Šéf Stellantisu se omluvil za motor Puretech. Prý se to už nestane
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Není běžné, že se automobilka omlouvá za vlastní produkt, občas na to ale dojde. Naposledy u Stellantisu, který si pověst pošramotil nepovedenou jednotkou puretech. Firma v reakci na to chce zvýšit kvalitu své produkce.
Historie automobilismu zná spoustu průšvihů způsobených špatným vývojem či výrobou. Jedním z posledních případů je tříválcová jednotka PureTech, kterou do svých vozů ve velkém nasazoval koncern PSA a jeho nástupce Stellantis. Bohužel se masivně nasazovaná jednotka dočkala zásadních závad, což vedlo až k velkým žalobám na výrobce.
Na konci prvního desetiletí 21. století spoléhal koncern PSA v malých a kompaktních vozech na letité čtyřválcové motory řady TU a na novější motor EP, vyvinutý ve spolupráci s BMW. PSA však potřebovalo novou downsizovanou jednotku, která by splňovala připravované emisní normy Euro 5 a Euro 6. Projekt dostal kódové označení EB.
Koncern PSA vyvinul kompletně novou modulární tříválcovou platformu, při jejímž návrhu přihlásil přes 120 patentů. První zástupci se na trhu objevili v roce 2012 v tehdy novém Peugeotu 208. V roce 2014 PSA uvedlo na trh přeplňovanou verzi 1.2 e-THP, a tehdy se poprvé oficiálně objevil název PureTech.
Z pohledu dynamiky, spotřeby a pružnosti byl přeplňovaný 1.2 PureTech ve své době považován za velmi dobrý motor. Dokonce získal čtyřikrát za sebou (v letech 2015, 2016, 2017 a 2018) prestižní světové ocenění Engine of the Year ve své objemové kategorii (1.0–1.4 litru). Brzy se stal hlavním pilířem koncernu PSA a poháněl téměř vše od městských hatchbacků přes rodinná SUV až po užitkové vozy.
Jenže se také brzy začaly ukazovat důsledky konstrukčních vad. Nejznámější a nejzásadnější konstrukční vadou těchto motorů je systém takzvaného „mokrého“ rozvodového řemene, který běží přímo v olejové lázni. Při častých krátkých jízdách se do oleje dostává nespálené palivo, jehož chemickou reakcí s gumovou směsí řemen postupně nabobtná, popraská a začne se drolit. Uvolněné pryžové částice pak ucpou nasávací koš olejového čerpadla, což vede k poklesu tlaku oleje a zadření motoru. Velkým rizikem je také ucpání podtlakového čerpadla, které způsobuje výpadek posilovače brzd.
U verzí vyráběných v letech 2018–2020 se projevovala vysoká konzumace oleje (často i přes 0,5 litru na 1000 km). Důvodem byla konstrukce pístních kroužků a odvětrávání klikové skříně (separátor oleje), což vedlo ke zprostředkovanému zapečení kroužků. Jako u mnoha malých přímovstřikových turbomotorů navíc dochází na sacích ventilech k usazování karbonu. To vedlo k jevu LSPI, což je nekontrolované odpálení směsi v nízkých otáčkách při vysoké zátěži. Výsledkem byly poškozené či prasklé písty, vynechávání zážehů a předčasná destrukce svíček.
PSA si toho samozřejmě všimlo a už kolem roku 2017 začalo reagovat změnou motorového oleje a zkrácením intervalu kontroly řemene. V roce 2020 došlo na velkou svolávací akci, zahrnující stovky tisíc aut s tímto motorem, a to právě kvůli riziku ztráty účinku brzd. O dva roky později koncern uvedl novou generaci rozvodových řemenů s odlišnou strukturou a chemickým složením.
To ale nedokázalo vyřešit vzniklou situaci a od roku 2023 byly především ve Francii na Stellantis podávány hromadné žaloby. Ceny ojetých vozů s tímto motorem se masivně propadly. Stellantis pod tlakem vydal v roce 2024 rozšířenou záruku kryjící motor až na 10 let nebo 175.000–180.000 km za podmínky doložitelného servisu.
Špatné technické řešení vyřešila až v roce 2023 třetí generace motoru, která je konstrukčně velmi odlišná a ponechává si jen málo z původního motoru. Především zcela ruší mokrý řemen a přechází zpět na klasický rozvodový řetěz. Tento motor od roku 2026 nahradil původní PureTech ve všech využitích. Spolu se třetí generací také automobilka přestala používat označení PureTech.
Omluva ale přišla až s novým šéfem koncernu Stellantis Antoniem Filosou, který nahradil Carlose Tavarese. Filosa v rozhovoru pro francouzské noviny Le Parisien na adresu zákazníků řekl: „V první řadě se jim omlouvám za problémy z minulosti, kterým museli čelit.“ Je to malé gesto ze strany šéfa Stellantisu, ale může být důležité v době, kdy mnoho majitelů stále čeká na konkrétní řešení potíží se svými vozidly. Kromě omluvy však chce Antonio Filosa především přesvědčit veřejnost, že automobilka změnila přístup a kvalita je pro ni nyní prioritou.
Pro obnovení důvěry Stellantis podle prohlášení zahájil rozsáhlé práce na spolehlivosti svých vozidel. Antonio Filosa zmínil přibližně 30% zlepšení kvality od začátku roku 2026, neupřesnil ale použité ukazatele. Koncern nasadil asi stovku takzvaných „quality war rooms“, tedy týmů vyhrazených pro řešení problémů s kvalitou. Ty působí v Evropě, ale také v Severní Americe, a denně se v nich setkávají inženýři, dodavatelé a zástupci továren. Cílem je rychleji odhalovat závady a zabránit tomu, aby se opakovaly problémy z minulosti. „Budeme se i nadále zlepšovat, za to se zaručuji,“ ujistil čtenáře Filosa.
Zdroj: Le Parisien, zdroj foto: Stellantis, zdroj videa: Auto.cz