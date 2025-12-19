Šéf Volkswagenu Schäfer: Nástupce modelu Polo bude už jen na elektřinu
Přísné emisní normy v Evropě brzy „zabijí“ malá auta se spalovacími motory. Budoucnost tohoto segmentu je v elektřině, tvrdí šéf Volkswagenu Thomas Schäfer.
Thomase Schäfera si velmi dobře pamatujeme ze zhruba dvouletého působení v čele Škody. Odtud v roce 2022 zamířil přímo do Wolfsburgu a stal se šéfem osobáků u Volkswagenu. Spolu s tím zastřešuje také koncernovou skupinu velkoobjemových značek, kam vedle Volkswagenu spadá také Škoda, Seat a Cupra.
Pro německý magazín Auto Motor und Sport se Schäfer v posledním rozhovoru zmínil mimo jiné o nové generace Volkswagenu Polo. Ta už bude pouze elektrická, přičemž se pod názvem ID. Polo představí již v roce 2026.
Kvůli stále přísnějším emisním limitům v čele s normou Euro 7 bude vývoj spalovacích motorů stále dražší, u menších modelů s nižšími maržemi se proto přizpůsobování v delším časovém horizontu nevyplatí. Cena těchto aut by vyskočila klidně na úroveň o třídu větších kompaktů, což nedává z ekonomického hlediska smysl. Budoucnost segment A a B je tudíž v elektřině. S ohledem na jejich městský a příměstský charakter je to vcelku logické.
Zmíněný Volkswagen ID. Polo v příštím roce doplní také crossoveru ID. Cross, v roce 2027 je bude následovat sériová verze konceptu ID. Every1, duchovní nástupce elektrického Volkswagenu Up. Všechny tři novinky budou využívat novou platformu MEB+ s preferovaným pohonem předních kol, spalovací alternativa se neočekává. Současné polo, ale také sesterská Škoda Fabia a Seat Arona mají schválený prodloužený životní cyklus, po kterém nadobro skončí.
ID. Polo bude uvedeno na trh na jaře 2026 ve třech výkonových specifikacích elektromotoru APP290: 85, 99 a 155 kilowattů. Později téhož roku bude následovat ID. Polo GTI s výkonem 166 kW. První dvě verze budou standardně vybaveny vysokonapěťovou baterií typu LFP (lithium-železo-fosfát) s kapacitou 37 kWh a maximálním dobíjecím výkonem až 90 kW. Výkonnější verze využijí akumulátor NMC (nikl-mangan-kobalt) z nové dceřiné společnosti Volkswagen s názvem PowerCo s využitelnou energetickou kapacitou 52 kWh. S ní nový Volkswagen ID. Polo na jedno nabití zvládne až 450 kilometrů a dobíjení výkonem až 130 kilowattů.
Nový Volkswagen ID. Polo měří 4053 milimetrů, je 1816 mm široký a 1530 milimetrů vysoký. Rozvor dosahuje 2600 milimetrů. Navzdory podobným rozměrům jako stále spalovací polo na platformě MQB nabídne elektrický sourozenec prostornější interiér. Například prostor pro nohy vzadu se zvětšil o 19 milimetrů.
Zvětšila se také šířka interiéru a prostor pro hlavu. Objem zavazadlového prostoru se zvýšil o 24 procent na 435 litrů. Po sklopení zadních sedadel bude k dispozici až 1243 litrů. Očekávaná základní cena nejslabší verze má dosáhnout přibližně 25 tisíc eur, což je zhruba 610.000 Kč.
Zdroj: Auto Motor und Sport a Motor1, foto: Volkswagen, video: auto.cz