Šéf Škody Motorsport Michal Hrabánek: WRC27 zatím jen sledujeme
Mistrovství světa v automobilových soutěžích čeká v příští sezoně poměrně zásadní technický restart. Mezinárodní automobilová federace (FIA) pro něj používá označení WRC27. Hlavním cílem je zlevnit vrcholné rallye, otevřít kategorii více výrobcům a zároveň zachovat výkonnost a atraktivitu vozů.
Automobily současné špičkové kategorie šampionátu Rally1 byly od roku 2022 vybaveny plug-in hybridním systémem. Ten FIA nejprve pro sezonu 2025 pozastavila a WRC27 už je koncipováno jako čistě spalovací motor 1,6 turbo. Výkon má být kolem 213 kW.Současné propozice kategorie WRC27 nejsou příliš vzdálené od kategorie Rally2.
Spolupracovník naší redakce požádal šéfa týmu Škoda Motorsport Michala Hrabánka, aby rámcově představil techniku WRC27 a také se vyjádřil, jak se k celému projektu mladoboleslavská automobilka staví. Možná to leckoho překvapí, ale Škoda Auto zatím do tohoto projektu nevstupuje, přestože patří do pracovní skupiny, která se na přípravě celého projektu WRC27 v rámci FIA podílela.
Michal Hrabánek
Český manažer a od roku2007 šéf továrního týmu Škoda Motorsport pochází z Mladé Boleslavi z tradiční „škodovácké“ rodiny. V automobilce pracoval jeho dědeček i otec, který působil ve vývoji a sám rovněž jezdil rallye. Ještě než stanul v čele divize motorsportu, působil Michal Hrabánek ve vedoucích rolích v technickém vývoji a pracoval v oddělení prodeje a marketingu. Poté, co se automobilka stáhla v roce 2006 ze špičkové kategorie WRC, převzal v roce 2007 vedení týmu s úkolem vystavět novou strategii a přebudovat závodní oddělení.
Hrabánek dlouhodobě zdůrazňuje, že prioritou je ekonomicky udržitelný zákaznický program. Tým se soustředí na prodej a servisní podporu vozů Škoda Fabia RS Rally2 soukromým týmům po celém světě. Pod jeho vedením získala Škoda Motorsport nespočet úspěchů v mezinárodních šampionátech.
- Sedm titulů ve WRC2 mezi výrobci
- Sedm titulů ve WRC2 mezi jezdci
- Tři tituly v Asijsko-pacifickém mistrovství
- Dva jezdecké tituly v ERC
- Stovky vítězství zákaznických týmů po celém světě v soutěžích národních i mezinárodních šampionátů
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