Sen českého chalupáře? Honda Jazz existuje jako hybridní kombík velikosti fabie. Se čtyřkolkou!
Auto, které kombinuje úspornost hybridu, jistotu pohonu všech kol a vnitřní prostor, za který by se nemuselo stydět ani menší MPV. Zní to jako nesplnitelný sen českého chalupáře, ale ve skutečnosti takové auto existuje už přes dekádu. Jenže pro Evropana zůstalo prakticky neviditelné.
Občas narazíme na auto, které nás donutí se zastavit a přemýšlet, kde udělali manažeři pro evropský trh chybu. Tentokrát je řeč o Hondě Shuttle (dříve Fit Shuttle). Je to fascinující příklad japonského inženýrství, které dokázalo do půdorysu malého městského hatchbacku Jazz vměstnant techniku a parametry, o kterých se nám v Evropě ani nesnilo.
Příběh začal v roce 2011 modelem Fit Shuttle. Inženýři v Hondě tehdy vzali druhou moderní generaci Jazzu (v Japonsku zvanou Fit), natáhli zadní převis a vytvořili kompaktní kombík. S délkou kolem 4,4 metru se trefili přesně do teritoria tehdejší fabie kombi. Tedy pouze teoreticky, protože Škodovka v Japonsku oficiálně neprodávala.
Hybridní čtyřkolka do města i na chatu
Konstrukčně Shuttle neztratil nic z unikátní DNA standardního jazzu, který dobře známe i z našich silnic. I ve verzi kombi zůstal zachován geniální systém Magic Seats, který spočívá ve výklopných sedácích zadních sedaček (podobně jako v kině). Verze Shuttle k nim přidává ještě královský zavazadelník s objemem přes 500 litrů.
Skutečný technologický kousek ale přišel s druhou generací vyráběnou v letech 2015 až 2022. Ta se definitivně osamostatnila od názvu Fit a stala se z ní prostě Honda Shuttle.
Japonci dokázali pod kapotu dostat systém Sport Hybrid i-DCD. Zapomeňte na vysavačový projev starých hybridů. Tady najdete atmosférickou patnáctistovku pracující v Atkinsonově cyklu, která je spřažena se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. A v ní je zabudovaný elektromotor. Auto má bleskové reakce a přitom řadí jako klasický automat.
V nabídce byla také verze s pohonem všech kol (4WD). Kombinace hybridního pohonu, automatu a čtyřkolky v takto malém balení je u nás dodnes v podstatě nesehnatelný unikát. Spotřeba se prý přitom i u verze 4x4 běžně pohybuje do 5 litrů benzinu na 100 kilometrů. Technicky špičkové, efektivní a spolehlivé auto.
V Japonsku si vybere každý
Model byl vyvinut a vyráběn pro japonský trh, kde jsou podobné kompakty s pohonem všech kol nesmírně populární kvůli zasněženým prefekturám na severu země. Má tedy volant výhradně vpravo. Dovoz do Evropy by takové auto zřejmě cenově vytlačil do nesmyslných výšin, vždyť už obyčejná Honda Jazz patřila k nejdražším vozům segmentu.
Japonský trh je mnohem zajímavější než náš evropský rybníček, který se pod tlakem unifikace a přísných norem pomalu smršťuje. Třeba taková Toyota v Japonsku nabízí přes 45 různých modelů, Suzuki tam kraluje s desítkami specifických „krabiček“ kategorie Kei cars a Honda vedle jazzu či civicu prodává celou armádu praktických MPV. Technika stále podřizuje reálným potřebám lidí, a ne jen unylým globálním tabulkám.
Zdroje: Honda Global Newsroom, Honda.co.jp, Toyota.jp a Suzuki.co.jp