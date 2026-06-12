Šéf Toyoty má strach a cítí se osamělý. Ze snu ho budí elektromobily
Elektromobily jsou většinou automobilek viděny jako jasná budoucnost, i když možná vzdálenější, než se plánovalo. Opačný názor na to má Toyota, která se nehodlá vzdát spalovacích motorů. Svůj názor znovu napřímo vyjádřil i předseda představenstva Akio Toyoda.
Toyota je dnes asi největším světovým zastáncem spalovacích motorů. Není v tom už sama, po loňské otočce se k vývoji vrátily mnohé automobilky, žádná ale nedává svou podporu spalovákům tak najevo jako Toyota. Ta i nadále vyvíjí jednotky všech možných objemů, včetně osmiválce, a dokonce i motory spalující vodík, které chce nasadit do produkčních vozů.
Dnes tedy Toyota vyrábí i elektromobily, její bývalý CEO a dnes předseda představenstva Akio Toyoda z toho ale zjevně není moc nadšený. Naplno to řekl v rozhovoru pro britský CarWow: „Všichni přecházejí na elektromobily, a to je moje největší obava. Před třemi nebo čtyřmi lety jsem byl jediný, kdo médiím říkal, že miluji vůni, miluji zvuk a miluji spalovací motory a že chci zachránit pracovní místa pro dodavatele motorových dílů. Ale připadá mi, že jsem zůstal sám. Cítím se velmi osamělý.“
Toyoda také naznačil, že uvnitř samotné Toyoty probíhají neustálé debaty o rychlosti zavádění elektromobilů. Uvedl, že automobiloví nadšenci uvnitř firmy dál bojují za alternativy k budoucnosti postavené výhradně na elektromobilu. Kdyby záleželo výhradně na Toyodovi, trh s elektrickými auty by vůbec neexistoval. „Automobil je moje hračka,“ dodal. „Chci vyrábět auta, která budu chtít mít ve své vlastní garáži. Pokud bych měl vyrábět pouze uhlíkově neutrální vozy, není to žádná zábava,“ dodal.
Nejde zdaleka o první podobný výrok Akia Toyody kritizující elektromobily. Například v roce 2022 prohlásil, že „lidé z automobilového průmyslu tvoří z velké části mlčící většinu. Tato mlčící většina si klade otázku, zda je skutečně v pořádku mít elektromobily jako jedinou možnost. Myslí si ale, že je to teď trend, takže nemohou mluvit nahlas. Protože správná odpověď je stále nejasná, neměli bychom se omezovat jen na jednu možnost.“
Akio Toyoda je v dnešním korporátním světě nezvyklým úkazem. Zatímco většina současných šéfů automobilek jsou chladnokrevní manažeři odchovaní tabulkami v Excelu, Toyoda se považuje za čistokrevného petrolheada. A nezůstává jenom u slov, protože pod pseudonymem Morizo se aktivně účastní závodů a také testování nových modelů, zejména těch sportovních.
Toyota se přitom do elektromobility vrhla velmi brzy. Dnes je to už v podstatě zapomenutý fakt, ale první produkční elektromobil firma uvedla už v roce 1997, tedy stejný rok jako hybridní Prius. Tehdy mimochodem ještě Akio Toyoda nebyl ani ve vedení automobilky, ani součástí představenstva, prezidentem se stal až v roce 2009.
Vůz byl postavený na základě první generace Toyoty RAV4 a využíval NiMH baterie od Panasonicu s kapacitou 27,4 kWh. S těmi ujel 153 km dle amerického cyklu EPA. Pohon zajišťoval 50kW elektromotor, na stovku se auto rozjelo za 18 sekund. Nabíjet šlo jen AC proudem výkonem 6 kW. Mezi roky 1997 a 2003 jich vzniklo kolem 1900, z čehož 1500 se prodalo v USA a 400 v Japonsku.
Druhá generace elektrické ravky následovala v roce 2012, stála na základě třetí spalovací generace a techniku tentokrát dodala Tesla. Toyota tehdy do Tesly investovala 50 milionů dolarů, čímž získala přibližně 2,5% až 3% podíl v automobilce. Baterie byly stále od Panasonicu, tentokrát Li-ion o kapacitě 41,8 kWh, nabíjení šlo stále pouze AC výkonem 9,6 kW. Motor dodaný Teslou měl 115 kW a maximálně se rozjelo na 160 km/h. Během dvou let se vyrobilo kolem 2500 kusů, v roce 2017 se Toyota zbavila podílu v Tesle.
Dnes mají automobilky Toyota a Lexus globálně v nabídce 16 elektrických modelů a loni jich celosvětově prodala 199.137 kusů. Téměř polovinu prodejů Toyoty tvoří elektrifikované modely, v naprosté většině jde ale o hybridy, kterých se loni prodalo téměř pět milionů. Naopak vodíkové vozy, kterým Toyota i nadále věří, loni padly o 29,3 % na 1257 kusů. V Česku se loni registrovalo 313 kusů elektrické Toyoty bZ4X a dostala se tak na 130. místo v žebříčku SDA. Letos nabídku u nás rozšířily čtyři další elektrické modely.
Zdroj: CarWow, zdroj foto: Toyota, zdroj videa: Toyota