jeho vedením se Škoda stala jednou z nejprodávanějších automobilových značek v Evropě a v roce 2025 dosáhla rekordních výsledků, v první polovině roku 2026 následoval další růst a rekordní dodávky elektromobilů,“ uvedla společnost Volvo Cars.
Odchod Zellmera Škodu neohrozí
Odchod současného předsedy představenstva Škody Auto Klause Zellmera fungování české automobilky zásadně nezmění, její pozice je stabilní. Změny ve vedení ale uberou část pozornosti, kterou by společnost mohla jinak využít na trhu. ČTK to řekl strategický poradce pro automobilový průmysl Petr Knap.
Nástupce Zellmera v čele automobilky podle něj vzejde nejspíš z koncernu Volkswagen. Šéf odborů automobilky Jaroslav Povšík zatím zprávu nechtěl komentovat. Řekl, že se Zellmerem bude jednat v pondělí.
„Věřím, že pro Škodu to nic zásadního nezmění. Je dobře fungující a má svou stabilní pozici ve skupině VW. Nicméně odchod dalšího klíčového člena představenstva, po Martinu Jahnovi, není skvělá zpráva a bude logicky znamenat nějakou pozornost věnovanou dovnitř místo směrem na trh a k zákazníkům,“ řekl Knap.
Pravděpodobný nástupce podle něj téměř jistě přijde z mateřského koncernu Volkswagen. „Bezpochyby bude hodně zájemců. Škoda je opravdu v současnosti ostrůvkem pozitivní deviace,“ podotkl Knap.
Pro Volvo bude Zellmer podle Knapa posilou. „Zkušenosti z prémiové značky (Porsche) i z úspěšné a ambiciózní a rostoucí objemové značky jsou velmi užitečné. Také se Klausi Zellmerovi dařilo budovat velmi sympatickou image na sociálních sítích - dnes důležitá kvalifikace,“ vysvětlil Knap.
Konec Zellmera tak bude druhou změnou ve vedení Škody Auto v krátké době. Jediný Čech v představenstvu Martin Jahn, který je odpovědný za prodej a marketing, bude od října jmenovaný členem představenstva pro prodej, marketing a after sales značky Volkswagen v německém Wolfsburgu. V představenstvu Škody jej nahradí dosavadní předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová.
Většinovým vlastníkem společnosti Volvo Cars je čínská skupina Geely, která automobilku koupila v roce 2010 od amerického koncernu Ford Motor.
Zdroj: ČTK